Народний депутат під партії "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко знову втрапив у скандал, використовуючи лайку у спілкуванні з політологом та викладачем Євгеном Магдою.

Про це інформують #Букви.

10 липня блогер і ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін опублікував критику допису Яременка, додавши скрін останнього. На скріні – допис, в якому нардеп коментує те, що Вікторія Спартц звинувачує очільника ОП Андрія Єрмака у роботі на Кремль. У дописі Яременко наголосив, що Марсі Каптур “на відміну від деяких політиків, не грається, а робить політику”.

Золотухін своєю чергою написав, що його дратують люди, які не бачать зв’язку між антикорупційними інституціями і боєприпасами, а також не розуміють як в українську політику вводяться російські агенти. Він також нагадав про провалені оборонні замовлення у 2021 році, активність юриста Андрія Портнова та діяльність ДБР.

Цей допис прокоментував політолог Євген Магда: “Після анал-табу ще й не таке можна написати”, натякаючи на секс-скандал Богдана Яременка, коли той у сесійній залі замовляв собі повію, і ця розмова потрапила в об’єктив #Букв.

Під цей коментар прийшов сам нардеп Яременко та почав використовувати лайливі слова та словосполучення у бік Магди:

У цьому ж треді нижче коментаторів обурила риторика нардепа, серед обурених – ветеран і депутат Київради від “ЄС” Олександр Погребиський:

Згодом у себе на сторінці Погребиський опублікував текст, в якому заявив, що йому соромно бачити такий рівень риторики з боку нардепа:

“Мені дуже соромно читати рівень подібних дискусій в публічному просторі!Це приклад того, як не можна спілкуватись з виборцями свого округу. Це я кажу як депутат Київради, того самого округу де обирався Богдан Яременко! Вам має бути соромно, пане народний депутат!” Нардеп від “слуг” відреагував на ці слова депутата від “ЄС”:

Після бурхливої реакції у соцмережах Богдан Яременко опублікував допис, де визнав, що “напевно зробив неправильно”, опісля – запросив на прийом “усіх, кого цікавить мій анал”.

Під коментарями у нардепа публіка розділилася на критиків і тих, хто підтримує його:

Нардепу зауважили, що такою бурхливою реакцією він лише привернув увагу людей до історії, яку дехто почав забувати, а дехто – взагалі не знав.

“А як Вас запрошують на прийом парламентарії, обрані у Вашому окрузі. Тепер поняття “депутатський прийом” зазвучало по-новому. “Нових облич” недостатньо”, – відреагував Євген Магда.

Новий допис нардепа викликав ще бурхливішу реакцію у соцмережах. Зокрема, журналіст, політик і волонтер Віктор Трегубов опублікував скрін цього допису з коментарем “Налітай, подешевшало!”.

#Букви звернулися за коментарем до сторін конфлікту – Євгена Магди та Богдана Яременка.