Anna von Hausswolff – Live at Montreux Jazz Festival

Живий виступ шведської співачки, піаністки та композиторки Anna von Hausswolff на джазовому фестивалі у Монтереї. Anna von Hausswolff створює експериментальну дронову музику, напружену, емоційну, подекуди навіть лякаючу, але дуже красиву.

| spotify | apple music | youtube music

Bonobo – Fragments

Лейбл Ninka Tune презентує сьомий студійний альбом британського музиканта, діджея та продюсера Саймона Ґріна, також відомого як Bonobo. За словами музиканта, “Fragments” — це найбільш емоційно насичений запис, який він коли-небудь створював. Народжений спочатку з фрагментів ідей та експериментів, альбом зрештою перетворився у сплеск творчості, який підживлювався як співпрацею (над альбомом також працювали Jamila Woods, Joji, Kadhja Bonet, Jordan Rakei, O’Flynn та Miguel Atwood-Ferguson), так і втечею Ґріна в дику природу. Дуже чілова електроніка.

Bonobo – ‘From You (feat. Joji)’ (Official)

Earl Sweatshirt – Sick!

Один з найяскравіших учасників уже не активного реп угрупування Odd Future Earl Sweatshirt повертається зі своїм четвертим сольним альбомом “Sick!”, першим альбомом після завершення співпраці з Columbia Records, якого Earl очікував, щоб “робити більш ризикове лайно”. Над альбомом музичною складовою альбому працювали одні з найкращих продюсерів в хіп-хопі – The Alchemist та Black Noi$e, тому саунд дизайн альбому на дуже високому рівні, як і флок Ерла.

Earl Sweatshirt – 2010 (Official Video)

Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If

Британський співак та автор пісень Elvis Costello має бути відомий усім, це музикант, що розпочав свою кар’єру як частина лондонської паб-рок-сцени на початку 1970-х років, а пізніше став асоціюватися з першою хвилею британського панку та “нової хвилі”, що з’явилася в середині-кінці 1970-х, введений до Зали Слави Рок-н-ролу, перші 3 його альбоми входять в “500 найкращих альбомів усіх часів” за версією журналу Rolling Stones. Часто нові альбоми легендарних музикантів звучать вимучено, але не цей. Тут чітко відчувається, що Elvis Costello такий же заряджений як і на початку своєї кар’єри, що викликає лише повагу

Elvis Costello, The Imposters – Magnificent Hurt (Official Video)

FKA twigs – CAPRISONGS

Музика британської співачки FKA twigs часто описується музичними журналістами, як “та що розмиває жанрові кордони”, адже FKA twigs у своїй творчості спирається на різноманітні стилі, включаючи електронну музику, R&B та тріп-хоп, а також хорову музику, індастріал та авангард, зліплюючи все це в купу також за допомогою дуже цікавих та неординарних візуальних рішень. “CAPRISONGS” – це мікстейп на 17 треків, загальним хронометражем в 48 хвилин, з купою колаборацій та цікавих музичних рішень.

FKA twigs – Tears In The Club (feat. The Weeknd) [Official Video]

The Wombats – Fix Yourself, Not The World

Майже 20 років разом, ліверпульці The Wombats на своєму п’ятому повноформатному альбомі роблять те, що вони вміють найкраще, а саме створюють легкий і кольоровий, як і сама обкладинка цього альбому, настрій, за допомогою самоіронії та простих і наче завжди знайомих інді-поп рок треків. Який би у вас не був настрій і якою б не була погода за вікном, The Wombats зможуть зробити ваш день трохи кращим, так само як і споглядання фото справжніх вомбатів.

The Wombats – If You Ever Leave, I’m Coming With You