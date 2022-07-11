Про це інформують #Букви.
10 липня блогер і ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін опублікував критику допису Яременка, додавши скрін останнього. На скріні – допис, в якому нардеп коментує те, що Вікторія Спартц звинувачує очільника ОП Андрія Єрмака у роботі на Кремль. У дописі Яременко наголосив, що Марсі Каптур, “на відміну від деяких політиків, не грається, а робить політику”.
Золотухін, своєю чергою, написав, що його дратують люди, які не бачать зв’язку між антикорупційними інституціями і боєприпасами, а також не розуміють як в українську політику вводять російських агентів. Він також нагадав про провалені оборонні замовлення у 2021 році, активність юриста Андрія Портнова та діяльність ДБР.
Цей допис прокоментував політолог Євген Магда: “Після анал-табу ще й не таке можна написати”, натякаючи на секс-скандал Богдана Яременка, коли той у сесійній залі замовляв собі повію, і ця розмова потрапила в об’єктив #Букв.
Під цей коментар прийшов сам нардеп Яременко та почав використовувати лайливі слова та словосполучення у бік Магди:
У цьому ж треді нижче коментаторів обурила риторика нардепа, серед обурених – ветеран і депутат Київради від “ЄС” Олександр Погребиський:
Згодом у себе на сторінці Погребиський опублікував текст, в якому заявив, що йому соромно бачити такий рівень риторики з боку нардепа:
“Мені дуже соромно читати рівень подібних дискусій в публічному просторі! Це приклад того, як не можна спілкуватись з виборцями свого округу. Це я кажу, як депутат Київради, того самого округу, де обирався Богдан Яременко! Вам має бути соромно, пане народний депутат!”
Нардеп від “слуг” відреагував на ці слова депутата від “ЄС”:
Після бурхливої реакції у соцмережах Богдан Яременко опублікував допис, де визнав, що “напевно зробив неправильно”, опісля – запросив на прийом “усіх, кого цікавить мій анал”.
Під коментарями у нардепа публіка розділилася на критиків і тих, хто підтримує його:
Нардепу зауважили, що такою бурхливою реакцією він лише привернув увагу людей до історії, яку дехто почав забувати, а дехто – взагалі не знав.
“А як Вас запрошують на прийом парламентарії, обрані у Вашому окрузі. Тепер поняття “депутатський прийом” зазвучало по-новому. “Нових облич” недостатньо”, – відреагував Євген Магда.
Новий допис нардепа викликав ще бурхливішу реакцію у соцмережах. Зокрема, журналіст, політик і волонтер Віктор Трегубов опублікував скрін цього допису з коментарем “Налітай, подешевшало!”.
#Букви звернулися за коментарем до сторін конфлікту – Євгена Магди та Богдана Яременка.
- Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв. Згодом нардеп Яременко, виступаючи з парламентської трибуни, оголосив, що публікація його листування є кримінальним злочином, за який загрожує від 3 до 7 років в’язниці.
- 1 листопада Богдан Яременко повідомив, що має намір залишити пост глави комітету з питань зовнішньої політики.
- 11 листопада фракція “Слуги народу” прийняла рішення переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і відправити Богдана Яременка у відставку з цієї посади.
- 13 листопада повідомлялося, що Богдан Яременко, якого мали звільнити з посади голови комітету ВР, продовжує вести засідання.