Перша підбірка музичних альбомів у Новому Році. Звичайно ж найочікуваніший реліз - The Weeknd, а в додаток ще 5 цікавих альбомів, від нового релізу японського композитора до “звукових черв’яків” від найвідомішої драг-квін та нищівної powerviolence енергії.

Deaf Club – Productive Disruption

Deaf Club грають powerviolence – це жанр, назва якого ідеально описує звучання, справжня звукова атака і найкраще це можна побачити переглянувши живе виконання всього їхнього нового альбому “Productive Disruption”. Це не що інше, як вибух енергії, настільки потужний, що вживання будь-якого кофеїну після цього може бути небезпечним для вашого здоров’я. І бережіть вуха.

Deaf Club – Productive Disruption LP (Live performance video) – YouTube

Dope Lemon – Rose Pink Cadillac

Австралійський співак Ангус Стоне презентує новий альбом свого проєкту Dope Lemon. Це поп/соул, який створює атмосферу безтурботності і красивого життя, “червона доріжка просякнута шампанським”. Сам альбом розділений на дві частини, причому перша половина представляє «денний досвід DOPE LEMON», а друга половина перетворюється на «нічний світ Лимона».

DOPE LEMON – Howl With Me (Official Visualiser) – YouTube

RuPaul – Mamaru

РуПол Андре Чарльз, мабуть, найуспішніша драг-квін в історії, що пройшла шлях від club kid в 80-х до моделі, актора та телеведучого з реаліті-шоу RuPaul Drag Race, що розрослося до світової франшизи. Музика RuPaul – це earworm або brainworm, тобто музичний твір, що легко запам’ятовується та постійно повторюється в голові, щойно він перестає грати. Це не високе мистецтво, але культовий статус пісні RuPaul мають, часто тому що це “так погано, що аж гарно” і самоіронії тут вдосталь

RuPaul – Blame It On The Edit – Official Music Video – YouTube

Soichi Terada – Asakusa Light

Перший за чверть століття альбом від японського піонера deep house Soichi Terada створювався протягом 18 місяців, Terada намагався відтворити ментальні та фізичні процеси, які призвели до створення його відомих попередніх робіт. Ті, хто знайомий зі знаменитим, сфокусованим на танцполі звуком Terada 1990-х років – яскравим, атмосферним та емоційним поглядом на deep house – знайдуть чим насолодитися на “Asakusa Light”.

Spector – Now or Whenever

Британський інді-рок гурт Spector представляє новий реліз, сповнений синтів, іронії, мінімалістичний за структурою, але не за емоціями. Spector жартую над такою повсякденною буденністю, на тлі хітових гітарних рифів і тремтячого електронного імпульсу.

Spector – I’m Not Crying You’re Crying – YouTube

The Weeknd – Dawn FM

Безперечно один з наяскравіших поп виконавців сьогодення лише за кілька днів зміг підняти надзвичайний хайп навколо свого нового альбому “Dawn FM”. І не даремно, на альбомі у якості гостей з’являються Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never, та, як не дивно, Джим Керрі! Альбом сповнений хітів і точно змусить вас рухатись

