10 червня в етері каналу “1+1” вийшла програма "Право на владу" з Наталією Мосейчук. Обговорювали так звані плівки Медведчука. Гостра тема з критикою Порошенка і нібито зв’язком з Медведчуком на каналі того ж Медведчука призвела до надмірної емоційності гостей та ведучої.

Кульмінацією програми стала суперечка між Іриною Геращенко та Наталією Мосейчук, де остання на камери назвала слова та поведінку нардепки від “ЄС” “скотством” і “брехнею”.

3200 людей звільнили з полону за 5 років каденції колишньої влади, згідно з даними, які навела Ірина Геращенко. Чинна ж влада за два роки — 132 людини. За два тижні після публікацій Bihus.Info “плівок Медведчука” канал “1+1” вирішив повчити колишню владу, як правильно звільняти людей.

Сама Ірина Геращенко після цього етеру пообіцяла більше не приходити на канал “1+1” та розповіла про свій досвід і переживання від участі у команді зі звільнення полонених:

“Як я це витримала? Я пам’ятала, через що пройшли і що витримали дружини і мами заручників. І самі заручники. Бо всі 5 років я була з ними на контакті й жила їхнім звільненням. А, ще мені дорікнули стадіоном. Що ж, коли Зеленський, який не був на жодних похоронах жодного військового, зманіпулював закликом стати на коліна перед мамами загиблих, мене накрило: бо за ці роки я бачила стільки смерті, горя, і я відчувала відповідальність – витягти, врятувати, допомогти. Що ще ви мені пред’явите, мої судді?”

Геращенко планує позиватися до Друзенка, правника та голови правління Центру конституційного моделювання, який брав украй активну участь в програмі. Дійшло до того, що він назвав Ірину Геращенко “російською пропагандисткою”:

Підтримали пані Ірину і її колеги за фракцією. Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці у Facebook:

“Це спроба знецінити все те, що країна зробила за ті п’ять років. Знецінити українські перемоги. І це важливо для цього дешевого стадіонного правителя не лише тому, що він хоче знищити свого супротивника і бути обраним на омріяний другий-третій-четвертий термін (не майте ілюзій, що хтось буде тримати обіцянку про один термін)… Нас не шокує і не дивує, що це зомбування мільйонів відбувається на каналі олігарха, який вкрав в країни п’ять мільярдів доларів, який визнаний причетним до глобальної корупції і якого дуже чекає американське правосуддя. Який з 2019 року мріє “помиритися з Росією”, бо в західному світі його чекає одне – тюрма. Ці люди вчать нас “патріотизму” і дискредитують героїзм тих, хто був на передовій за Україну у 2014… Iryna Gerashchenko – наша тобі величезна повага…”

Марія Іонова опублікувала розгорнутий допис щодо роботи співголови “ЄС”, її внеску у визволення полонених і допомоги родинам полонених:

Володимир Ар’єв, який тиждень тому через конфлікт з Михайлом Добкіним залишив етер каналу “Україна 24”, відреагував на програму за участю колеги таким чином:



Відреагували на конфлікт і звичайні користувачі Facebook та блогери:

Особливо гаряче було в коментарях під новиною про це на сторінці ТСН:

В YouTube знайшлися ті, кому поведінка та передача Мосейчук, яка нагадувала етери російських пропагандистів, сподобалися:

І насамкінець: