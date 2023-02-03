Повістка для порушників як метод покарання – чи правильно це? Більшість обурюється, що ні, що у військо брати "непотріб" не потрібно. Люди романтизують Збройні сили України, вважаючи, що це – шляхетна справа та туди йдуть за покликом серця захищати рідну землю (чи належить цьому поклику роздача повісток на вулицях – невідомо). Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук (позивний – "Сліп") вважає такий погляд на стан речей на фронті відверто шкідливим. Його батальйон зараз знаходиться в найгарячішій точці Бахмутівського напрямку, де щодня ведуться тяжкі бої, а українські захисники, знищуючи ворогів, втрачають і своїх побратимів. Він переконаний: ділити країну на тих, хто воювати може, а хто – ні, через "невідповідність" моральних якостей – неправильно та небезпечно. Воювати мають всі.

Цей текст Дмитро опублікував на своєму каналі “Той самий Кухарчук” у Telegram.

“В Україні з‘явився новий наратив, який вигідний виключно ворогу. Звучить він наступним чином:

Воювати – це шляхетна справа. Не треба нам мобілізовувати всіх підряд, не треба мобілізовувати злочинців. Захист Батьківщини – це не покарання. Армія – не місце збору покидьків.

Це, б##дь, російський, с#ка, наратив!!!

Підтримують його всякі а-ля військові блогери, які готові маму продати, аби їх тільки процитували журналісти. А до журналістів пред‘яв майже нема, у них професія – збирати тези, які будуть соціуму близькими до душі. Соціум у нас п##дец який патріотичний, особливо в коментарях типу: “в армії мають воювати тільки шляхетні воїни”. Ви багато шляхетних знаєте?

А тепер вам статистика. В українських тюрмах сидить близько 30 тисяч людей, в російських – близько 600. Це в 20 разів більше. При тому, що населення рашки більше в 5 разів!

Але навіть не в кількості суть. В РФ можна просто цілими колоніями заганяти у ПВК “Вагнер”, де просто розстрілюють за невиконання наказу! І жодна сявка і слова не тявкне. Тому що війна, а під час війни потрібно використовувати всі наявні сили і засоби.

Інша річ – Україна, яке “прагне” потрапити у ліберальний європейський соціум. У нас воювати мають лише шляхетні, а всі інші – кричати “дякую”, “молодці”.

А коли починають вручати повістки – закриватись вдома, а коли повістки вручають злочинцям – кричати, що армія – це честь, а не покарання.

Якщо так – давайте, мобілізуйте мені 10 000 шляхетних, ну хоча б 10 шляхетних мобілізуйте. Ну, і самі можете мобілізуватися, ви ж – не злочинці, а шляхетні.

Коли ж ви зрозумієте, що війна закінчиться не завтра, не у вівторок, не в наступному місяці і не через рік?

Ми воюємо з найбільшою армією світу. А ви слухаєте ###анів, типу арєстовича і п‘єте ванільний раф в очікуванні дива.

Дива не буде! Буде біль! Буде кров! Сльози! Смерті! Відірвані руки і ноги! І це не означає, що ми переможемо! Переможемо ми тільки тоді, коли ви перестанете бути дов##йобами”.

#Буквам Дмитро пояснив свою позицію: “Шляхетна справа? Ок. А хто її виконуватиме, коли ми зітремось?” Військовий переконаний, що оптимальним рішенням було б саме мобілізовувати “зони”. Інакше, усі можуть вдавати з себе дурнів, і країну не буде кому захищати.