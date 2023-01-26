Екскомандир полку “Азов” та боєць Третьої окремої штурмової бригади в складі Сухопутних військ ЗСУ Максим Жорін розповів, як зараз відбуваються бої за Бахмут (Донецька область).

Про це він написав у Telegram.

“Що таке оборона Бахмута сьогодні? В один з днів ми нарахували 20 штурмів за добу на нашу позицію. 20 штурмів! Росіянам байдуже, коли наступаючи, гинуть всі їхні зомбі, адже за ними йдуть наступні. Але в нашому випадку ті самі люди стоять на позиціях, тримають їх, відбивають ці атаки.

Трупи росіян, в першу чергу вагнерівців, навіть не відправляють додому, бо вони там нікому не потрібні. Це настільки розхідний матеріал, що навіть ніхто не збирається витрачатись на логістику, доставку трупів або пошук рідних.

Та, на жаль, божевільні втрати серед особового складу ворога майже ніяк не впливають на активність та динаміку їхнього наступу. Ситуація тут справді складна. Фронт тримається виключно на героїзмі звичайних бійців, які щодня витримують надзвичайний натиск”.

Також військовий показав як виглядає виїзд на позиції в Бахмуті:

“Знаходити в собі мужність робити свою справу, незважаючи на складні умови, втому, незважаючи на всі ризики та загрози — доля хоробрих”.

Максим Жорін детальніше розповів про “вагнерівців”. Він називає їх “основним м’ясом наступальних дій на Бахмуті” та зауважує, що до їхньої поведінки є дуже багато запитань, зокрема чи не вживають вони наркотичні речовини перед штурмом:

“Часто питають, чи вживають вони якісь речовини. Адекватним людям складно зрозуміти, як, перебуваючи в свідомості, можна безперервно лізти в повний зріст на позиції, переступаючи трупи своїх “сослуживцев”. Особисто я підтверджень перебування цих зомбі “під чимось” не маю. Скоріш за все, більшість щось таки вживає, зважаючи на їхній стан і задачі. Але давайте не забувати — майже всі, хто живе на території російської федерації, здебільшого хворі на всю голову люди. Стадо, яке і без наркотичних речовин чи алкоголю здатні робити такі дивні для всіх нормальних людей речі”.