Знаменитостям, як і звичайним людям, теж доводиться долати нелегкий шлях до заповітної мрії – ідеального тіла і бажаної позначки на вагах. Але у голлівудської актриси Дрю Беррімор він виявився куди тернистіший, ніж у співачки Адель.
П’ять років тому Беррімор народила дочку Оліву, а ще через роки Френкі від колишнього чоловіка Вілла Копельмана. Жінка счаслива з дочками, але ось колишню форму повернути виявилося зовсім нелегко.
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I go up and I go down. The rollercoaster of my body is a challenging, but beautiful ride. I made two kids. The single most important purpose for me being on this planet is for them! It is a true miracle I was able to have these two girls. So whatever the aftermath on my body, well bring it on! That said, there have been times i have stood in my closet and just cried. Hated getting dressed. Didn’t feel good! It takes so much for me to look decent. I have to eat just right and Work my ass off! I cannot fight the fact that I have the propensity to be the Pillsbury dough boy! (Now all I can think about is crescent rolls) So DON’T Be fooled by what you see when people are thin right after baby. Don’t compare yourself to the magazines and the red carpets. If I looked decent on anything I have done since I had my two kids, I have clawed my way there. You can too! However, it is hard to sustain and can take a lot of the joy out of life with food. But not anymore. NOW I have found that elusive B called BALANCE. 45! It only took 45 years to find myself. Right where I am supposed to be. And it’s not perfect. But it’s me. And most importantly, I want to share it with you. Ps this is the power of @marniealton, she’s the one who helped me be @santaclaritadiet ready! #WELLNESSWEEK
Нещодавно в Інстаграм вона розповіла про свою надихає трансформацію, прийняття свого тіла і боротьбу із зайвою вагою: “Це був період злетів і падінь. Для мого тіла це стало справжніми американськими гірками: складний, але захоплюючий процес. Головне, що я досягла найважливішої мети на цій планеті – я народила двох дітей. Це справжнє диво, тому що тепер у мене є дві приголомшливі дочки. І я вдячна за це, навіть незважаючи на всі зміни, що відбулися з моїм тілом, – зізнається актриса. – Тим не менш, були часи, коли я стояла біля шафи і буквально ридала. Я ненавиділа одягатися і вибирати одяг. Відчувала себе огидно, і мені знадобилося багато сил і енергії, щоб повернутися в форму і виглядати гідно. Але для цього я повинна була правильно харчуватися і працювати над своїм тілом в поті чола! Але я не можу боротися з фактом, що у мене є схильність бути схожою на кухарчука з тіста з рекламного ролика Pillsbury doughboy. Тому не обманюйте себе, якщо бачите худих і струнких жінок відразу після народження малюка. Не порівнюйте себе з журналами і червоними доріжками. Якщо я тепер пристойно виглядаю в одязі після народження двох дітей, то і ви теж зможете! Так, це тернистий шлях, іноді безрадісний, тому що доводиться відмовлятися від їжі, яку ви дуже любите. Але не більше! Саме зараз я виявила той самий БАЛАНС, якого шукала. 45! Цілих 45 років мені було потрібно, щоб знайти себе. І ось я там, де і повинна бути. Так, неідеальна, зате це я! “.
За словами актриси, вона заручилася підтримкою зіркового тренера в Лос-Анджелесі Марні Алтон, з якою вона знайома близько 15 років.
“Ця жінка – мій давній учитель і дорогий важливий друг. Саме вона допомогла мені, зцілила і заохотила мене рухатися вперед, коли я відчувала, що бути сильним – нездоланне завдання”, – пише Беррімор.
Разом з Алтон актриса готувалася до зйомок у всіх трьох сезонах комедії жахів “Дієта з Санта-Кларіта” і завдяки їй схудла на 10 кілограм, займаючись всюди (будинку в дитячій) і завжди (навіть з переломом ноги).
“Кожної весни, коли я починала тренуватися, щоб стати Шейлою Хаммонд, Марні була тією, хто привів мене до цього результату”.
Алтон тренує актрису методом інтенсивних тренувань баре – одного з фітнес-трендів останніх років, який також люблять моделі Victoria’s Secret, наприклад, Кендіс Свейнпол. Метод фітнес-баре заснований на комбінації балетних і силових вправ з варіативною амплітудою рухів і власною вагою, поєднує різні типи м’язового навантаження і включає також елементи йоги, пілатесу і стретчингу. Завдяки такому інтенсиву запросто спалюється жир, а м’язи стають рельєфними і точеними, як у танцюристів.
Також Дрю Беррімор відвідує студію The AKT, зокрема заняття Tone, які за одну годину включають різноманітні вправи з підвісними гумками, кардіо і вправи на прес і розтяжку.
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#WELLNESSWEEK This is BECKY and this is @theaktstudios and we have been doing this fun full body workout together for years It’s based on their TONE class which really incorporates so many things in one hour Bands Cardio Weights Abs and stretching I love this class and here is a glimpse of our shenanigans ps I’m sorry if this shaky video makes you get dizzy
Якщо у Дрю Беррімор (яка часто літає по світу, зайнята в зйомках і веде спосіб життя “бізнес-дівчата на бігу”) немає часу на відвідування зали, це не привід, як стверджує актриса, пропускати тренування: вона займається вдома, включаючи онлайн- стрімінг свого групового заняття.
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І звісно, успіхів в схудненні не було б без дієти, якої Беррімор суворо дотримується за півроку до зйомок. Її дієта побудована на принципах правильного збалансованого харчування. Скоротивши швидкі вуглеводи, цукор, молочні продукти і калорійну їжу, таку як піца, головний акцент в дієті Беррімор робить на рослинну клітковину (овочі, фрукти і зелень), а також крупи, м’ясо і морепродукти.
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I love to entertain friends and colleagues for lunch at home and my favorite dish to serve is always… pasta!! 🍝 I really do try to eat healthy, but I’ve turned to #EMSCULPT to help me find balance (and give me that extra bit of help), so I can enjoy fun pasta parties with friends on special occasions… because what is better than sharing a great meal with even better company and still feel great the next day?! #ad @btlaesthetics
“Я слідувала методам Кімберлі Снайдер, але додала в її вегетаріанські та веганські страви трохи білка, наприклад, рибу і курку. Я була дуже дисциплінована, і все, що я робила, це плакала і мріяла про піцу. Я насправді все ще мрію і плачу про піцу ».
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This is exactly how I feel on my diet right now! thank you @plastikmagazine
Також іноді Беррімор починає свій день з зеленого смузі, що складається зі шпинату, кінзи, салату ромен, селери, яблука, груші і лимонного соку. За словами самої Снайдер, такий напій сповнений волокон, вітамінів і мінералів, а вживання натуральних, цільних продуктів сприяє природній ситості і підтримує харчування Беррімор весь день.
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