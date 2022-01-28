Anaïs Mitchell – Anaïs Mitchell

Минуло майже десять років з тих пір, як інді-співачка та авторка пісень Anaïs Mitchell випустила свій останній сольний студійний альбом “Young Man In America”. Однак Мітчелл далеко не байдикувала, випустивши спільний альбом з Джефферсоном Хамером в 2013 і, що особливо важливо, перетворила її лонгплей “Hadestown” 2010 року на Бродвейську виставу, що отримала 8 престижних нагород Tony. Anaïs Mitchell порівнюють з Діланом, Леонардом Коеном та Джиліан Велч.

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Anaïs Mitchell – Bright Star (Official Music Video)

Delirium – Некролог

Delirium – постпанк гурт, заснований у Слов’янську. Їхній перший реліз, альбом “Место наших встреч”, вийшов у 2019 році. З того часу гурт щорічно випускає музику й дає концерти по Україні. Колектив підписаний на київський лейбл элек///чество. Їх новий альбом — це похмурий і темний альбом з мінімалістичним звучанням.

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Earthless – Night Parade of One Hundred Demons

Психоделічні рокери Earthless відомі своїми довгими гіпнотизуючими композиціями і новий повноформатний альбом тріо з Сан-Дієго, Каліфорнія не став виключенням. Лише 3 треки і загальний хронометраж майже в 60 хвилин, “Night Parade of One Hundred Demons” – це довга, але захоплююча подорож в якій точно знаєш, що за наступним поворотом на тебе чекає — ще один крутий гітарний рифф.

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EARTHLESS – “Night Parade of One Hundred Demons – Part 1” (OFFICIAL TEASER)

Eels – Extreme Witchcraft

Eels — американський рок-гурт, створений в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, в 1991 році співаком/автором пісень та мультиінструменталістом Марком Олівером Евереттом, відомим під псевдонімом E. Учасники гурту змінювалися протягом багатьох років, як у студії, так і на сцені, що робить Еверетта єдиним незмінним учасником гурту. Eels багато експериментували зі стилем протягом своєї кар’єри і альбом “Extreme Witchcraft” має найбільше сподобатися прихильникам епохи “Souljacker”, адже тут ми маємо багато дісторшену та блюз-року.

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EELS – Good Night On Earth (official video) – from EXTREME WITCHCRAFT – out January 28, 2022

Jethro Tull – The Zealot Gene

Минуло майже два десятиліття з того часу, як Йен Андерсон використав ім’я Jethro Tull на альбомі. І вам доведеться повернутися ще далі, ніж різдвяний альбом Jethro Tull 2003 року, щоб дістатися до попереднього авторського студійного альбому гурту – а саме, до минулого століття, коли вийшов “J-Tull Dot Com” в 1999 році. “The Zealot Gene” з’являється після кількох сольних записів Андерсона, включаючи продовження класичного альбому Jethro Tull 1972 року “Thick as a Brick”. Не випадково музика на 22-му альбомі гурту нагадує ту історичну епоху концептуальних альбомів і розширених соло на флейті. До речі, якщо все буде добре, то Jethro Tull можна буде почути наживо в Києві у квітні цього року.

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Jethro Tull – Shoshana Sleeping (Official Video)

MØ – Motordrome

Третій повноформатний альбом данської співачки та авторки пісень у якому вона приймає зміни та створює нове чаруюче звучання. Монолітний і стійкий, “Motordrome” поєднує приватні одкровення з ласкавими мелодіями та дружніми до тіла ритмами. Це звучить як групова терапія під керівництвом інструктора з відьомських танців

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MØ – Goosebumps (Official Video)