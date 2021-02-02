«Якби я тоді був Президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди “зелених чоловічків” не пустили». Так пафосно заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю HBO. Втім, нам здається, що президент не тільки «трошки» сердиться на Трампа за майбутні складнощі з Байденом, але й дещо забув, що він робив 6,5 років тому, коли захоплювали Крим. Тож давайте згадаємо.

Перше, що спадає на думку і чим Зеленському не раз дорікнули під час виборчих перегонів – в армії він не служив. Ба, більше – навіть ухилявся від призову.

Але це не все. Не всі пішли на фронт, але і не всі невдало жартували з власної держави.

Між тим, у випуску «Чисто NEWS» від 22 травня 2014 року Зеленський говорить: «Якщо вірити головним новин Росії, то росіяни нарешті відсувають свої війська від кордону з Україною, однак, якщо вірити чуткам, то російські війська стоять на кордоні, просто український кордон трошки відсувають вперед».

Тепер ми можемо уявити, як той кордон мав би героїчно стримувати Зеленський, який, як відомо, завжди хотів глянути в очі Путіну.

Правда був Зеленський і серйозним. 1 березня він в ефірі «1+1» просив українську владу не забороняти російську мову, а Путіна – не ставити нашу країну на коліна.

“Шановний Володимире Володимировичу! Не допустіть зі свого боку навіть натяку на військовий конфлікт. Тому що Росія і Україна – дійсно братські народи … І якщо ви хочете, я особисто … я чесно кажу, треба вам – я можу вас благати на колінах, але не ставте на коліна наш народ», – сказав тоді актор Зеленський.

Але де був Зеленський в 2014? Гео Лерос згадав його пост, де нинішній президент сам зізнається, що був у цей час в Москві на зйомках фільму «8 нових побачень». Там він за сюжетом виманював з клітки слона, щоб сподобатись головній героїні. Такий от героїзм.

В принципі в 2014 в Зеленського ще не було так багато постів на ФБ. Він тут з’явився лише в грудні 2013. А в інстаграмі взагалі в 2017, інакше б дослідження було цікавішим.

22 лютого 2014 на його сторінці Facebook є пост Юрія Корявченкова, що Україна має бути єдина і фото квартальників та інших ведучих «плюсів».



Далі спогад про старе інтерівське вітання жінок з 8 березня, тест «який ти псих», шкільні фото і перші анонси «Кварталу» та пости про виступи в регіонах, відпочинок у Мексиці (здається, чиєсь весілля), сварка з представником М1 та наїзд на владу за заборону в’їзду російським акторам.

На День незалежності Зеленський виступав в Краматорську перед військовими. А 27 серпня написав гнівний пост про батальйон “Кривбас”. Далі знову гастролі.

За цей рік Зеленський мінімум тричі в постановках “Кварталу” зачіпає тему Криму.

Навесні “Квартал” поставив сценку, де Янукович живе в шафі в квартирі Путіна і Кабаєвої і пудить в капці російського президента, бо той йому мало приділяє уваги. Там же свій пізній прихід додому «Путін» пояснює тим, що з Шойгу придумував, як переправити російські війська в Крим.

Восени в кварталі був сюжет про те, як минув курортний сезон на півострові, де Зеленський грає керівника Інтуриста, який бере в пакетик для дружини воду, щоб та голову помила, їсть серветки замість лаваша та бутафорське яблуко. Все ніби передає бідування Криму без України. Але є кілька сумнівних моментів. Кримські татари – там «насєлєніє».

На питання, чи з’явилися в Криму нові національні свята, герой Зеленського говорить: «По-перше, дощ. Всі – татари, українці, росіяни – збираються навокло калюж, настає водне перемир’я».

А в зимовому “Кварталі” Зеленський зобразив Порошенка і висміяв його намір повернути Крим у 2015.

«Я обіцяю: в наступному році ми повернемо Крим. Я, звичайно, слабо в це вірю, але як президент, я зобов’язаний вселяти в вас довіру, віру в завтрашній день, бла-бла-бла, і всяку нісенітницю», – сказав він.

Десь так наш шостий президент і провів рік захоплення Криму і початку війни. Дещо мирніше ніж в його заявах. Але «какая разніца». Хто минуле згадає, на того спустять Арестовича.