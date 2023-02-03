Цей текст Дмитро опублікував на своєму каналі “Той самий Кухарчук” у Telegram.
“В Україні з‘явився новий наратив, який вигідний виключно ворогу. Звучить він наступним чином:
Воювати – це шляхетна справа. Не треба нам мобілізовувати всіх підряд, не треба мобілізовувати злочинців. Захист Батьківщини – це не покарання. Армія – не місце збору покидьків.
Це, б##дь, російський, с#ка, наратив!!!
Підтримують його всякі а-ля військові блогери, які готові маму продати, аби їх тільки процитували журналісти. А до журналістів пред‘яв майже нема, у них професія – збирати тези, які будуть соціуму близькими до душі. Соціум у нас п##дец який патріотичний, особливо в коментарях типу: “в армії мають воювати тільки шляхетні воїни”. Ви багато шляхетних знаєте?
А тепер вам статистика. В українських тюрмах сидить близько 30 тисяч людей, в російських – близько 600. Це в 20 разів більше. При тому, що населення рашки більше в 5 разів!
Але навіть не в кількості суть. В РФ можна просто цілими колоніями заганяти у ПВК “Вагнер”, де просто розстрілюють за невиконання наказу! І жодна сявка і слова не тявкне. Тому що війна, а під час війни потрібно використовувати всі наявні сили і засоби.
Інша річ – Україна, яке “прагне” потрапити у ліберальний європейський соціум. У нас воювати мають лише шляхетні, а всі інші – кричати “дякую”, “молодці”.
А коли починають вручати повістки – закриватись вдома, а коли повістки вручають злочинцям – кричати, що армія – це честь, а не покарання.
Якщо так – давайте, мобілізуйте мені 10 000 шляхетних, ну хоча б 10 шляхетних мобілізуйте. Ну, і самі можете мобілізуватися, ви ж – не злочинці, а шляхетні.
Коли ж ви зрозумієте, що війна закінчиться не завтра, не у вівторок, не в наступному місяці і не через рік?
Ми воюємо з найбільшою армією світу. А ви слухаєте ###анів, типу арєстовича і п‘єте ванільний раф в очікуванні дива.
Дива не буде! Буде біль! Буде кров! Сльози! Смерті! Відірвані руки і ноги! І це не означає, що ми переможемо! Переможемо ми тільки тоді, коли ви перестанете бути дов##йобами”.
#Буквам Дмитро пояснив свою позицію: “Шляхетна справа? Ок. А хто її виконуватиме, коли ми зітремось?” Військовий переконаний, що оптимальним рішенням було б саме мобілізовувати “зони”. Інакше, усі можуть вдавати з себе дурнів, і країну не буде кому захищати.