Очевидно, що вплинути на результати голосування 25 жовтня, загітувавши тих, що не визначились. Але це також гра на перспективу

За 12 днів до завершення місцевих виборів Володимир Зеленський вдався до інформаційної провокації, принципово змінивши публічний дискурс, створивши в «головах виборців» нову «ідеологічну рамку» для дискусій на кухнях і – голосування.

Тепер замість обговорення «локальних» проблем (де партія “Слуга Народу” реально слабка) виборці будуть обговорювати його загальнонаціональні ініціативи.

Ну дійсно, на фоні питання про пожиттєвий термін корупціонерам і вільну економічну зону на Донбасі, дискусія про те, як зробити доступний і комфортний комунальний транспорт відходить на другий план.

Тим паче відповідь очевидна – достатньо просто посадити пожиттєво всіх корупціонерів. І у містах в ту ж мить з’являться безкоштовні комфортні маршрутки і комунальний транспорт.

На перший погляд опитування просто чергова політтехнологія, яка дозволить «Слугам» наростити додаткові декілька відсотків рейтингу. Технологія до якої, судячи зі слоганів на бордах «буде так як вирішиш ти,» вони системно готувались.

Давайте розберемось як вона має спрацювати. Статистика говорить, що близько 20% виборців ідуть на дільниці не визначившись до кінця за кого віддати свій голос. Із них більше половини ухвалюють рішення безпосередньо в кабінці, тримаючи в руках не заповнений бюлетень.

А тепер уявіть собі, як проголосують ці «не визначені» українці, які на вході до виборчих дільниць потраплять під вплив маніпулятивної технології, яка називається «формуюче опитування.»

Це коли до виборців підходять люди і задають питання на, які він не просто дає позитивні відповіді, але й безпосередньо асоціює їх із певним кандидатом.

Працюватиме це наступним чином. У день голосування на дільницях стоятимуть люди, у накидках, які асоціюватимуться із Зеленським, які по п’ять разів у кожного питатимуть чи підтримуєте ви ініціативи Президента? – Після того як виборець п’ять разів скажете «так – підтримую,» «буде так, як вирішу я» як думаєте, за яку партію він проголосує в кабінці?

При низькій явці, змінивши думку майже 10% виборців, можна кардинально поміняти результати голосування.

Але як на мене, ця ініціатива має більш стратегічні цілі.

Цим кроком Зеленський продемонстрував виборцям на всеукраїнському рівні «лідерську позицію,» що він і його політсила єдині хто не лише реально дбають про український народ, але й цікавляться його думкою.

Як справжній популіст він черговий раз продемонстрував, що тільки він уособлює інтереси народу.

Така щоденна поляризація суспільства для популістів це спосіб утримання та примноження своєї влади. Демонстрація перманентного конфлікту дозволяє будувати в очах виборців «біполярну картинку» або ви з народом і Зеленським, або – всі хто проти Зеленського той одночасно проти народу.

За іронією долі, такий знак рівності між народом і популістичним лідером натякає на те, що популістичний лідер не бере на себе жодної відповідальності адже «вирішив ти,» а не «він».

І не важливо що Офіс Президента вже інструктує народ, як потрібно голосувати. Важливішим є той факт, що він надалі буде намагатися позиціонувати себе як єдиного законного втілювача ідей народу.

В очах виборців виключно Президент втілюватиме у своїх діях віру громадян у рівність, братерство і суспільне благо. В майбутньому будь-яка незгода з його думкою апріорі буде ставати в очах виборців недемократичною та нелегітимною. Ба більше – вони перестають бути частинкою цього народу, оскільки істинним народом є лише той хто зараз разом зі своїм Президентом.

Саме тому популісти так часто люблять використовувати у своїй діяльності плебісцити. На них вони намагаються легітимізувати те, що вони самостійно визначили як народні інтереси.

І ось тут, як на мене, ми підходимо до суті ініційованого Зеленським опитування. Особисто мені здається, що ці п’ять питань вподальшому мають стати основою передвиборчої програми з якою партія Слуга Народу вийде на дострокові парламентські вибори.

Погодьтесь, ну не про падіння ВВП чи провальну боротьбу з коронавірусом їм розказувати або чому у вчителів зарплати не по 4 тисячі доларів. У них повинна бути для суспільства одна велика гарна ціль. Тому не здивуюсь, що дуже скоро ми побачимо серед цих топ-5 запитань наприклад ініціативу про скорочення кількості депутатів.

А те що дострокові парламентські «не за горами» свідчать дуже багато факторів. Банкова фактично перестала контролювати фракцію. Мало того, що Кабмін не справляється зі своїми задачами, так навіть на його переформатування голосів не має.

Рейтинг партії Слуги Народу тане «як весняний сніг.» Їхні виборці тепер підтримують не лише ОПЗЖ та За майбутнє, але й активно симпатизують мерським партіям – Пропозиція(Філатов), Українська стратегія (Гройсман), Рідний Дім (Атрошенко) тощо.

І оскільки з кожним днем ситуація стає все критичнішою затягувати з виборами– не можна. Адже з кожним подальшим днем електоральні результати для «слуг Зеленського» будуть гіршими.

Тож не здивуюсь, що після «місцевих» найближчим часом нас будуть чекати – дострокові парламентські, де громадяни будуть голосувати за «довічні посадки» і «скорочення депутатів.»

Логічно, не за економічні ж закони їм голосувати. Тим паче інколи здається що єдиний хто турбується про економіку країни – це МВФ, який вже заявив що не дасть ні копійки грошей поки Україна не зробить міжнародний аудит Фонду по боротьбі з коронавірусом.

І як на мене такий результат закономірний. Якщо країна хоче мати гарні закони вона обирає юристів, сталу економіку – економістів. Ми обрали шоумена, тож тепер будемо мати постійні перфоменси і політично-популістічні шоу.

Ключове питання – за чий рахунок банкет і як довго народ України буде готовий за це платити власним добробутом і політичною стабільністю.