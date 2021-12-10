Наприкінці грудня нових релізів все менше, але ми все одно знайшли для вас 6 альбомів від українських та іноземних виконавців, що вийшли цього тижня.

Aeon Station – Observatory

Aeon Station “Observatory” — це епічний альбом, який створювався більш як десять років, і ціль якого укріпити вашу віру в саме життя. Перший сольний альбом багаторічного учасника інді-рок гурту The Wrens Кевіна Вілана ґрунтується на наполегливості душі, в результаті чого музика має заразливо запалющий звуковий ландшафт. Якщо ви знайомі з минулою роботою Вілана, ці десять треків здаватимуться безпомилково рідними, але вони також знаменують новий захопливий розділ у музичній кар’єрі Вілана, оскільки він демонструє особисту вразливість, сильніше ніж будь-коли.

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Aeon Station – Fade (Official Video)

Green Day – BBC Session

У період між 1994 та 2001 р. гурт Green Day чотири рази відвідав BBC Maida Vale Studios у Лондоні, де записував наживо сесії для “Вечірнього Шоу” Radio 1 та його популярного діджея Стіва Ламака. Ця компіляція документів тієї сесії й містить чимало хітів гурту, зокрема “When I Come Around”, “Basket Case”, “Brain Stew/Jaded” і “Minority”.

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Green Day – Hitchin’ a Ride (BBC Live Session)

Juice WRLD – Fighting Demons

Репер Джарад «”Juice WRLD” Хіггінс залишив по собі дивовижно глибокий каталог, який забезпечить шанувальників новими піснями й після його несподіваної смерті в грудні 2019. Це другий посмертний альбом музиканта. Ми закликаємо всіх вас, хто бореться із залежністю та психічними захворюваннями, ніколи не відмовлятися від боротьби.

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Juice WRLD – Fighting Demons (Official Audio)

Neil Young & Crazy Horse – Barn

41 студійний альбом легендарного музиканта! “Barn” показує, що означає бути у своїй стихії, в дикій природі, музиканти створювали цей альбом у відреставрованому сараї 19 століття під повним місяцем. Neil and the Crazy Horse — це 50-річна музична сім’я, і “BARN” вловлює рідкісний інтимний проблиск їх легкого гумору, їхнього братства і, звісно, їх музики, створеної наживо, власним унікальним спонтанним способом. Також у додаток до альбому вийде й документальний фільм про його створення.

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Neil Young & Crazy Horse – Welcome Back (Official Music Video)

Trip Inside Me – Naked

Trip Inside Me – електронний психоделічний гурт, який створили музиканти Яна Єлишева та Микола Одинцов у Києві. Мініальбом “Naked” – друга робота музикантів, в якій вони розкривають сутність свого оголеного “я”. “Ми зіткнулися з екзистенційною кризою і подолали її, знайшовши новий сенс життя.” – коментують музиканти. Вже тривалий час дует проживає у Берліні й вплив міста на творчість не можливо не зауважити.

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Trip Inside Me – Eternal Maze

Обрій/Terrorscum – split

Спліт альбом нового київського гурту Terrorscum та вже досить популярного серед шанувальників екстремального металу в Україні ужгородського гурту Обрій. Мініальбом охоплює 4 треки, Обрій порушують тему Чорної Смерті в середньовіччі, а Terrorscum розповідають про тяжку працю дітей в кобальтових шахтах в Конго та загалом підіймають тему соціальної нерівності. Важко і гучно.

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Terrorscum – Battered Knees (OFFICIAL MUSIC VIDEO)