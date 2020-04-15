Трохи менше місяця тому генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Гебрейєсус оголосив про старт глобального дослідження - операції «Солідарність». Десятки країн і сотні добровольців об'єднали зусилля для того, щоб знайти оптимальний набір препаратів і методів їх застосування для лікування коронавірусу COVID-19.

За тиждень до цієї історичної події скромна українська фармацевтична компанія заявила, що ліки від коронавірусу вже існують. Ними виявилася проста, хоч і вельми недешева спиртова настоянка на двох травах – війнику наземному і щучці дернистій.

Сенсація! Те, над чим б’ються кращі лікарі та вчені світу, вкладають мільйони корпорації та уряди, вже в майже готовому вигляді й необмежених кількостях росте на дніпровських кручах.

Так чому ж в Бориспіль не летять один за одним літаки, щоб прийняти на борт і розвезти по всьому світу безцінні ліки від пандемії, що заразила 2 мільйони жителів планети?

Історія диво-засобу під назвою “Протефлазід” почалася за 20 років до спалаху епідемії нового коронавірусу в Китаї. Всі ці роки 96% -ва спиртова настоянка щучки і війника справно продається в українських аптеках і обіцяє зцілення від широкого спектра хвороб: від ГРВІ та герпесу до гепатитів і навіть ВІЛ.

При цьому унікальний препарат за два десятиліття так і не став об’єктом вивчення респектабельних лабораторій, не включений в жоден міжнародний протокол лікування і має ходіння лише в Україні, Росії, Білорусі та деяких інших країнах СНД. Фахівці називають його “ліками локальної ефективності” в тому сенсі, що продається він лише в обмеженому числі не найрозвиненіших країн світу, поряд з іншими невідомими західній медицині диво-засобами.

МОЗ України не включає такі препарати в число рекомендованих і ще в 2013 році відніс їх до категорії ліків з недоведеною ефективністю. Простою мовою такі пігулки називають фуфломіцином.

З приходом коронавірусу в Україну у виробників “Протефлазіду” відкрилося друге дихання. Його намагаються піднести публіці як ліки від нової та маловивченої хвороби. Заступник директора компанії “Екофарм” Олександр Гриневич, за сумісництвом – доктор медичних наук і колишній керівник Центру грипу заявив, що нові дослідження довели: “Протефлазід” успішно блокує важливий фермент коронавірусу і ефективно протидіє його розмноженню.

Детальніше про сенсаційні дослідженнях на прес-конференції в Києві розповіла директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Вікторія Задорожна. Вона назвала результати “перспективними” і висловила надію, що “Протефлазід” може бути ефективним проти коронавірусу.

На підставі того ж дослідження директор Національної медичної академії України Віталій Цимбалюк звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією використовувати “Протефлазід” для профілактики та лікування COVID-19.

Дослідження, на яке посилається глава НАМНУ та представники “Екофарм”, знаходиться у відкритому доступі і доступно для вивчення. Як виявилося, “Протефлазід” не тестували на живих організмах – тваринах або людях. Все звелося до комп’ютерного моделювання поведінки компонентів препарату і COVID-19, а також тестування на культурах клітин, заражених вірусом гастроентериту свиней – це теж коронавірус, але не той, що викликав світову пандемію. Замовила ж дослідження сама компанія “Екофарм”.

Президент “Екофарм” Анатолій Новик тоді ж заявив, що звіт перекладено на англійську мову і розіслано по посольствах і європейських країнах. “Якщо посольство будь-яке перше відреагує раніше, ніж наша влада, я гарантую, що я забезпечу (ліками – ред.)”, – запевнив Новик.

Однак в Європі щедрий жест “Екофарм” не оцінили, а український уряд також не виявив бажання лікувати від коронавірусу спиртовою настоянкою. Навіть попри зміну декількох керівників МОЗ, жоден з них не рекомендував використовувати “Протефлазід” для лікування і профілактики коронавірусу.

Уляна Супрун публічно заявила : “Ці “ліки” не включені у жодні міжнародні протоколи, не мають доказової ефективності, не досліджувалися у реальних наукових дослідженнях, а здебільшого у тих, які оплачували виробники цього чудо-препарату”. Вона також звинуватила керівництво Національної академії медичних наук, яке лобіює “Протефлазід”, у пропаганді псевдонауки.

Аби не змарнувати “вікно можливостей”, в “Екофарм” обрали іншу тактику: обробку головлікарів і місцевої влади.

Ще в далекому лютому, коли українці лише починали звикати до нового терміну “коронавірус”, а в Нових Санжарах проходила обсервацію перша евакуйована з Китаю група, заступник директора “Екофарм” Олександр Гриневич урочисто вручив головному лікарю Новосанжарської лікарні коробку з “Протефлазідом”.

Далі, якщо вірити Гриневичу, вдалося облагодіяти лікарню в Чернівцях. Проте, масового ефекту домогтися не вдалось. Ніхто з авторитетних головлікарів і великих обласних лікарень приймати “Протефлазід” і безкоштовно рекламувати препарат не поспішав.

Справжній скандал днями вибухнув у Львові, де “Екофарм” вдалося переконати лікарню швидкої медичної допомоги прийняти в дар невелику партію “Протефлазіду”. У своєму прес-релізі компанія стверджувала , що виділяють його в якості гуманітарної допомоги у відповідь на прохання міської влади і установ охорони здоров’я Львова для боротьби з епідемією коронавірусу.

Реакція мера Львова Андрія Садового була швидкою і різкою : “Керівництво компанії “Екофарм” дійсно запропонувало нам надати безкоштовно в якості гуманітарної допомоги невелику партію свого препарату, який, за їх словами, має імуностимулюючий ефект. Натомість, попросили написати звернення від головного лікаря на їхню адресу з відповідним проханням. Про жоден зв’язок з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19, як про це йдеться в замовних матеріалах, мови не йшло”.

Садовий пригрозив судовими позовами за поширення фейків і заявив, що отриману від “Екофарм” партію “Протефлазіду” відішлють назад виробникові.

Поки що медійна активність і лобіювання через НАМНУ не допомогли “Екофарм” “продати” свій диво-препарат владі, натомість привернула увагу ЗМІ.

Bihus.info присвятили ціле розслідування “Протефлазіду” і дійшли висновку, що це звичайна спиртова настоянка, але ж ніяк не ліки від коронавірусу.

Журналісти іронізують , що єдина доведена ефективність “Протефлазіду” – це безперечні антисептичні властивості препарату. 96% спирту, як-ніяк! Ось тільки коштує такий антисептик невиправдано дорого – від 300 до 600 гривень за флакон ємністю 30-50 мл. Чистий спирт обійдеться дешевше.

Але якщо відкинути жарти і задуматися над тим, як під час справжньої пандемії пірати від фармацевтики намагаються впарити під виглядом ліків настоянку з двох травичок, то виникають питання до законодавців і правоохоронних органів. Шановні, ви дійсно вважаєте, що це нормально?