Bad Boy Chiller Crew – Disrespectful

Йоркширські розбишаки Bad Boy Chiller Crew – це досить унікальний саунд. Поп-мелодії у дусі дискотеки нульових тут поєднуються з досить жорстким речитативом, вони з гордістю називають себе «charvas», свого роду “пост-chav”, британське сленгове слово, яке, згідно з визначенням, надрукованим на упаковках паперу для самокруток, що продаються в їхньому офіційному магазині, є «зневажливим терміном для бідної чи неосвіченої молодої особи, особливо тої, що поводиться зухвало чи вульгарно і носить показний одяг і прикраси». Bad Boy Chiller Crew – це парубки яких раніше викидала б з дискотеки охорона, а тепер вона охороняє їх.

spotify | apple music | youtube music

Bad Boy Chiller Crew – Don’t You Worry About Me (Official Video)

Curren$y & The Alchemist – Continuance

Третій спільний альбом репера Curren$у та одного з найуспішніших сучасних хіп-хоп продюсерів The Alchemist. “Continuance” як можна здогадатися з назви продовжує лінію задану на попередніх альбомах дуету, на слухача чекають чілові, проте драйвові біти та фірмовий флоу. Такі альбоми одразу стають класикою, jet life.

spotify | apple music | youtube music

Curren$y & The Alchemist – Half Moon Mornings (Official Video)

Khruangbin & Leon Bridges – Texas Moon

Нео-психоделік/фанк/серф/блюз/рок/”ми робимо все що захочемо” тріо Khruangbin та R’n’B/soul співак та автор пісень Leon Bridges два роки тому видали альбом-колаборацію “Texas Sun”, ідеальний саундтрек до подорожі пустельними дорогами. Альбом отримав дуже схвальні рецензії як слухачів, так і критиків, і ось на нас чекає продовження триб’ют штату “Одинокої зорі”. Блюз, кантрі та навіть госпел, цікаві гітарні ходи та оксамитовий вокал Леона — дуже приємний альбом.

spotify | apple music | youtube music

Khruangbin & Leon Bridges – B-Side (Official Video)

Sarah Shook & The Disarmers – Nightroamer

Sarah Shook & The Disarmers грають кантрі/рок-н-рол або ж americana, музику від якої віє пилюкою та спекою, сповнена душі та емоцій. Вінтажне звучання, глибокий вокал та дзвінкі гітари, інструмента непретензійний, тут немає ефектних соло, а тексти пісень написані зрозумілою мовою. Драйвовий ритм, жорсткі струни, атмосфера придорожнього салуну, куди люди приходять пити, танцювати та битись.

spotify | apple music | youtube music

Sarah Shook & the Disarmers – No Mistakes (Official Music Video)

White Lies – As I Try Not To Fall Apart

Британський рок-гурт White Lies в цьому році відсвяткує 15 років з дати заснування і їх 6 студійний альбом “As I Try Not To Fall Apart” стане символічним подарунком для фанів. Альбом, записаний на студіях Sleeper і Assault & Battery у Західному Лондоні, спродюсував Ed Buller, який працював над багатьма альбомами гурту, включаючи їхній дебют “To Lose My Life…”, до роботи над звуком до Еда також приєднався Claudius Mittendorfer (Weezer, Panic! At The Disco). Альбом вийшов цікавим, на ньому навіть знайшлося місце для незвичної для гурту соціально-політичної тематики на “I Don’t Want to Go to Mars”, а також для елементів фанку, груву та синт-попу.

spotify | apple music | youtube music

White Lies – Is My Love Enough? (Official Unofficial Video)

пуща – éphémère

Львівський франкомовний постблек гурт пуща (інколи pušča) видали дуже емоційний, сумний, важкий і красивий дебютний п’ятипісенний ЕР під назвою “éphémère”. Про цей гурт ми вже розповідали у статті “Post-Black Metal: історія та вплив”, львів’яни завдяки своїм неймовірно щирим театралізованим виступам змусили “спіймати журбинку” сотні шанувальників важкої музики. Наснаги молодим!

spotify | apple music | youtube music

PUŠČA @ PHANTASM FEST 2021 – FULL SET

Warningfog – Naturphilosophie

Продовжуючи тему екстремальної української музики — ветерани грайндкор сцени, тріо інтелектуалів, Warningfog випустили мініальбом під назвою “Naturphilosophie”. “Цього разу ми зосередились на грайндкорі та панку, щоб матеріал був швидким та агресивним, адже альбом, що ми назвали “Naturphilosophie” описує непрості симбіотичні процеси, що рухали еволюцію на Землі. Проведемо слухача від гіпотези вірусного походження еукаріотів і аж до історії про гриба та водорості, що не тільки сформували ґрунт на нашій планеті, а можливо й вплинули на релігійні погляди людства.” – коментує концепцію альбому барабанщик гурту Антон Хоменко. За обкладинку відповідальним традиційно став фронтмен гурту Євген Хоменко. “З подачі Антона, який узяв на себе ідейну частину “Naturphilosophie”, було прийняте рішення зробити обкладинкою філогенетичне дерево, яке відображає звязок між живими істотами, що мають спільного предка. Те, що вийшло, це не точне відображення еволюції, а сам принцип та рух розвитку усіх живих організмів від однієї клітини до homo sapiens”.

Важка музика — це інколи і про науку.

spotify | apple music | youtube music