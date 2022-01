AURORA – The Gods We Can Touch

“The Gods We Can Touch”, елегантний, але провокаційний альбом норвезької поп виконавиці AURORA, в якому вона закликає слухачів поглянути на сором, бажання та мораль через призму грецької міфології. У кожній з пісень альбому ми зустрічаємо грецького бога — Посейдона, Афродіту, Морфея та інших. Цікавий як з точки зору концепту, так і з точки зору музики реліз.

spotify | apple music | youtube music

AURORA – Giving In To The Love

Billy Talent – Crisis Of Faith

Канадський рок гурт Billy Talent наступного року відсвяткує 30 років з моменту як Бенджамін Ковалевич і Джонатан Геллант почали разом грати, а поки гурт тішить шанувальників новим, шостим в дискографії, повноформатним альбомом, що містить 10 треків, повністю створених та спродюсованих гітаристом та головним автором пісень гурту — Іаном Д’Са.

spotify | apple music | youtube music

Billy Talent – End Of Me (feat. Rivers Cuomo) – Official Lyric Video

Boris – W

24(!!!) реліз японського експериментального важкого гурту Boris лише від початку пандемії. Коли ти відлюдник, світова пандемія лише додає бажання творити. На альбомі “W” слухачів чекає 9 композицій, які створюють атмосферу колискової під час апокаліпсису. Найдивніший реліз з нашої сьогоднішньої добірки.

spotify | apple music | youtube music

Boris – Beyond Good and Evil (Official Music Video)

Boy Harsher – The Runner (Official Soundtrack)

Boy Harsher, електронний дует із Нортгемптона, США, до якого увійшли вокалістка та авторка текстів Jae Matthews та продюсер Augustus Muller, випустили новий альбом “The Runner (Original Soundtrack)”. П’ятий реліз Boy Harsher не є традиційним альбомом ⁠— це музичний аналог написаного, спродюсованого та зрежисерованого дуетом короткометражного фільму, під назвою “The Runner”, який вийшов як компаньйон до альбому. The Runner — це фільм жахів, що перетинається з “документальним фільмом” у метастилі про процес запису власне цього альбому.

spotify | apple music | youtube music

Boy Harsher – Tower (Official Audio)

Ludovico Einaudi – Underwater

Людовіко Ейнауді, найпопулярніший класичний виконавець сьогодення, видав свій перший сольний фортепіанний альбом за 20 років. Ейнауді хотів написати сольний фортепіанний альбом протягом кількох років, але йому було потрібно відповідне середовище, щоб мати можливість цілком віддатися проєкту. Пандемія надала йому цю рідкісну можливість. Він прийняв ізоляцію, відійшовши від свого звичайного напруженого графіка і написав 12 нових сольних композицій для фортепіано, що демонструють його характерний музичний стиль, визнаний у всьому світі.

spotify | apple music | youtube music

Ludovico Einaudi – Natural Light (Performance Video)

Yard Act – The Overload

Дебютний альбом постпанків з Лідса, Yard Act сподобаються любителям британського гумору, музично вони надихалися всім від MTV хіп-хопу 90-х та no-wave 70-х, а також, звичайно британським панком та постпанком. Якщо вам подобаються їх земляки Sleaford Mods чи IDLES, раджу не пропустити дебютник Yard Act.

spotify | apple music | youtube music

Yard Act – Rich