#Букви розповідають, що чекає на глядачів під час перегляду чи не найбільш обговорюваної кінострічки якщо не всього року, то останнього місяця так точно.

Фільм недоступний для перегляду на території України, проте з деякими хитрощами українці все ж можуть з ним ознайомитися на сайті онлайн-кінотеатру (є субтитри російською мовою).

“Борат-2” з’явився через 14 років після оригіналу, а його прем’єра була прилучена до виборів президента США, до яких залишається лишень 1,5 тижні. Та й сама стрічка невідривно пов’язана з темою виборів і закінчується закликом не пропускати їх.

За останній час творці “Борат 2” щонайменше двічі встигли підігріти інтерес глядачів витоками інформації про майбутній фільм. Перший раз — коли в Мережу потрапило відео, як Коен в образі кантрі-музиканта виконав на сцені консервативного мітингу у Вашингтоні расистську пісню про Барака Обаму і COVID-19. Другий — коли напередодні прем’єри з’явилися нібито компрометувальні кадри з фільму з Рудольфом Джуліані, адвокатом Дональда Трампа, де соратник президента засовує руку в штани, лежачи на ліжку.

З перших хвилин глядачів зустрічає вже знайомий персонаж — Борат Сагдієв. За сюжетом, він застряг в ГУЛАГу з того моменту, коли вийшов перший фільму, що нібито завдав серйозного удару по репутації його країни.

Тепер же влада Казахстану (в особі першого і незмінного президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва у виконанні непрофесійного актора) дають йому можливість реабілітуватися. Для цього йому необхідно виконати місію в Америці — доставити мавпочку-порнозірку як подарунок “найбільш відомому дамському угоднику Америки” — віцепрезиденту США Майку Пенсу. У разі провалу операції Бората обіцяють стратити.

Все йде не за планом від самого початку: мавпочка приїжджає в США мертвою, а в клітці разом з нею — 15-річна дочка Бората Тутар, про народження якої він навіть і не здогадувався.

У підсумку персонаж Тутар (її роль виконала болгарська акторка Марія Бакалова) виявляється в центрі оповідання, адже саме її зрештою вирішують подарувати соратнику Трампа (правда, вже не Пенсу, а його адвокату Рудольфу Джуліані).

Стрічка демонструє, що США за останні 1,5 десятиліття змінилися до невпізнання, в тому числі завдяки приходу до влади Дональда Трампа. Якщо у 2006 році персонажі, які за банкою пива розповідали Борату про необхідність повернення рабства, представлялися чимось диким, то тепер схожі люди правлять країною.

Фільм показує нашу епоху, як епоху маніпуляцій із засобами масової інформації та дезінформацією, епоху ненависті (до євреїв, ромів, жінок, темношкірих, політичних опонентів, та й в цілому кого завгодно — на смак того, хто ненавидить) за мовчазної згоди оточення.

Деякі моменти демонструють, як поширюються і знаходять своїх затятих фанатів фейки на кшталт того, що Голокосту є вигадкою.

Або що демократи знаходяться в змові, мета якого — сексуальна експлуатація дітей. Наразі це одна з найбільші популярних теорій змови у США, що отримала нову хвилю популярності із початком пандемії. Згідно з нею, існує якийсь лайнер з дітьми, яких політики та зірки використовуються та навіть живлять їхньою кров’ю задля збереження молодості.

Неодноразово у фільмі Борат поводиться якщо не як недалекий іноземець, то як закінчений сексист і антисеміт, однак навколишні, нехай і здивовані його поведінкою, великою часткою приймають рішення не втручатися. Навіть якщо є очевидна загроза чийогось життя.

Паралельно з цим дочка Бората, Тутар, юна неосвічена дівчина з глушини, знайомиться з досвідом соціалізації жінок в США. Спершу вона дізнається про те, як це, ходити по магазинах і в салони, що потрібно робити, щоб подобатися чоловікам та інше. Потім з подивом усвідомлює, що жінки в цій країні можуть читати, проявляти інтерес до сексу, водити машину, словом, і само реалізовуватися, точно так само, як чоловіки. І захоплюється ідеєю власної емансипації.

Сам Коен в інтерв’ю Times наголошував, що адресував цей фільм жінкам. За його словами, стрічка повинна нагадати їм перед виборами про те, кому вони можуть віддати свій голос.

У перші ж години після виходу фільму його оцінки критиками показали, що він здатний як остаточно розчарувати, так і створити враження, що Коен — молодець і в цей раз навіть перевершив сам себе.

На момент написання огляду оцінки фільму такі: на сайті Amazon — 4 з 5 на підставі 448 відгуків, на сайті IMDB — 7,5 з 10 на підставі 3 209 відгуків.

Багато рецензентів зазначали, що поява Тутар як центрального персонажа змусило Коена відійти від звичного сортирно-фалічного гумору, що для одних стало перевагою нового фільму, для інших — причиною в ньому зневіритись.

“Борат-2” в набагато меншій мірі, ніж оригінальний фільм, нагадує нарізку гумористичних скетчів. У ньому один жарт перетікає в інший, при цьому абсолютно не втрачається нитка розповіді.

Для фанатів першого “Бората” є безліч приводів поностальгувати. Це і особливості мови (персонажі, які розмовляють румунською замість казахської, коронні слова Бората польською і загравання з кирилицею залишилися), і відомий костюм-монокіні в актуальній для часів пандемії COVID-19 інтерпретації:

Комедійні моменти у фільмі перебиваються драматичними (як монолог-повчання незнайомки, адресований Тутарі, про те, що вона, як жінка, може домогтися багато чого, або карикатурна сцена з озброєною жінкою, яка в червні відганяла протестувальників проти расизму від свого будинку з автоматом в руках), через що сама стрічка у загальному підсумку залишає неоднозначний чи то гіркий, чи то солодкий післясмак.

Чого ж в “Борат-2” більше — солодощі або гіркоти — кожен глядач зрештою вирішить для себе сам.

Примітно, що “Наступний фільм про Бората: передача величезного хабара американському режиму для отримання вигоди колись славним народом Казахстану” став не першим (і, ймовірно, не останнім) нападом Коена на Трампа.

Як ми згадували раніше, саме на мітинг республіканців, прихильників Трампа в Вашингтоні актор заявився під час фільмування стрічки, щоб заспівати расистську пісню про Барака Обаму і COVID-19.

Також під час знімання він відвідував і інші реальні івенти — як Консервативна конференція політичних дій в Меріленді, де виступав Пенс.

Крім того, в своєму серіалі “Хто така Америка” актор прикидався вигаданими персонажами і брав інтерв’ю у відомих політиків-консерваторів, бізнесменів і діячів культури, роблячи все можливе, щоб учасники інтерв’ю виставили себе в непривабливому світлі.

Коен в одному з інтерв’ю заявив, що Трамп прийшов до влади лише завдяки блогу в Twitter. А перед дебатами запустив на цій самій платформі фейковий акаунт уряду Казахстану, щоб перед дебатами підтримати Трампа.

У ролику “казахів” Трампа називають борцем за права жінок і темношкірого населення, які з подяки і поваги встають перед ним на коліна. Ймовірно, що в цьому жесті американці упізнають жест Джо Байдена, який встав на коліна перед тими, хто протестує проти расизму.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU

— Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020