Adele – “30”

Королева пісень розбитого серця повертається, “30” — четвертий студійний альбом англійської співачки й авторки пісень Адель, натхненний розлученням із колишнім чоловіком Саймоном Конекі, яке й стало головною темою альбому, водночас співачка не оминула й тем материнства та тягаря слави.

spotify | apple music | youtube music

Converge – “Bloodmoon: I”

Відсвяткувавши 20 років культового (для сучасної метал/хардкор сцени) альбому “Jane Doe”, американський гурт Converge для альбому “Bloodmoon: I” розширив склад учасників, доповнивши традиційний квартет трьома запрошеними музикантами. Основною фішкою альбому, звичайно, став вокал готичної співачки Chelsea Wolfe, який задав тон запису, змінивши й звичний стиль Converge з вибухового на більш гнітючий та думовий. Судячи з тенденції на альбоми-колаборації на альтернативній сцені та “І” в назві альбому, це не востаннє ми почуємо про Converge у розширеному складі.

bandcamp | spotify | apple music | youtube music

Der Weg einer Freiheit – “Noctvrn”

Ще одні представники постблек-метал сцени німці Der Weg einer Freiheit у своєму п’ятому повноформатнику змогли стрибнути вище голови. Альбом “Noctvrn” за задумом гурту має проілюструвати всі аспекти ночі: темряву, сни, проміжний стан душі між неспанням і сном, і не востаннє – світанок нового дня. Під час створення альбому гурт надихався “Ноктюрнами” Шопена.

bandcamp | spotify | apple music | youtube music

Eagles of Death Metal – “Eagles of Death Metal Presents A Boots Electric Christmas EP”

Американський рок-гурт Eagles of Death Metal починає налаштовувати нас на святковий лад. Та й справді, стає все холодніше, дні коротшають, саме час подумати – як і з ким ви хочете провести святковий сезон.

spotify | apple music | youtube music

Elbow – “Flying Dream 1”

Elbow – британський інді-гурт, що розпочав свою кар’єру в Манчестері 30 років тому. Стиль гурту можна описати як психоделічний брит-поп з елементами прог-року (учасники гурту називали свій стиль “прог без соло”). “Flying Dream 1” – це приємний, теплий і спокійний альбом, в якому із задоволенням можна розчинитись.

spotify | apple music | youtube music

Me And That Man – “New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2”

Нергал з польського death/black metal гурту Behemoth, окрім металу, любить ще надіти капелюха, взяти до рук акустичну гітару та, запросивши друзів (теж передусім зі світу важкої музики), заспівати темне кантрі та дати рок-н-ролу під вивіскою Me And That Man. Цього разу разом з Нергалом пісні створювали: Gary Holt (Slayer, Exodus (у яких теж, до речі, сьогодні вийшов альбом)), Alissa WhiteGluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb Of God), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent, Doug Blair (W.A.S.P), Hank von Hell (ex-Turbonegro) та Abbath (Immortal, Abbath).

bandcamp | spotify | apple music | youtube music

Naga Kanya – “Серед Піни і Води”

Дебютний мініальбом київського dream pop дуету, подружжя Савдеєвих, – щирий та душевний. Поєднання клавішних, струнних, чоловічого та жіночого вокалів, поп- та джаз-образності. Надихалися снами та магією, живописом Реріха, Доре, Мілле. “Серед Піни і Води” містить 4 треки, які викликають відчуття невагомості.

spotify | apple music | youtube music

Sting – “The Bridge”

За 5 років з моменту випуску альбому “57th & 9th” Стінг встиг презентувати альбом-колаборацію з ямайським виконавцем Shaggy (той, що “It Wasn’t Me”), перезаписав деякий старий матеріал і навіть виконав гостьову партію на треці Рікі Мартіна. Тепер, врешті-решт, Sting випускає альбом “The Bridge”, який містить те саме звучання, за яке британського музиканта люблять і цінують.

spotify | apple music | youtube music