Рішення української влади закрити кордони спричинило черги на пунктах пропуску, що потенційно могли призвести до масового зараження коронавірусом та до скандалів в аеропортах, наприклад, як у випадку з рейсами з Катару та В’єтнаму. #Букви зібрали хроніку подій.

У четвер президент Володимир Зеленський заявив про закриття кордонів України для пасажирських перевезень. Зроблено це було для запобігання збільшенню випадків зараження коронавірусом.

Стаття 33 Конституції не дозволяє обмежувати право українців на повернення додому. Але позбавлені цивілізованих способів повернутися в рідну державу, вони вишикувались в кілометрові черги на західному кордоні України.

Як повідомив журналістам речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, 26 березня співробітники ДПСУ здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд, так і на виїзд. Переважна більшість – понад 18 тисяч – це громадяни України, які повернулись з-за кордону.

6,5 тисяч українців у той день перетнули кордон пішки.

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27 березня українсько-польський кордон на Львівщині перетнули 11 тисяч людей.

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28 березня прикордонники здійснили уже 22 тисячі пропускних операцій, з яких 16 тисяч – це пропуск громадян України з-за кордону.

Авіаперевезення були закриті в Україні ще 17 березня. Авіакомпанії зупинили свої регулярні рейси. Для тих, хто лишився за кордоном, МЗС організувало спецрейси.

Так, зі Сполучених Штатів висловили бажання повернутись понад тисячу українців. Один з рейсів зі Штатів, де виявлено вже понад 100 тисяч зараження вірусом, вилетів в Україну вчора.

Найбільше українців довелося повернути з відпочинку у Єгипті – 27,6 тисяч.

Повертаючись пасажири скаржились, що змушені були виходити з іншими рейсами і наражатись на загрозу зараження.

Втім, починаючи з суботи всіх, хто прилітає в Україну, мали відправляти на обсервацію на 2 тижні.

У неділю українці, що повернулися з Катару та Індонезії стали писати в соцмережах, що їх змушують до примусової обсервації.

“Наша космічна держава вирішила тут організувати “евакуацію” з Катару туристів, які прилетіли з Балі. При цьому квитки у всіх катарців були до Києва, і вони готові всіх були везти, але наш уряд нав’язав всім 2 спецрейси від SkyUp Airlines за рахунок самих пасажирів”, — розповів один з пасажирів рейсу Ростислав Русаков.

В аеропорту Дохи пасажирам повідомили, що полетіти зможуть тільки ті громадяни, які дадуть письмову згоду на примусову обсервацію в готелях Києва.

Вони виклали копії листів, які їм видали, де на вибір пропонують пройти безкоштовну обсервацію в готелі “Козацький”, або за власний кошт в готелі “Пуща Конгрес”, з ціною за номер від 169 євро.

“Тобто, сотні людей, які приїхали з Італії, Іспанії, Німеччини, США, де десятки тисяч хворих, спокійно роз’їхалися по домівках, а ті, хто з Балі, де хворих одиниці, на примусову, платну обсервацію”, – написала у Facebook Рада Радмілевич. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradmilevich%2Fvideos%2F10214098540731164%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Жінка скаржилась, що ніхто з них до примусової обсервації за власний рахунок не готувався.

Втім, позбавлені їжі та води 100 пасажирів все ж погодились їхати у готель “Козацький”.

“3 автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили прибулих до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодились з необхідністю дотримання визначених заходів перестороги. На них складено адміністративні протоколи”, – йдеться в повідомленні в Міноборони, якому належить готель.

До цього готел “Козацький” знаходився 20 днів на карантині і був практично законсервований. Наразі весь персонал готелю відновив роботу та працює у захисних костюмах.

Та ж Радмілевич о 8 ранку написала, що вирішила поїхати до готелю, а потім поскаржилась на низьку температуру в ньому і високі шанси застудитися.

Водночас в аеропорту “Бориспіль” зранку ще залишалось 50 осіб з літака рейсу Доха–Київ з Катару, які відмовилися їхати на обсервацію.

Після обіду вмовили і їх – без їжі і туалету довго не будеш в опозиції до влади.

“Урядом України прийняті зміни, які стосуються того, що люди, які повертаються в Україну, мають пройти 14 денну обсервацію обов’язково. Сьогодні після другої ночі прилетіло два рейси з Дохи. До людей було доведено нововведення. На цих рейсах прибуло близько 350 осіб. Наразі там залишається близько 50, які категорично відмовляються слідувати на обсервацію. Решта вже відправилась”, – пояснив таку позицію Демченко.

Ще один скандальний інцидент стався в неділю з пасажирами, які прибули з В’єтнаму.

Вони просто прорвалися через зачинені двері аеропорту, розштовхавши правоохоронців.

Один з них під ніком Usi Izhik виклав пост про те, як вони повернулись в ***ну Україну.

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Це у свою чергу викликало обурення в соцмережах, де у відповідь стали писати про безвідповідальність тих, хто полетів відпочивати в розпал епідемії, а також, навіщо повертатись в Україну, якщо так до неї ставишся.

До ранку хлопець записав ще одне відео, де спробував пояснити, чому був такий злий і не хотів їхати на обсервацію.

“Люди не знали про це, про якусь узяту з повітря обсервацію. Я бачу ваші коментарі, що я поперезаражаю усіх, але насправді у мене такі ж шанси заразити, як і у вас. Можливо, навіть трохи менше, бо я був у країні, де значно менше випадків захворювання, а я сам був досить усамітненим. І запроваджувати таку практику на рейс з В’єтнаму, а не до тих, хто повернувся з Польщі, немає жодного сенсу”, – вважає хлопець.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Усы (@usi.izhik) 29 Бер 2020 р. о 4:40 PDT

Співрозмовник #Букв у Кабміні, чому на обсервацію відправили ці рейси, пояснив, що це наслідок постанови Кабміну. А на уточнення, чому це не торкнулось тих, хто приїхав з західного кордону, зауважив, що ті мають піти на самоізоляцію.

Але ті, хто прилетіли рейсами з Катару та В’єтнаму вважають, що за їхній рахунок вирішили підтримати готелі, які залишились пустими.

Тисячі українців ще лишаються за кордоном – МЗС просить їх залишатися на зв’язку з посольством або консульством у країні, де вони “застрягли”.

“Повідомте дипломатам про те, якої саме допомоги ви потребуєте. Для полегшення комунікації посольства та консульства створять спеціальні спільноти та канали “Захист у (назва міста/країни)” у соціальних мережах і месенджерах, які працюють у країнах вашого перебування”, – просять у МЗС.

Людям обіцяють допомогти вирішити питання прострочених документів; інформувати про можливість повернення в Україну, консультувати щодо вирішення побутових питань (дати адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо), а також допомогти з тимчасовим розміщенням.