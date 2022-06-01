#Букви переклали статтю президента США, опубліковану в американському виданні The New York Times.

Вторгнення, яке на думку Володимира Путіна, мало тривати кілька днів, [триває] уже четвертий місяць. Український народ здивував Росію та надихнув світ своєю жертовністю, мужністю та успіхом на полі бою. Вільний світ та багато інших держав на чолі зі Сполученими Штатами згуртувалися на бік України за безпрецедентної військової, гуманітарної та фінансової підтримки.

Оскільки війна триває, я хочу чітко уявляти цілі Сполучених Штатів у цих зусиллях.

Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, в кінцевому підсумку ця війна “завершиться остаточно лише дипломатським шляхом”. Будь-які переговори відображають факти на місці. Ми швидко направили Україні значну кількість озброєння та боєприпасів, щоб вона могла боротися на полі бою та займати найсильнішу позицію за столом переговорів.

Тому я вирішив, що ми надамо українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.

Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками та партнерами щодо російських санкцій, найжорсткіших, коли-небудь запроваджених проти великої економіки. Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси. Ми також надішлемо ще мільярди фінансової допомоги, згідно з дозволом Конгресу. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, яку посилює агресія Росії. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим зменшити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити наш перехід до майбутнього чистої енергії.

Ми також продовжимо зміцнювати східний фланг НАТО силами та засобами Сполучених Штатів та інших союзників. І зовсім нещодавно я привітав заявки Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО – крок, який зміцнить загальну безпеку США та трансатлантичної безпеки, додавши двох демократичних і високопрофесійних військових партнерів.

Ми не прагнемо війни між НАТО і Росією. Я не погоджуюся з Путіним і вважаю його дії обурливими, проте Сполучені Штати не намагатимуться здійснити його повалення в Москві. Поки Сполучені Штати або наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, відправляючи американські війська воювати в Україні або атакуючи російські сили. Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межі. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.

Моїм принципом у цій кризі [війні – прим.ред.] було “Нічого про Україну без України”. Я не буду тиснути на український уряд — приватно чи публічно — щоб він пішов на будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно і суперечило б усталеним принципам.

Переговори України з Росією зупиняються не тому що Україна відвернулася від дипломатії. Вони зупинилися, тому що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над зміцненням України та підтримувати її зусилля, спрямовані на досягнення завершення конфлікту шляхом переговорів.

Неспровокована агресія, бомбардування пологових будинків і будинків культури, вимушене переселення мільйонів людей роблять війну в Україні глибокою моральною проблемою. Я зустрівся з українськими біженцями в Польщі — жінками та дітьми, які не були впевнені, яким буде їхнє життя і чи буде все гаразд із близькими, які залишилися в Україні. Жодна людина з сумлінням не могла залишитися байдужою від спустошення цих жахів.

Стояти поруч з Україною в її скрутну годину – це не просто правильно. У наших життєво важливих національних інтересах є забезпечення мирної та стабільної Європи та чітко дати зрозуміти, що мова сили – це неправильною. Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони теж можуть захопити території та підпорядкувати інші країни. Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій. І це може означати кінець на правилах міжнародного порядку і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками в усьому світі.

Я знаю, що багато людей у ​​всьому світі стурбовані використанням ядерної зброї. Поки що ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні, хоча час від часу риторика Росії включає брязкання ядерною шаблею, що само по собі небезпечно та вкрай безвідповідально. Дозвольте пояснити: будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б абсолютно неприйнятним для нас, а також для решти світу і спричинило б тяжкі наслідки.

Американці будуть разом з українським народом, тому що ми розуміємо, що свобода не безкоштовною. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи прагнули знущатися і пригнічувати невинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такого ступеня єдності чи сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що в наступні місяці ми похитнемося або розпадемося, він так само помиляється.