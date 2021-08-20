До старту нового навчального року залишається зовсім небагато. Тому все більше батьків можна побачити у магазинах із канцтоварами та у відділах із шкільним одягом. І головне запитання для всіх батьків - у скільки обійдеться зібрати дитину до школи?

#Букви поцікавилися цінами на найнеобхідніше для школярів.

За кілька тижнів до 1 вересня у містах з’являються шкільні ярмарки, хоча деякі батьки сходяться на тому, що ціни там трохи завищені.

Що необхідно купити перед навчальним роком:

одяг і взуття за віком;

спортивні товари – спортивний костюм, кросівки;

рюкзак, пенали, папки;

товари для занять на уроках праці;

канцтовари;

альбоми, атласи, контурні карти, зошити для практичних робіт;

товари для малювання.

Не зайвими будуть ланчбокси та пляшки для води.

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Канцелярія

Перед новим навчальним роком канцелярію (зошити, олівці, ручки тощо) можна знайти ледь не у кожному супермаркеті. Багато батьків закуповують канцелярське приладдя у великих гіпермаркетах, таких як “Ашан”, “Епіцентр”, “Метро”.

Особливу увагу варто приділити зошитам: папір має бути цупким, білого кольору (не сірим) та з добре накресленою розміткою.

Щоденник у середньому можна купити за 40 гривень (є дешеві за 10-12 грн), лінійку – від 10 гривень, прості олівці – 10-15 грн, кулькові ручки – в середньому від 7-10 грн, автоматичні коштуватимуть дорожче.

Пенал із ручками, олівцями, фломастерами, гумкою і стругачкою обійдеться в 300-400 гривень. Пустий пенал – від 50 грн до 300 грн. Фломастери (10 шт.) – від 30 грн.

Обкладинки для зошитів – від 23 грн за 10 шт. Набір обкладинок для підручників – від 40 грн.

Ціни на зошити доволі різні – починаються від 2 гривень за 12 аркушів і з тоненькою палітуркою. Зошити із цупкою обкладинкою на 48 сторінок – від 30 грн.

Набори для малювання: палетка акварельних фарб коштує від 25 грн, гуаш від 50 грн – все залежить від кількості кольорів. Коробка якісних кольорових олівців стартує від 60 грн, проте є й більш дешеві варіанти за 25-35 грн.

А ще знадобиться пластилін, альбоми для малювання, пензлики, гумки, точилки, кольоровий папір.

Загалом вартість товарів для творчості може сягнути 800 гривень. Знадобляться і папки для уроків малювання – їхня ціна від 50 грн і вище.

Мінімальна ціна за канцелярський набір становить приблизно 300 грн.

До традиційного канцелярського комплекту входять 10 зошитів на 18 аркушів, дві кулькові ручки, два олівці, лінійка, набір фломастерів, пенал, щоденник, папка для зошитів, фарби, пензлики, пластмасовий стакан для води, альбом для малювання, папір, картон, пластилін.

Шкільний рюкзак

Дуже прискіпливо треба обирати шкільні рюкзаки для дітей початкової школи.

Зазвичай батьки хочуть, щоб рюкзак був зручним і доступним за ціною. А ще міцним. Мабуть, не раз доводилося бачити, як діти кидають рюкзаки на підлогу, а взимку катаються з гірки.

Рюкзак для першачка має бути легким, з ортопедичною спинкою, зручними лямками. Він не повинен бути ширшим за спину дитини. Краще, коли у шкільного рюкзака є тверде дно і він не буде деформуватися під вагою книжок.

Не менш важливо, щоб шкільний рюкзак мав флікери – світловідштовхувальні елементи.

При виборі рюкзака для дітей середнього та старшого шкільного віку варто дослухатися до побажань дитини і не намагатися нав’язати свою думку. Проте обов’язково звертайте увагу на міцність замків, швів та якість матеріалу.

Ціни на більш-менш якісні рюкзаки стартують від 500 грн. Зазвичай рюкзаки купують за цінами від 700 до 1500 грн. В онлайн-магазинах можна знайти рюкзаки і за 7000 грн.

Торбинка для змінного взуття – від 100 грн і дорожче.

Шкільний одяг

Одяг для хлопчика

Базовий одяг для хлопчика-школяра це: сорочка, штани, піджак. У деяких школах ще можуть бути жилети.

В інтернет-магазинах звичайні однотонні сорочки (білі, темно-сині) можна придбати від 200 грн. Картаті – від 300 грн.

Трикотажні джемпери – від 200-300 грн, штани – від 200-250 грн. Футболки на фізкультуру – від 80-110 грн. Вартість піджака – від 400-500 грн.

Варто зазначити, що сорочок знадобиться щонайменше дві, так само, як дві пари штанів. Змінне взуття, наприклад, мокасини, обійдуться у 400 грн; туфлі від 1000 грн.

Одяг для дівчинки

Базовий одяг для дівчинки-школярки це: блузи, спідниця, або сарафан та піджак.

Ціни на шкільні спідниці починаються від 150 грн – їх знадобиться щонайменше дві. Так само варто купити дві блузи – вартість однієї від 300 грн. Колготки – від 100 грн.

Шкільний піджак для учениці початкових класів коштує від 300 гривен; для учениці старшої школи – від 600 грн.

Змінне взуття для дівчаток початкової школи – від 450-500 грн; для старших учениць – від 700 грн і вище.

За спортивні костюми та кросівки доведеться викласти від 1000 грн і більше.

Отже, підсумуємо: традиційно найбільшими витратами для батьків учнів будуть шкільна форма, спортивний одяг і взуття. Немало доведеться викласти і за якісний рюкзак.

Зібрати дитину до школи (шкільна форма, змінне взуття, спортивний одяг та кросівки, рюкзак, мінімальний набір канцелярії) – сума від 3000 грн.