Світ нас постійно відволікає. Незважаючи на те, що він сьогодні відволікає нас усе більше і все різноманітніше, ця проблема зовсім не нова.

Відчуваєте вигорання, з тривогою думаєте про повернення на роботу до офісу, непорозуміння з колегами чи нестерпні партнери, стреси, дедлайни і комплекс новачка?

Ден Зігмонд, головний аналітик у Chan Zuckerberg Initiative, а водночас і буддійський священик, аналізує вчення Будди, а також результати сучасних досліджень і формує низку порад як організувати продуктивний і спокійний робочий процес. Чарівних таблеток немає, але нам допоможе усвідомленість, турбота про себе та інших, балансування між роботою, родиною і особистими зацікавленнями, піклування і про здорове тіло, і про здоровий глузд, на думку Будди і Зігмонда.

Книжка Офіс Будди. Давнє мистецтво пробудження через сумлінну роботу. вийшла українською у видавництві Yakaboo Publishing

Уривок з книжки

Світ нас постійно відволікає. Незважаючи на те, що він сьогодні відволікає нас усе більше і все різноманітніше, ця проблема зовсім не нова. Відомий автор, футурист Алекс Панґ, писав у своїй блискучій книзі під назвою «Залежність від відволікання»: «Люди завжди мусили боротися з відволіканням та нестачею концентрації — і протягом тисяч років вони розробляли ефективні техніки, які дозволяли робити це якомога краще».

Дозвольте одразу зізнатися: мене дуже легко відволікти. Якщо я сиджу в ресторані з телевізором, то не можу не дивитися на екран. Якщо чую розмову за сусіднім столиком, то починаю губитися у своїх власних думках. Якщо беру в руки телефон, щоби подивитися, котра година, то можу не відкладати його потім ще хвилин десять.

Іншими словами, концентрація ніколи не давалася мені легко. Раніше я брав із собою на наради та зустрічі свій ноутбук, гадаючи, що буде непогано продивлятися пошту, коли буде така можливість. Але потім усвідомив, що перестаю приділяти увагу людям навколо мене та іноді навіть забуваю підводитися разом із усіма, коли нараду закінчено. Тепер я не тільки не беру на наради комп’ютер, а й намагаюся навіть не витягати з кишені телефон.

Ясна річ, смартфони — потужне джерело відволікання. Є дослідження, які вказують на те, що «використання смартфонів уповільнює реакцію, порушує зосередженість і загалом знижує продуктивність» будь-якої діяльності, яка вимагає концентрації.

Саме тому, згідно з оцінками, відволікання на смартфони нині є причиною майже чверті всіх ДТП. Проблема в тім, що ми насправді набагато гірше даємо собі раду з багатозадачністю, ніж здається.

Що б ми собі не говорили, але «в один момент часу можна уважно сприймати лише обмежену кількість інформації». Може здаватися, що ми здатні на високому рівні займатися десятком різних справ одночасно, але насправді лише перемикаємося між ними, при чому дуже неефективно, і постійно порушуємо концентрацію.

Будда приділяв зосередженню велику увагу, і більшість його порад щодо медитації стосується поглиблення стану концентрації аж до рівня, який він називав «поглиненістю». Утім, не конче бути досвідченим майстром споглядальних практик або йогом, щоби розуміти цінність такого стану. Ми всі маємо досвід повного поглинання і занурення в якусь діяльність. У популярній психології таке поглинання називається «потоком» і може бути визначене як «суб’єктивний стан, коли люди занурені в якусь діяльність настільки, що забувають про час, втому та все інше, окрім самої цієї діяльності». Такий стан може бути чудовим, захопливим досвідом, що також сприяє надзвичайній продуктивності. Однак він дуже нетривкий. Відволікання — ворог потоку.

Коли раптом задзвенить телефон — навіть не ваш, а чужий — цього вже може бути достатньо, аби порушити концентрацію і «висмикнути» вас. У результаті одного дослідження виявилось, що студенти, чиє аудиторне заняття переривалося телефонним дзвінком, потім показували гірші результати контрольного опитування, ніж ті, котрі слухали ту саму лекцію без такого переривання.

Багатозадачність за своєю суттю є формою добровільного відволікання. Постійне перемикання уваги на інші завдання порушує роботу нашої оперативної пам’яті, що стає особливо помітне з віком. Також проводилося дослідження в Канаді, яке виявило, що студенти, котрі використовували ноутбук під час лекції, набирали потім менше балів у відповідних тестах — що ж, це й не дивно. Однак навіть ті студенти, що сиділи біля тих, в кого був лептоп, теж відволікалися і теж показали результат, нижчий на 17%.

Як казав видатний індійський буддійський чернець Сантідева, «свідомість, яка відволікається, не годиться для жодної роботи».

То що ж нам робити з усіма цими відволіканнями? Допомагає медитація. Люди зазвичай думають, що медитація має на меті лише очищення свідомості та заспокоєння, але вона може дати не тільки це.

Медитація націлена здебільшого на те, що ми робимо, коли не медитуємо. Чому ми практикуємо усвідомленість у тихій кімнаті, де нас ніщо не відволікає?

Значною мірою тому, що нам треба буде потім використати цю навичку в галасливому офісі. Повне зосередження на диханні під час медитації зміцнює нашу здатність концентруватися на реальному житті, так само як робота із вагою в тренажерному залі зміцнює м’язи і допомагає піднімати важкі речі деінде.

Ви також можете значно полегшити собі завдання, якщо будете максимально відсікати непотрібне відволікання. Відкладіть телефон — бажано туди, де не будете його бачити. Заплануйте, коли саме будете перевіряти пошту і акаунт у Twitter, щоб не сидіти там без кінця. Позакривайте непотрібні вікна у браузері просто зараз. Можете навіть вийти в офлайн. Існують спеціальні програми, які слідкують за тим, скільки часу ви витрачаєте в мережі і які можуть відключати від неї в певний час — спробуйте і їх, якщо треба.

Можете навіть піти з-за свого робочого столу, якщо вас відволікають люди навколо. Дозвольте собі трохи довше — годину чи більше — побути без мережі й зосередитись на конкретній задачі.

Тим, хто працює вдома, може бути особливо нелегко, адже ви намагаєтеся працювати в оточенні свого буденного життя. Якщо можете, організуйте спеціальний простір, де будете тільки працювати і не робити нічого іншого — зробіть це, навіть якщо вам доведеться щодня все розкладати і складати. Якщо ви працюєте на кухні, намагайтесь на цьому місці тільки працювати та сідайте на інший стілець, коли обідаєте — так ви зможете протистояти спокусі працювати та їсти водночас.

Намагайтеся не поєднувати виконання робочих завдань і хатньої роботи, виділіть для всього окремий час. Припиніть мити посуд або прибирати у вітальні, коли треба сідати до роботи: уявіть, наче ви запізнюєтесь в офіс. Якщо з вами вдома під час роботи перебуває ще хтось, то створити окремий робочий простір для себе — водночас іще важливіше та ще складніше. Будьте чесні щодо того, скільки роботи можете виконати і не навалюйте на себе забагато, намагаючись зробити водночас багато всього, коли ваше домашнє життя вимагає вашої уваги.

Хай там як, хороша, правильна багатозадачність все одно існує. Через те, що ми просто не можемо закрити вуха так само, як закриваємо очі, наш мозок, очевидно, навчився справлятися зі сторонніми звуковими подразниками трохи інакше, ніж із візуальними. Саме тому для деяких людей зручніше працювати, наприклад, під музику. (Моя дочка заявляє, що їй легше вчитися, коли працює телевізор, але вона при цьому лише слухає його, а не дивиться.) Щодо мене — я, здається, не зможу працювати у навушниках, але багато моїх колег вірять у те, що навушники допомагають, і протягом більшої частини дня так слухають музику.

Я ж полюбляю розмовляти з колегами під час прогулянок — це допомагає мені краще концентруватися на тому, що вони говорять, ніж якби ми просто сиділи в кімнаті. Як — знову ж таки — казав Алекс Панґ: «Такі види багатозадачності підсилюють потік», а не переривають його.

Урешті-решт, ви маєте знайти те, що найкраще пасує саме вам. Коли я пишу, то люблю, аби довкола мене були розкидані мої книжки, а от багатьом людям це може здатися хаосом, який постійно відволікає. (От зараз, наприклад, в мене на відстані простягнутої руки лежить шість розкритих книжок). Однак я саме так концентруюся найкраще. У більшості випадків мені подобається працювати в тиші, але коли я мию посуд або веду машину, то люблю слухати музику або хороший подкаст. Під час робочих зустрічей щосили намагаюся не відповідати на дзвінки, бо знаю: варто лише почати — і моїй зосередженості кінець.

Ваша оптимальна модель концентрації може бути інша. Знайдіть її — і використовуйте. Приділіть увагу вашій увазі — коли її достатньо і коли вам її бракує. Відзначайте протягом дня речі, які посилюють вашу концентрацію і які послаблюють. Намагайтеся не переключатися постійно на якісь інші завдання.

Сучасний майстер дзену Шунрю Судзукі одного разу сказав своїм американським студентам: «У вас є прислів’я про двох пташок, убитих одним каменем, але ми вважаємо, що краще вбити одну пташку одним каменем». Я, звісно, не пропоную вбивати птахів, але, гадаю, продуктивність буде значно вища, якщо зосередити увагу лише на одному камені, призначеному для однієї цілі.