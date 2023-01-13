Матеріал написали Анастасія Бонковська, фахівчиня з інформаційних кампаній ГО “Життя” та Дмитро Купира, виконавчий директор ГО “Життя”.

Війна змушує єднатись. Сили оборони України, представники влади, зірки шоубізнесу та звичайні люди. Державні органи, громадські ініціативи та приватні компанії. Усі пліч-о-пліч працюють на перемогу, маючи унікальний шанс продемонструвати активну громадянську позицію. Наприклад, долучитися до створення “пунктів незламності”, чим нині й займається багато соціально відповідальних бізнесів, які діють в Україні. Чи не лише соціально відповідальних?

У грудні мережею пронеслась звістка про так звані “Сфери Світла” — автономні соціальні простори з безоплатним інтернетом, світлом і теплом. Ці пункти відкрили у Києві, Одесі та Львові за сприяння бренду IQOS, власником якого є тютюнова компанія-колаборант Philip Morris International. Як зазначають у самій компанії, “Сфери світла” – це простори, що допомагають зберегти гідність навіть в часи блекаутів”. Іншими словами, компанія вибудовує невидиму паралель між уже сакральним для українців поняттям “гідності” та тютюновим брендом, який заробляє на згубній залежності. І справа не лише у категоріальному аспекті та вибілюванні смертоносного бізнесу. Справа у бажанні всидіти на двох стільцях.

Діяльність тютюнової індустрії – це бізнес на крові, який досі є вагомим джерелом наповнення бюджету Росії. Як йдеться у матеріалі британського видання The Telegraph, з 24 лютого 2022 року “тютюновики”, включно з Philip Morris International, сплатили близько 7 мільярдів фунтів стерлінгів податків до російської казни за час повномасштабної війни проти України. Так разом з обіцянками залишити російський ринок виробники сигарет спонсорують ракети й снаряди, що регулярно обстрілюють українські міста та вбивають наших людей.

Тютюнові компанії British American Tobacco, Philip Morris International і Japan Tobacco International займають понад 90% російського ринку тютюну. Водночас у РФ тютюнові вироби вживають понад 30 мільйонів росіян старших 14 років – а це понад чверть населення країни. Тож відмовитися від значного відсотка своїх заробітків тютюнова індустрія не змогла, попри офіційні заяви про завершення діяльності в Росії.

Нагадаємо, що 9 березня 2022 року у Philip Morris International оголосили про зупинення запланованих інвестицій у РФ, включно з виробництвом деяких тютюнових виробів, випусками нових продуктів та маркетинговою діяльністю. Водночас компанія наголосила, що продовжуватиме виплачувати заробітну плату працівникам. Проте дослідження Єльського університету, яке виявляє компанії, що й досі працюють на російському ринку, визначило, що хоч Philip Morris і скоротили поточні операції, але не зупинила діяльність у РФ. А, отже, продовжують поповнювати бюджет ворожої держави.

Відкриті джерела зазначають, що у 2020 році компанія Philip Morris International сплатила до бюджету Росії 216 млрд рублів або майже 3 мільярди доларів. Що можна придбати на таку суму? Дослідники Вокс Україна підрахували, що це могли б бути 745 танків Т-72 або 458 ракет класу “Калібр”, які бʼють по енергетичній інфраструктурі України. Чи зможе нівелювати цей внесок створення пунктів обігріву для українців? Навряд. Чи зможе “замилити очі” та відвернути увагу від діяльності на території ворога? Ще й як.

Звісно, що податки, які сплачує тютюнова індустрія, “змішуються” з іншими бюджетними надходженнями, тому визначити, що саме було придбано за рахунок певної компанії, неможливо. Проте цілком ймовірно, що кошти Philip Morris International могли профінансувати виготовлення “Градів”, що обстрілюють Донеччину, оплатити іранські безпілотники чи стати виплатами російським військовим, які чинять геноцид українців. Будь-яка робота в Росії є підтримкою країни-терориста, адже дозволяє їй і далі продовжувати війну.

З менш очевидної, але не менш цинічної діяльності Philip Morris International — у 2020 році компанія отримала медаль та лист подяки “За безкорисливий внесок в організацію Загальноросійської акції взаємодопомоги #МыВместе” не від кого іншого, як від президента РФ Володимира Путіна. А ще, як продемонстровано у звітах PMI за 2020-й та попередні роки, компанія вказує український Крим російським, недвозначно домалювавши його на карті Федерації до кордонів Ростовської області.

З питаннями моралі все зрозуміло. А як щодо українського законодавства? Як вказує стаття 16 Закону №2899 “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, виробникам тютюнових виробів заборонено надавати фінансову або іншу підтримку тим чи іншим заходам, діяльності, а також окремим особам або групам осіб. Це стосується і участі у створенні соціальних просторів, що надаватимуть допомогу українцям у непрості часи. А отже, “Сфери Світла” від Philip Morris International є прямим порушенням Закону України, адже допомагають формувати лояльність до бренду, який не лише вбиває українців завдяки своїй продукції, а й спонсорує війну.

На жаль, деякі державні структури закривають очі на недотримання антитютюнового законодавства. Так, Печерська районна державна адміністрація, у межах району якої відкрили одну з київських “Сфер Світла”, опублікувала новину про початок роботи пункту на своїй сторінці у Facebook. Як ідеться у пості, ідея створення проєкту належить ГО “Всеукраїнська організація “Зміни”, а реалізовано його зусиллями “соціально відповідального бізнесу за сприянням органів державної влади”. І ні слова про те, яка саме компанія насправді стоїть за “Сферами Світла”. Досить показово, чи не так?

Контроль над діяльністю тютюнових компаній є одним із зобов’язань України у рамках процесу євроінтеграції — стаття 5.3 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, ратифікованої Україною у 2006 році, вимагає “захищати політику охорони здоров’я від впливу комерційних та інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості”. Отже, наш обов’язок — виявляти маніпулятивну діяльність тютюнових компаній та блокувати їхні спроби відбілювання репутації або втручання у державну політику щодо захисту здоровʼя громадян, якими привабливими та “антитютюновими” вони б не здавались. Адже під час війни толерувати слід лише ті ініціативи, які всіма способами наближають перемогу України, а не ті, що лицемірно просувають власні інтереси та працюють на два фронти. У прямому й переносному сенсі.