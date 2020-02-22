Дрю Беррімор відверто розповіла своїм читачам в Instagram про нелегку боротьбу за своє тіло після народження двох дітей. Як їй вдалося схуднути - читайте в матеріалі Букв.

Знаменитостям, як і звичайним людям, теж доводиться долати нелегкий шлях до заповітної мрії – ідеального тіла і бажаної позначки на вагах. Але у голлівудської актриси Дрю Беррімор він виявився куди тернистіший, ніж у співачки Адель.

П’ять років тому Беррімор народила дочку Оліву, а ще через роки Френкі від колишнього чоловіка Вілла Копельмана. Жінка счаслива з дочками, але ось колишню форму повернути виявилося зовсім нелегко.

Нещодавно в Інстаграм вона розповіла про свою надихає трансформацію, прийняття свого тіла і боротьбу із зайвою вагою: “Це був період злетів і падінь. Для мого тіла це стало справжніми американськими гірками: складний, але захоплюючий процес. Головне, що я досягла найважливішої мети на цій планеті – я народила двох дітей. Це справжнє диво, тому що тепер у мене є дві приголомшливі дочки. І я вдячна за це, навіть незважаючи на всі зміни, що відбулися з моїм тілом, – зізнається актриса. – Тим не менш, були часи, коли я стояла біля шафи і буквально ридала. Я ненавиділа одягатися і вибирати одяг. Відчувала себе огидно, і мені знадобилося багато сил і енергії, щоб повернутися в форму і виглядати гідно. Але для цього я повинна була правильно харчуватися і працювати над своїм тілом в поті чола! Але я не можу боротися з фактом, що у мене є схильність бути схожою на кухарчука з тіста з рекламного ролика Pillsbury doughboy. Тому не обманюйте себе, якщо бачите худих і струнких жінок відразу після народження малюка. Не порівнюйте себе з журналами і червоними доріжками. Якщо я тепер пристойно виглядаю в одязі після народження двох дітей, то і ви теж зможете! Так, це тернистий шлях, іноді безрадісний, тому що доводиться відмовлятися від їжі, яку ви дуже любите. Але не більше! Саме зараз я виявила той самий БАЛАНС, якого шукала. 45! Цілих 45 років мені було потрібно, щоб знайти себе. І ось я там, де і повинна бути. Так, неідеальна, зате це я! “.

За словами актриси, вона заручилася підтримкою зіркового тренера в Лос-Анджелесі Марні Алтон, з якою вона знайома близько 15 років.



“Ця жінка – мій давній учитель і дорогий важливий друг. Саме вона допомогла мені, зцілила і заохотила мене рухатися вперед, коли я відчувала, що бути сильним – нездоланне завдання”, – пише Беррімор.

Разом з Алтон актриса готувалася до зйомок у всіх трьох сезонах комедії жахів “Дієта з Санта-Кларіта” і завдяки їй схудла на 10 кілограм, займаючись всюди (будинку в дитячій) і завжди (навіть з переломом ноги).

“Кожної весни, коли я починала тренуватися, щоб стати Шейлою Хаммонд, Марні була тією, хто привів мене до цього результату”.

Алтон тренує актрису методом інтенсивних тренувань баре – одного з фітнес-трендів останніх років, який також люблять моделі Victoria’s Secret, наприклад, Кендіс Свейнпол. Метод фітнес-баре заснований на комбінації балетних і силових вправ з варіативною амплітудою рухів і власною вагою, поєднує різні типи м’язового навантаження і включає також елементи йоги, пілатесу і стретчингу. Завдяки такому інтенсиву запросто спалюється жир, а м’язи стають рельєфними і точеними, як у танцюристів.

Також Дрю Беррімор відвідує студію The AKT, зокрема заняття Tone, які за одну годину включають різноманітні вправи з підвісними гумками, кардіо і вправи на прес і розтяжку.

Якщо у Дрю Беррімор (яка часто літає по світу, зайнята в зйомках і веде спосіб життя “бізнес-дівчата на бігу”) немає часу на відвідування зали, це не привід, як стверджує актриса, пропускати тренування: вона займається вдома, включаючи онлайн- стрімінг свого групового заняття.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Drew Barrymore (@drewbarrymore) 13 Лют 2020 р. о 6:01 PST

І звісно, успіхів в схудненні не було б без дієти, якої Беррімор суворо дотримується за півроку до зйомок. Її дієта побудована на принципах правильного збалансованого харчування. Скоротивши швидкі вуглеводи, цукор, молочні продукти і калорійну їжу, таку як піца, головний акцент в дієті Беррімор робить на рослинну клітковину (овочі, фрукти і зелень), а також крупи, м’ясо і морепродукти.

“Я слідувала методам Кімберлі Снайдер, але додала в її вегетаріанські та веганські страви трохи білка, наприклад, рибу і курку. Я була дуже дисциплінована, і все, що я робила, це плакала і мріяла про піцу. Я насправді все ще мрію і плачу про піцу ».

Також іноді Беррімор починає свій день з зеленого смузі, що складається зі шпинату, кінзи, салату ромен, селери, яблука, груші і лимонного соку. За словами самої Снайдер, такий напій сповнений волокон, вітамінів і мінералів, а вживання натуральних, цільних продуктів сприяє природній ситості і підтримує харчування Беррімор весь день.