Гідне продовження неймовірного дебютного альбому “Reflaction Of Youth” норвезької виконавиці EERA. Легкий віддітон готики в електро-поп піснях виконавиці, її гіпнотична манера співу та влучна лірика про особисті та глобальні переживання роблять альбом “Speak” обов’язковим до прослуховування.

spotify | apple music | youtube music

EERA- Ladder (Official Video)

The Lottery Winners – Something To Leave The House For

Зберігаючи віру та дивлячись у майбутнє, гурт The Lottery Winners випускає шалений гімн для нового оптимістичного світу. “Something To Leave The House For” документує неспокійні часи та шлях повернення від відчаю до життя. Дико оптимістичний, дружній до радіо поп альбом зі зворушливими ритмами та гірко-солодкою ніжністю.

spotify | apple music | youtube music

Lottery Winners – Much Better (Official Video)

LP – Churches

Авторка пісень для таких виконавців, як Ріанна, Крістіна Агілера, Backstreet Boys, Шер, та інших, Лора Перґоліцці також відома як LP випустила свій шостий сольний повноформатний альбом. LP вміє робити хіти й шар за шаром додає різноманітні синтезатори, барабани, навколишні шуми та трохи хаосу, щоб зробити поп альбом з елементами року, кантрі та альтернативної музики.

spotify | apple music | youtube music

Nils Frahm – Old Friends New Friends

Нільс Фрам – німецький музикант, композитор та продюсер із Берліна. Відомий комбінуванням класичної та електронної музики та незвичайним підходом до клавішних, в якому змішує рояль, піаніно, Roland Juno-60, Rhodes piano, драм-машини та Moog Taurus. “Old Friends New Friends” – це ретроспективний альбом з невипущеним за 12 років матеріалом.

spotify | apple music |

No Rome – It’s All Smiles

No Rome любить, щоб його називали не співаком чи автором-виконавцем, а “звуковим дизайнером”. На його дебютному альбомі, який він записав у рідному місті Маніла й спродюсував співпрацю з BJ Burton (Kanye West, Bon Iver, Charli XCX) та George Daniel (The 1975) справді можна розглянути текстури, а жанр яким можна це описати – поєднання R&B та Shoegaze.

spotify | apple music | youtube music

No Rome – i want u

So Hideous – None But a Pure Heart Can Sing

Постблек метал гурт з Нью Йорка So Hideous репрезентує свій четвертий повноформатний альбом, на якому доводить, що зараз вони у піковій формі. Тріумфальний, з чудовими оркестровими вставками, саксофоном, безліччю музичних хитросплетінь – альбом “None But a Pure Heart Can Sing” хоч і є за визначенням “важким”, але може бути оцінений і шанувальниками більш легкої музики (якщо екстремальний вокал не стане на заваді)

spotify | apple music | youtube music

So Hideous – THE EMERALD PEARL (Official Music Video)

Cios – Біль. Гніт. Бруд

Хмельницький гурт Cios є одними з ветеранів української панк сцени й одним з небагатьох скінхед гуртів в України. На альбомі “Біль. Гніт. Бруд” гурт відійшов від традиційного вуличного панк-року, який Cios виконував останні 10 років в сторону постпанку та слабкої долі, запросили на фіти саксофоніста з Дітей Великого Міста та вокалістку вже неактивного ужгородського панк-гурту Гніт. Альбом вийшов дуже неординарним на незвичним, гурт сам займався записом та мастерингом релізу і звучання вийшло дуже стильним.

bandcamp