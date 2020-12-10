Щоб не панікувати при підозрі на COVID-19, треба розуміти, як поводитися, до кого звертатися і на що очікувати. Більшість випадків захворювання проходить відносно легко, але хворобу не варто недооцінювати, адже вона може поводитися непередбачувано. Ми створили інструкцію, яка допоможе пацієнтам не розгубитися.

Що робити, якщо відчуваєте перші симптоми хвороби

Найперше, що треба зробити, коли у вас підвищилася температура, з’явилася слабкість, заклало ніс, розболілося горло, зник нюх чи смак – якомога швидше самоізолюватися й не перетинатися з іншими людьми. Не потрібно одразу йти в поліклініку, адже так ви збільшуєте ризик заразити інших або заразитися самим, якщо діагноз не підтверджений.

Слід подзвонити сімейному лікарю, з яким укладена декларація, та описати свої симптоми. Номер лікаря вказаний у вашому примірнику декларації або на сайті поліклініки. Розкажіть лікарю, чи контактували ви з людьми, які мають підтверджений COVID-19, опишіть симптоми. Лікар вирішить, чи направляти до вас мобільну бригаду для забору зразків на ПЛР-тест, а також порадить, чим лікувати симптоми.

Національна служба здоров’я (НСЗУ) радить запам’ятати перший день появи симптомів і вести щоденник – записувати на папері чи у смартфоні інформацію про свій стан здоров’я: температуру, сатурацію, момент появи болю в горлі, кашлю, утрудненого дихання, втрату відчуття запаху і смаку, інші симптоми та розлади.

Завдяки цим записам лікар дистанційно зможе контролювати динаміку захворювання, оперативно призначити потрібний аналіз чи обстеження.

Що робити, якщо сімейного лікаря немає чи він не відповідає

Буває, що пацієнти не можуть додзвонитися до своїх лікарів через їхню велику завантаженість або взагалі ніколи не укладали декларацію. У такому разі пацієнт може звернутися до найближчого закладу первинної допомоги, де йому нададуть консультацію та оформлять направлення на ПЛР-тест. Відсутність декларації не є причиною відмови в наданні допомоги людині з підозрою на COVID-19, це врегульовано в постанові Кабінету міністрів №65 .

Крім того, можна звернутися до регіональної чи національної гарячої лінії, там підкажуть, як діяти. Або в цілодобовий контакт-центр МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби: 0-800-60-20-19.

Чи треба одразу викликати швидку

Якщо стан різко погіршився, є пряма загроза здоров’ю або життю, треба терміново дзвонити 103. Екстрена медична допомога в Україні безоплатна для всіх незалежно від наявності декларації з лікарем. Проте якщо у вас просто підвищена температура та звичайні симптоми респіраторної інфекції – це не компетенція швидкої допомоги.

Але якщо не можете додзвонитися взагалі нікуди, ні до лікаря, ні на гарячу лінію – дзвоніть 103, диспетчер підкаже, як діяти далі.

Як зробити тест

Безоплатний тест на COVID-19 можна зробити за направленням лікаря, якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби або ви контактували з хворою людиною. Лікар викликає мобільну бригаду, яка приїздить до пацієнта додому і забирає зразки для тестування.

Також у тестовому режимі працює виклик мобільної бригади через національний контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0-800-60-20-19). Пацієнт звертається в контакт-центр, оператори передають запит до мобільних бригад, а ті ухвалюють рішення про доцільність виїзду.

У деяких населених пунктах мобільні бригади дуже завантажені, як і лабораторії, які тестують зразки. Тому і забору зразків, і результатів можна очікувати доволі довго, навіть тижнями. У такому разі пацієнт може зробити тест за власний рахунок у приватних лабораторіях. Туди можна приїхати, а можна викликати фахівців додому. Треба обов’язково бути в масці, можливо, попросять також надягнути рукавички – про все це попереджають заздалегідь під час запису. Ціни – від кількох сотень гривень до кількох тисяч залежно від сервісу та часу очікування. Результат приходить через добу або декілька.

Існують різні види тестів із різною точністю. Інфекціоніст, кандидат медичних наук Юрій Жигарєв радить проводити ПЛР-тест як найбільш точний. Він показує присутність вірусу в організмі з перших днів, але не буде інформативним через 10-14 днів після появи симптомів.

ІФА-тест, навпаки, треба проводити через два тижні й більше після початку хвороби, він допоможе дізнатися, чи справді людина перехворіла на коронавірусну хворобу – виявить антитіла.

Також є швидкі антиген-тести, або цитотести.

«Швидкі тести використовуються для оперативної діагностики, але вони не такі точні, як ПЛР. Якщо тест негативний, це не означає, що вірусу немає. Їх використовують, наприклад, у лікарнях, коли пацієнта госпіталізують із симптомами респіраторної хвороби і треба зрозуміти, чи це коронавірус, чи грип, чи щось інше», – пояснює Жигарєв.

Центр громадського здоров’я радить здавати ПЛР-тест вранці, одразу після сну. Це не завжди можливо, тому принаймні за 6 годин до цього не можна забризкувати ліки в ніс та горло, смоктати таблетки і льодяники. За 3-4 години не варто жувати гумку або цукерки, чистити зуби, полоскати горло, істи, пити і курити.

Які препарати можна і не можна приймати

Як пояснює Юрій Жигарєв, єдині ліки, які можна приймати самостійно при COVID-19 – це жарознижувальні при високій температурі (38-39 градусів). Підійдуть ібупрофен і парацетамол. Все інше – за призначенням лікаря. І в жодному разі не можна практикувати самолікування антибіотиками, адже вони не діють на віруси. Буває, що вірусні інфекції ускладнюються бактеріальними, тоді антибіотики потрібні, але пацієнт не зможе визначити тип інфекції самостійно.

«Антибіотики може прописати тільки лікар. Є відповідальність лікаря і є відповідальність пацієнта. Якщо лікар необґрунтовано прописує антибіотики, це відповідальність лікаря. А до пацієнта питань немає, бо він робить те, що прописав лікар. Якщо людина купує антибіотики сама, це її особиста відповідальність. Я не рекомендую їх приймати без призначення», – зазначає інфекціоніст.

Від самопризначень ліків застерігає й торакальний хірург, пульмонолог, кандидат медичних наук Євген Симонець.

«Найбільша та найчастіша помилка серед українців – самолікування або лікування за порадами сусідки, родичів чи друзів. І «першу скрипку» в таких призначеннях звісно відіграють антибіотики. На сьогоднішній день державою не врегульоване питання рецептурних та безрецептурних препаратів. В аптеці пересічний громадянин може купити будь-який антибіотик. В цивілізованому світі такі ліки можна купити лише за рецептом лікаря. Тому я хочу застерегти всіх українців від самостійних кроків в лікуванні COVID-19. Антибіотики приймати лише за рекомендацією лікаря та після визначення показників загального аналізу крові з лейкоцитарною формулою та С-реактивного білка. Другими в списку є препарати, що розріджують кров (антитромботичні препарати). Необхідність прийому таких препаратів визначає лише лікар та за умов визначення показників Д-димер та коагулограми», – пояснює лікар.

«Антивірусні» препарати, які продаються без рецепта, також не діють ні на COVID-19, ні на інші респіраторні інфекції. Букви уже писали, що треба мати в аптечці при застуді, грипі та COVID-19, а на що не варто витрачати гроші .

Чи потрібні вдома кисневі балони

Киснева терапія в домашніх умовах стала поширеним методом допоміжного лікування, каже Євген Симонець. Особливо це стосується людей похилого віку, людей, які страждають на хронічні захворювання органів дихання, серцево-судинної системи тощо. Використовують для цього кисневі концентратори – апарати медичного призначення, які дозволяють отримувати кисень високої концентрації за допомогою молекулярної фільтрації навколишнього повітря.

«Концентратор кисню призначений для проведення кисневої терапії пацієнтам, які мають низькі показники сатурації, 92% та нижче. Використовується виключно за призначенням лікаря, з формуванням частоти та часу сеансів кисневої терапії та визначенням кисневого потоку. Для такої терапії можна використовувати і кисневі балони різного об’єму. Вони значно дешевші і прості у використанні. Але вони можуть використовуватись лише короткий термін часу, до того ж, в Україні ще повноцінно не налагоджений механізм поповнення цих балонів киснем», – розповів лікар.

У соцмережах можна побачити публікації людей, які під час домашнього лікування COVID-19 дихали киснем із маленьких балончиків зі спортивних магазинів. Проте це не має жодного сенсу, хіба що дає ефект плацебо, каже Юрій Жигарєв.

«Кисень призначає тільки лікар. Є два варіанти: або він потрібен, або ні. Якщо він не потрібен, то ніякі балончики не мають сенсу. Якщо кисень потрібен, то потік має бути 5-8 літрів на хвилину, ніякий балончик із цим не впорається», – говорить інфекціоніст.

Яка діагностика потрібна

Пульсоксиметр – це прилад для вимірювання вмісту кисню в капілярній крові (сатурація) та пульсу. Пан Симонець радить мати його в аптечці.

«Для повноцінного функціонування організму людини, для біохімічних реакцій потрібен кисень. Саме відсоток насичення киснем капілярної крові і дозволяє визначити цей прилад. Органом-мішенню при COVID-19-асоційованих вірусних пневмоніях є легені. Зазвичай цей процес двобічний. На фоні вірусного запалення легень відбувається зниження відсотка кисню в крові. Саме цей показник у сукупності з іншими показниками запального процесу є маркерним для лікаря в моніторингу стану пацієнта. Цей критерій дозволяє визначити чи хворий може продовжувати лікуватись в домашніх умовах під наглядом лікаря, чи йому терміново потрібна госпіталізація до стаціонару чи екстрена госпіталізація до відділення інтенсивної терапії», – зазначає пульмонолог.

За його словами, найбільш важливо мати пульсоксиметр пацієнтам, які мають хронічну легеневу патологію, патологію серцево-судинної системи, ендокринних органів, людям похилого віку, людям з надлишковою масою тіла, родинам з маленькими дітьми.

«В нормі у здорової людини сатурація від 100% до 92%. Якщо показник нижче 92%, необхідно терміново звернутися до лікаря, це може бути показником для стаціонарного лікування. Якщо показник наближається до 80%, необхідно екстрено викликати швидку, це показання до госпіталізації у відділення інтенсивної терапії», – говорить лікар.

Водночас, комп’ютерна томографія (КТ), яку українці дуже полюбляють проходити з перших днів хвороби, справді потрібна не всім і не завжди. Євген Симонець застерігає пацієнтів від гіпердіагностики, адже ажіотаж на ПЛР-тести, КТ та інші дослідження викликає черги в лабораторіях і тривале очікування результатів.

«Якщо сімейний лікар бачить зміни, характерні для вірусної пневмонії, він порекомендує пацієнту виконати комп’ютерну томографію органів грудної клітки (КТ-ОГК) без внутрішньовенного контрастування. Зараз багато центрів комп’ютерної томографії можуть виконувати низькодозову КТ-ОГК, це дозволяє зменшити променеве навантаження на пацієнта, а інформації для визначення ступеня ураження легень абсолютно достатньо. На КТ-ОГК при коронавірусній пневмонії зміни проявляються у вигляді «матового скла»», – каже пульмонолог.

За його словами, УЗД плевральної порожнини та легень теж використовують у діагностиці коронавірусної пневмонії, але найчастіше це метод динамічного моніторингу стану легень упродовж лікування.

Рентгенографія грудної клітини також може використовуватися, але цей метод менш інформативний, хоча променеве навантаження на пацієнта менше.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) при вірусних пневмоніях майже не використовується.

Що пити і їсти при домашньому лікуванні

Як і при інших респіраторних інфекціях, треба багато пити – чай, узвар, бульйон, будь-який смачний напій без надлишку цукру і солі. Раціон повинен бути повноцінним, щоб організм міг відновлюватися.

Колишня в.о. міністра охорони здоров’я, доктор Уляна Супрун на своєму сайті радить таку дієту під час хвороби:

овочевий суп та курячий бульйон;

прості вуглеводи: крупи, цільнозерновий хліб;

імбир – додавати в чай чи їсти маринованим, допомагає впоратися з нудотою;

продукти з вітаміном С: перець чилі, паприка, ківі, полуниця, брюссельська капуста, броколі, виноград, заморожені ягоди смородини;

зелені овочі і бобові: зелень, броколі, листова капуста, горошок, їсти так чи додавати в супи;

білки: сочевиця, нут, горох, риба, м’ясо, сир, яйця, горіхи.

Жодні вітамінні добавки не замінять збалансованого харчування. Ліків від COVID-19 поки що не існує, тому замість витрачати гроші «хоч на щось» без доведеної ефективності, краще купити кілька кілограмів улюблених фруктів.