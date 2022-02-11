Alt-J – The Dream

Четвертий повноформатний альбом британського інді колективу alt-J під назвою “The Dream” – це інтригуючий альбом, сповнений краси та людяності, він об’єднує все, що зробило alt-J глобальним феноменом. На альбомі знайшлося місце Історіям про Голлівуд і Шато Мармон (яке надихнуло Кінга на “Сяйво”), треки натхненні справжніми злочинами йдуть пліч-о-пліч з найбільш особистими піснями гурту.

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alt-J – U&ME (Official Video)

Cult Of Luna – The Long Road North

Одні з флагманів такого жанру як пост-метал, гурт Cult Of Luna продовжує радувати шанувальників альбомами дуже високого рівня. Епічно велике, кінематографічне та важке звучання “The Long Road North”, звичайно не кожному прийдеться до смаку, але довгі та сповнені драматургії та змін динаміки треки мають прийтися до смаку шанувальникам атмосферного важкого металу.

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Cult of Luna – Cold Burn (Official video & game discovery)

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Ікона R&B, яка нещодавно відсвяткувала свій 51-й день народження, видала свій чотирнадцятий студійний альбом. Тринадцять композицій у фірмовому стилі співачки та зоряні гості: DJ Khaled, Anderson.Paak, Fivio Foreign, Dave East, та Usher, з яким MJB закриває альбом треком “Need Love”. До слова, в ніч з неділі на понеділок Mary J. Blige в компанії з Dr.Dre, Eminem та Kendrick Lamar виступить в перерві головного спортивного матчу NFL – Superbowl.

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Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous [Official Video]

Spoon – Lucifer On The Sofa

Десятий альбом американського інді-рок гурту Spoon, “Lucifer on the Sofa”, є найчистішим рок-н-ролом, який коли-небудь видавав цей гурт на сьогодні. Записаний у Техасі, це перша за більше ніж десятиліття колекція пісень, яку квінтет записав у своєму рідному місті Остіні. Придумані та записані протягом останніх двох років – як під час карантину, так і поза ним – ці пісні знаменують зсув до чогось гучнішого, дикішого та яскравішого.

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Spoon – The Hardest Cut

Trentemøller – Memoria

Талант Андерса Трентемьоллера до мелодій та винятковий продюсерський хист, що поєднується з його фірмовим звуком (щось між інді та електронною), зробило його одним з найбільш шанованих виконавців електронної сцени і альбом “Memoria” ще один доказ того, що не даремно.

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Trentemøller: Like A Daydream (official video)