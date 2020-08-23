Ми не знаємо, чи чули ви, що сливу виростили шляхом схрещування терну і аличі, але впевнені, що дуже любите цей фрукт кінця літа. До того ж любити її варто не тільки за кислосолодкий смак, але і тому що слива корисна - вона допоможе при анемії, відмінний жовчогінний засіб і помічник при очищенні кишечника. Крім того, слива підходить і до головних страв, і перекусу, і до десерту.

Німецька піца зі сливами, цукіні і розмарином





Складові:



1 невеликий кабачок

4 сливи

3/4 склянки сметани

250 гр сиру

2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку

сіль і мелений перець за смаком

3 + 2/3 склянки універсальної борошна

2 чайні ложки солі

1 стакан води

2-3 столові ложки оливкової олії

4 столові ложки голок розмарину

Вимийте цукіні і обсушіть. Обріжте кінці і розріжте навпіл уздовж. За допомогою гострого ножа наріжте тонкими слайсами уздовж. Відкладіть у бік.

Вимийте і висушіть сливи. Гострим ножем наріжте тонкими скибочками.

Збийте сметану і козячий сир до однорідної консистенції. Додайте лимонний сік. Приправте сіллю і перцем.

В окремій мисці збийте борошно і сіль. Додайте воду і перемішуйте до утворення однорідного тіста.

Розділіть тісто на 4 рівні частини (використовуйте кухонні ваги). На злегка посипаних борошном шматках пергаментного паперу розкачайте кожен шматок тіста, надавши йому овальну форму. Рівномірно розподіліть суміш козячого сиру і сметани по чотирьом овалам тіста.

Викладіть смужки кабачків поверх шару крему. Викладіть зверху скибочки сливи.

Збризніть оливковим маслом начинку. Приправте сіллю і перцем. Посипте розмарином кожен овал.

Візьміть тісто з пергаментом і покладіть на розігрітий лист. Випікайте 15 хвилин, поки скоринка не стане золотистою і хрусткою.

Дістаньте з духовки і подавайте теплими.

Качка в соусі зі слив

Звичайно, щоб приготувати качку вам доведеться поморочитися пів дня, зате результат вас не розчарує.

Інгредієнти

1 качка

середній корінь імбиру

15-30 мл меду

30 мл соєвого соусу

75 мл білого вина

сіль

перець червоний і чорний

сушений часник

кардамон

лавровий лист

гвоздика

Для соусу:

2-3 цибулини-шалот

450 г сливи

300 г моркви

300 г капусти

2 перцю чилі

30 г коричневого цукру

20 г меленого імбиру

150 мл білого вина

30 г цукру

45-75 мл соєвого соусу

сіль

Качку краще почати готувати з вечора. Птаху ретельно вимийте і висушіть рушником.

У каструлю налийте воду, додайте нарізаний кружальцями корінь імбиру, мед, соєвий соус, вино і спеції. Маринад доведіть до кипіння і варіть ще кількох хвилин.

Качку покладіть в підходящий посуд і облийте маринадом з усіх боків. Коли маринад охолоне поставте качку в холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч.

Вранці дістаньте качку з холодильника і залишити при кімнатній температурі. Духовку розігрійте на 200 ° С.

Качку натріть сіллю, загорніть у фольгу і викладіть на глибоке деко. Запікати до готовності, щоб шкіра стала рум’яною, а сік, при проколюванні качки, був прозорим.

Поки качка печеться, дрібно наріжте цибулю, моркву, сливу, капусту і перець чилі. Покладіть овочі на сковороду, посипте цукром і карамелізуйте кілька хвилин. Додайте мелений імбир, вино, цукор і соєвий соус. Кип’ятіть на слабкому вогні, близько 30 хвилин.

Вийміть качку з духовки і подайте з соусом.

Салат зі сливи, персиків і фети

Вам знадобляться:

200 г фети

2 персика

2 стиглих помідора

4 великі сливи

200 г руколи або салату (можна суміш)

50 г волоських горіхів,

сіль

перець

Для заправки:

100 мл оливкової олії

1 ст. л. винного оцту

1,5 ст. л. гірчиці із зернятками

Сіль і перець за смаком

Наріжте сир кубиками. Викладіть в глибоку тарілку.

Змішайте всі інгредієнти заправки, залийте нею сир, і дайте годину постояти.

Зі слив і персиків дістаньте кісточки. Наріжте їх часточками. Так само наріжте і помідори.

Горіхи обсмажте на сухій сковороді.

Тепер злегка (2 хвилини) карамелізуйте на сковороді сливи і персики.

Салат помийте і висушіть.

Викладіть салат на тарілку. Зверху викладіть сливи, персики і помідори, а на них вилийте сир із заправкою. Можете посолити і поперчити за смаком.

Прикрасьте горіхами.

Тарт з куркою, сливами і грибами

Вам знадобляться:

200 г борошна

100 гр плюс 2 столові ложки олії

3/4 склянки сметани

250 г курячої грудки

сіль і мелений перець

2 столові ложки оливкової олії

200 г нарізаних свіжих грибів

2 столові ложки нарізаної свіжої шавлії

6 слив

2 столові ложки свіжої петрушки, дрібно нарізаної

4 яйця

1/2 чайної ложки меленого мускатного горіха

Насипте в миску борошно. Додайте сіль і перемішайте до однорідності. Масло нарубайте дрібними шматочками або натріть на тертці. Додайте яйце і ложку сметани, ретельно перемішайте.

Тісто загорніть в харчову плівку і покладіть охолоджуватися в холодильнику на 1 годину.

Тим часом приготуйте начинку. Курячі грудки промийте, наріжте соломкою, а потім невеликими шматочками. Покладіть шматочки курки в миску і посипте сіллю і перцем. Рівномірно перемішайте.

Сливи помийте і наріжте невеликими шматочками. (Так само можна використовувати чорнослив).

Нагрійте оливкову олію у великій сковороді. Додайте шматочки курки і обсмажте їх майже до готовності.

Додайте гриби, шавлію, сливи і петрушку і перемішайте. Готуйте ще хвилин 5, поки гриби не почнуть трохи розм’якшуватися. Зніміть з вогню і дайте охолонути.

Розбийте яйця, що залишилися в окрему миску, додайте вершки і збийте. Приправте сіллю і свіжомеленим чорним перцем.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть маслом і борошном форму для торта діаметром 24-26 см.

Дістаньте тісто з холодильника.

Виверніть тісто на злегка присипану борошном робочу поверхню і розкачайте колом.

Перекладіть коло з тіста на підготовлену змащену маслом форму і пальцями сформуйте краї по всій формі. Проколіть виделкою удекількох місцях.

Усередині рівномірно розподіліть суміш курки, грибів, сливи. Вилийте суміш яєць і вершків в каструлю поверх начинки. Зверху рівномірно посипте подрібнений мускатний горіх.

Випікайте в духовці 40 хвилин, поки пиріг не затвердіє, а скоринка не стане золотисто-коричневою.

Вийміть з духовки і дайте охолонути.

Курячі ніжки зі сливою

Складові

6 курячих гомілок

6 слив

2 зубчики часнику

1 цибуля

пучок кропу

мед (1 ст. л.)

Соєвий соус (2 ст. л.)

сіль

гілочки розмарину

Цибулю порізати півкільцями. Часник дрібно порубати. Мед змішати з соєвим соусом і злегка нагріти на вогні.

Курячі ніжки промити, скласти в миску, додати цибулю, дрібно рубаний часник і медово соєвий соус, відставити маринуватися на годину.

Сливи промити, розрізати навпіл, видалити кісточки.

Гомілки зі сливами і цибулею викладаємо у форму для запікання.Посипаємо цибулею і кропом. Зверху закрити фольгою і відправити в духовку на 30-40 хвилин.

Через 40 хвилин, зняти фольгу і дати підрум’яниться до золотистої скоринки, поливаючи соком з курки.

Готову курку подати з відвареним рисом або кускусом.

Домашній пиріг зі сливами

Слива просто створена для випічки. З неї можна готувати і пиріжки, і тарти, а ми пропонуємо простий домашній пиріг.

Вам знадобляться:

8 слив без кісточок

3 яйця

200 г борошна

150 вершкового масла

130 г цукру

пакетик ванілі

2 ст. л. рому або коньяку

2¼ ч. л. розпушувача

цукрова пудра для посипання

Для начинки:

250 г сиру

1 яйце

2 ст. л. йогурту

3 ст. л. цукру

Вершкове масло розтопити на вогні. Дати трохи охолонути.

В окремій мисці змішати яйця і цукор, збити до однорідної пишної маси, додати розтоплене вершкове масло, просіяне з розпушувачем борошно і ваніль, збивати протягом 2 хвилин.

Змішати сир з яйцем, йогуртом, цукром, і перемішати блендером до однорідної маси.

У форму викласти тісто, розрівняти.

Зверху ложкою акуратно викласти сирну суміш і теж розрівняти.

Поверх сирного шару викласти розрізані сливи. Випікати в духовці протягом 35-40 хвилин.

Готовність тіста перевірити зубочисткою.

Пиріг охолодити і посипати цукровою пудрою.

Сливове варення з вином

Зі слив виходить смачне варення і джем. А якщо в сливу додати прянощі і вино, то вона ще більше заіскриться смаком.

Вам знадобляться:

сливи 1 кг

цукор 500 г

червоне вино 200 мл

кориця 2 ч. л.

кардамон 1 ч. л.

бадьян- 2 шт.

гвоздика – 4 шт.

лимон – 1 шт.

агар-агар – 2 ч. л

У каструлю наливаємо червоне вино і додаємо всі прянощі і цукор. (Якщо слива солодка, можна додати пару ложок лимонного соку). Варимо на невеликому вогні.

Сливи миємо і видаляємо кісточки.

Заливаємо їх вином, даємо постояти дві години. Ставимо на вогонь і варимо до кипіння + 5 хвилин. Відставляємо з вогню і даємо постояти ще дві години. Поли сироп ще тепленький, додаємо агар-агар.

Тепер виливаємо вареню в глибоке деко і готуємо ще 1 годину при 180 градусах. Готове варення розкладаємо в стерилізовані банки.