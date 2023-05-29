“Як тільки приймуть, я вас додам в свій допис”

Це має бути принципова позиція. Бо коли всі говорять про стандартизацію, про протоколи, про TCCC, але ми нібито можемо поступитися цим принципам. То я особисто не йду на компроміси зі злом! І поки що турнікети поза межами списку для мене є зло. Я не хочу брати відповідальність на себе за чиюсь смерть від того, що турнікет не спрацював.

– А він не погрожував?

Спілкування було хамовите. Але певно для цієї людини це в порядку норми.

– До речі, як ви зустріли повномасштабне вторгнення?

Мене подали на програму від американського конгресу для жінок, які зміцнювали обороноздатність України. Але через COVID ми не поїхали в США, захід відмінили, перенесли. Ми довго чекали і от в минулому році ми врешті поїхали по нашій програмі. Пробули лиш два дні в Вашингтоні і 24го розпочалася війна, повномасштабне вторгнення.

Ми гуляли по Вашингтону і дивилися, як там урбаністика працює, як вони влаштовують своє місто, щоб там не було бруду на тротуарі тощо. Ми йшли повз будівлю, де грала музика. Вирішили зайти, а то церква і нас питають звідки ми. Кажемо, що з України, а у відповідь з сумом пропонують за нас помолитися. Нас то здивувало і ми пішли.

Справа в тому, що в нас не було інтернету, він був тільки в готелі. І весь світ вже знав, що війна, а ми – ні. Тому тільки в готелі зрозуміли пропозицію помолитися за нас. Через дві години ми пішли на мітинг до російського посольства, розмалювали балончиками з фарбою їхню вивіску, давали інтерв’ю “Голосу Америки” і Мирося Гонгадзе там разом з нами була.

Потім зранку нам повідомили, що ми всі поїдемо додому, бо програма згортається, по зрозумілим причинам. Сказали, що можемо їхати хоч наступного дня, але я подумала, який сенс їхати з порожніми руками. І ми залишилися, бо замовили комплектуючі до аптечок та самі аптечки, яких вже не було в Україні, в Польщі і ніде поруч в Європі, бо вже всі розкупили. В США не працює Нова пошта, не можна сьогодні на завтра замовити і ми були вимушені їх чекати з Амазон три дні.

Поки чекали турнікети, ми їздили по всім тактичним магазинам біля Вашингтону, тому що в самому Вашингтоні їх нема, бо там немає такої потреби, щоб люди ходили в такі магазини. Ми їздили по всім сусіднім штатам і скуповували все що там було, заходили в магазини 5.11, Full Metal Jacket та інші і забирали там все. У підсумку ми втрьох привезли в Україну 57 валіз, які були наповнені комплектуючими до аптечок. $7’000 ми заплатили в аеропорту за надлишкову вагу багажу, але привезли більше потрібного. Гроші не зупиняють кровотечу, а турнікет зупиняє!