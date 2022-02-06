На фоні реального скупчення військ РФ вздовж кордону нашої держави й численних прогнозів про скорий початок "великої" війни з Росією, Інтернетом та у ЗМІ гуляють десятки статей та роликів про "тривожні" рюкзаки, "нервові" валізки та "психопатичні" сумки для цивільного населення. Але що ж готувати тим, хто вирішив обороняти державу в лавах Збройних Сил? Чи потрібна їм свою валізка? Подумаємо разом.

За останні тижні січня кожен поважний телеканал вже відзняв свій сюжет на тему «тривожної» валізки з численними порадами про її форму, колір, розмір та звичайно ж вміст. Різноманітні експерти, виживальники та інструктори наперебій радять брати велику кількість найрізноманітніших речей з єдиним підсумком – забезпечення автономного існування протягом двох-трьох днів. І вкрай часто ці списки речей викликають якщо не привід для суперечки чи дискурсу, то істеричний сміх. Адже сперечатися про необхідність індивідуальної аптечки з пігулками чи набору для надання першої домедичної допомоги важко. І не треба. Бо речі дійсно корисні. То розповіді про необхідність придбання цивільній людині комплекту радіостанцій, приладдя для риболовлі, різних цепних пилок чи тактичних мачете з сокирами та мультитулами…Промовчимо.

Підемо від очевидного. Кожна людина, яка опиняється в зоні ведення бойових дій, постає перед максимально простим вибором: перечекати, втікати, боротися. Напевно, варіант “перечекати” є найскладнішим з точки зору підготовки. Адже невідомо до чого саме треба готуватися й відповідно списки речей також видозмінюватимуться. Найдоцільнішими тут будуть інтерв’ю та спогади вимушених переселенців з Луганська та Донецька. Саме ці люди як ніхто знають, що ж треба і в яких кількостях для виживання в період окупації.

Варіант “втікати” потребуватиме в першу чергу транспорту: власного авто, місця в машині друзів-сусідів-колег. І нічого більше. Давайте відверто: територію України можна проїхати за добу – півтори доби максимум. І де б тут знадобилися набори для риболовлі та полювання, ножі для виживання чи дзеркальця для подачі аварійних сигналів – питання риторичне. Найкращим знаряддям для швидкої втечі є заготовлені документи, ксерокопії документів та кошти: іноземна валюта, коштовності в сріблі та золоті, декілька тисяч гривень резерву, зрештою. Все просто.

Проте основний посил статі саме для тих, хто обиратиме варіант “боротися”. Невже ж ось тут і знадобляться ті самі тактичні сокири, важкі мачете, ножі для виживання та радіостанції з численних статей? Дуже і дуже навряд. Зараз коротко поговоримо про основні речі, що точно не будуть зайвими для участі в бойових діях:

1. Зручне взуття. Загальновідома істина, що боєць з пошкодженими ногами – не боєць. І дійсно, неважливо яким є завдання військового: штурм ворожих позицій, доставка боєприпасів для мінометників чи робота у штабі – без здорових, сухих та чистих ніг ми багато не навоюємо. Це вкрай очевидно, але розуміти це необхідно. Безумовно, що вам зобов’язані видати військові черевики (ті самі, що називають “берцями”), але далеко не факт, що вгадають з розміром й процес їх розкошування буде швидким та безболісним. Наявність же власного, зручного взуття буде великим козиром. Підійшли армійські “Талани”? Чудово! Збережіть свої черевики на випадок резерву або подаруєте тим, кому пощастило менше.

2. Резинові капці. Ще одна вкрай банальна й водночас необхідна річ. Давайте чесно, носити військові черевики 24/7 ніхто не зможе: ноги мають відпочивати. А ще додаємо сюди походи в душ, нічні “вилазки” до туалету й решту побутових завдань, де натягати берці далеко не обов’язково. Звичайні резинові капці дуже дешеві, легкі, не займають багато місця. Проте їх користь та необхідність не підлягають сумніву. Чесно-чесно.

3. Спідня білизна. Закриваючи тему важливості та комфорту ніг необхідно зазначити, що гарні шкарпетки не менш важливі за гарне взуття. Армія може забезпечити вас достатньою кількістю шкарпеток, доволі зручних та якісних. Однак перестрахуватися та взяти з собою якісні та теплі шкарпетки й іншу білизну однозначно треба.

4. Пончо. Для людей дотичних до туризму необхідність вологозахисного елементу у споряджені не потребує пояснень. Адже сильний дощ, хуртовина чи заметіль можуть застати нас не лише під дахом штабу чи накатами бліндажу, але й на марші. Необхідність же зберігати себе і речі сухими – аксіома. Тому обов’язково потрібно придбати собі вологозахисне пончо чи куртку. По-перше, те вологозахисне спорядження, що видає наша армія – відверто лайняне. По-друге, в складеному стані воно не займатиме багато місця і має невелику вагу. Утилітарність та мінімалізм. Мінімалізм та утилітарність.

5. Шапка та баф. Згідно з чинними нормами речового забезпечення у Збройних силах України, військовослужбовцям мають видаватися декілька видів шапок: зимова, шапка-підшоломник та демісезонний і зимовий бафи. Зобов’язані видавати, але…але про роботу тилових відомств помовчимо разом. Тому мати власну флісову шапку та баф не завадить. Коштують вони небагато, важать ще менше, а їх користь в осінньо-зимовий період безумовна. Якщо з шапкою зрозуміло, то що таке “баф”? Коротко кажучи, це еластичний елемент одягу, що захищає шию та обличчя людини від пилу, вітру та снігу. Й на відміну від шарфів чи модних шемагів, баф вкрай компактний та легкий. Утилітарність та мінімалізм наше все!

6. Аптечка. Одразу домовимося, що тут мова йде саме про медичні препарати та пігулки, а не про турнікети, бандажі та оклюзивні наліпки. Адже якісною бойовою аптечкою вас забезпечить держава: ми маємо їх достатній запас та і коштують вони не дешево. Тому говоримо саме про аптечку з медикаментами. Складіть в окремий підсумок усі ті ліки, які потрібні саме вам. Від головного болю допомогає лише “Назва_ліків” у порошку? То покладіть 10-ть пакетиків цього препарату! А ще підстрахуйтесь іншими знеболювальними, препаратами від отруєння та діареї, обов’язково пластирами для майбутніх мозолів і порізів, а також звичайним дитячим кремом. Підбирайте саме ті ліки, без яких ви не можете у цивільному житті. Адже далеко не факт, що у начмеда батальйону будуть усі необхідні саме вам препарати.

7. Засоби індивідуальної гігієни. Невеликий рушник, мило для вмивання та прання речей, зубна паста та щітка, манікюрні ножиці чи кусачки. Знову ж таки, вкрай банальні речі, без яких просто неможливий звичайний побут. Вам точно не знадобляться різноманітні гелі для душу, шампуні та маски для видалення чорних цяток. Але основні засоби для гігієни ніхто видавати не буде, а необхідність в них очевидна. Тут коротко.

8. Павербанк, кабель. Цінність цих речей неможливо переоцінити. Зовнішній акумулятор для телефону давно вже став звичним аксесуаром у цивільному житті, проте резервне живлення в моменти відключення електроенергії чи відриву від його джерел є необхідним. І хоча десятки військових телеграм, наказів та розпоряджень забороняють використання мобільних телефонів, саме смартфон є резервним засобом військового для зв’язку, навігації, вирахування координат чи побудови маршрутів переміщень. Говорити про кабелі з розетками багато не треба, просто їх завжди мало і вони завжди потрібні.

На цьому і зупинимося. Вищеперераховані речі є тим мінімумом, який дозволить вам брати участь в бойових діях без критичних потрясінь з боку побуту. Чому в цьому списку немає розвантажувальних поясів чи плитоносок з системою швидкого скидання? Куди поділися рейдові рюкзаки, ремені зі страхувальними карабінами та нагрудники зі змінними панелями? Вони не потрібні? Потрібні. Безумовно, що список можна доповнювати безкінечно. І на гарній війні не будуть зайвими ні мультитул, ні компас чи ліхтарик з червоним фільтром. Як і “кішка” з паракордовим шнуром чи далекомір. Але спитайте у будь-якого чинного військового чи учасника бойових дій: яке співвідношення “побуту” та “війни” в зоні бойових дій? Ви здивуєтесь. І дуже-дуже ймовірно, що умовний надламаний ніготь чи не заклеєний мозоль заподіють вам набагато більше дискомфорту, ніж відсутність сумки скидання на вашій РПС-ці.