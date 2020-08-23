Німецька піца зі сливами, цукіні і розмарином
Складові:
1 невеликий кабачок
4 сливи
3/4 склянки сметани
250 гр сиру
2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку
сіль і мелений перець за смаком
3 + 2/3 склянки універсальної борошна
2 чайні ложки солі
1 стакан води
2-3 столові ложки оливкової олії
4 столові ложки голок розмарину
Вимийте цукіні і обсушіть. Обріжте кінці і розріжте навпіл уздовж. За допомогою гострого ножа наріжте тонкими слайсами уздовж. Відкладіть у бік.
Вимийте і висушіть сливи. Гострим ножем наріжте тонкими скибочками.
Збийте сметану і козячий сир до однорідної консистенції. Додайте лимонний сік. Приправте сіллю і перцем.
В окремій мисці збийте борошно і сіль. Додайте воду і перемішуйте до утворення однорідного тіста.
Розділіть тісто на 4 рівні частини (використовуйте кухонні ваги). На злегка посипаних борошном шматках пергаментного паперу розкачайте кожен шматок тіста, надавши йому овальну форму. Рівномірно розподіліть суміш козячого сиру і сметани по чотирьом овалам тіста.
Викладіть смужки кабачків поверх шару крему. Викладіть зверху скибочки сливи.
Збризніть оливковим маслом начинку. Приправте сіллю і перцем. Посипте розмарином кожен овал.
Візьміть тісто з пергаментом і покладіть на розігрітий лист. Випікайте 15 хвилин, поки скоринка не стане золотистою і хрусткою.
Дістаньте з духовки і подавайте теплими.
Качка в соусі зі слив
Звичайно, щоб приготувати качку вам доведеться поморочитися пів дня, зате результат вас не розчарує.
Інгредієнти
1 качка
середній корінь імбиру
15-30 мл меду
30 мл соєвого соусу
75 мл білого вина
сіль
перець червоний і чорний
сушений часник
кардамон
лавровий лист
гвоздика
Для соусу:
2-3 цибулини-шалот
450 г сливи
300 г моркви
300 г капусти
2 перцю чилі
30 г коричневого цукру
20 г меленого імбиру
150 мл білого вина
30 г цукру
45-75 мл соєвого соусу
сіль
Качку краще почати готувати з вечора. Птаху ретельно вимийте і висушіть рушником.
У каструлю налийте воду, додайте нарізаний кружальцями корінь імбиру, мед, соєвий соус, вино і спеції. Маринад доведіть до кипіння і варіть ще кількох хвилин.
Качку покладіть в підходящий посуд і облийте маринадом з усіх боків. Коли маринад охолоне поставте качку в холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч.
Вранці дістаньте качку з холодильника і залишити при кімнатній температурі. Духовку розігрійте на 200 ° С.
Качку натріть сіллю, загорніть у фольгу і викладіть на глибоке деко. Запікати до готовності, щоб шкіра стала рум’яною, а сік, при проколюванні качки, був прозорим.
Поки качка печеться, дрібно наріжте цибулю, моркву, сливу, капусту і перець чилі. Покладіть овочі на сковороду, посипте цукром і карамелізуйте кілька хвилин. Додайте мелений імбир, вино, цукор і соєвий соус. Кип’ятіть на слабкому вогні, близько 30 хвилин.
Вийміть качку з духовки і подайте з соусом.
Салат зі сливи, персиків і фети
Вам знадобляться:
200 г фети
2 персика
2 стиглих помідора
4 великі сливи
200 г руколи або салату (можна суміш)
50 г волоських горіхів,
сіль
перець
Для заправки:
100 мл оливкової олії
1 ст. л. винного оцту
1,5 ст. л. гірчиці із зернятками
Сіль і перець за смаком
Наріжте сир кубиками. Викладіть в глибоку тарілку.
Змішайте всі інгредієнти заправки, залийте нею сир, і дайте годину постояти.
Зі слив і персиків дістаньте кісточки. Наріжте їх часточками. Так само наріжте і помідори.
Горіхи обсмажте на сухій сковороді.
Тепер злегка (2 хвилини) карамелізуйте на сковороді сливи і персики.
Салат помийте і висушіть.
Викладіть салат на тарілку. Зверху викладіть сливи, персики і помідори, а на них вилийте сир із заправкою. Можете посолити і поперчити за смаком.
Прикрасьте горіхами.
Тарт з куркою, сливами і грибами
Вам знадобляться:
200 г борошна
100 гр плюс 2 столові ложки олії
3/4 склянки сметани
250 г курячої грудки
сіль і мелений перець
2 столові ложки оливкової олії
200 г нарізаних свіжих грибів
2 столові ложки нарізаної свіжої шавлії
6 слив
2 столові ложки свіжої петрушки, дрібно нарізаної
4 яйця
1/2 чайної ложки меленого мускатного горіха
Насипте в миску борошно. Додайте сіль і перемішайте до однорідності. Масло нарубайте дрібними шматочками або натріть на тертці. Додайте яйце і ложку сметани, ретельно перемішайте.
Тісто загорніть в харчову плівку і покладіть охолоджуватися в холодильнику на 1 годину.
Тим часом приготуйте начинку. Курячі грудки промийте, наріжте соломкою, а потім невеликими шматочками. Покладіть шматочки курки в миску і посипте сіллю і перцем. Рівномірно перемішайте.
Сливи помийте і наріжте невеликими шматочками. (Так само можна використовувати чорнослив).
Нагрійте оливкову олію у великій сковороді. Додайте шматочки курки і обсмажте їх майже до готовності.
Додайте гриби, шавлію, сливи і петрушку і перемішайте. Готуйте ще хвилин 5, поки гриби не почнуть трохи розм’якшуватися. Зніміть з вогню і дайте охолонути.
Розбийте яйця, що залишилися в окрему миску, додайте вершки і збийте. Приправте сіллю і свіжомеленим чорним перцем.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть маслом і борошном форму для торта діаметром 24-26 см.
Дістаньте тісто з холодильника.
Виверніть тісто на злегка присипану борошном робочу поверхню і розкачайте колом.
Перекладіть коло з тіста на підготовлену змащену маслом форму і пальцями сформуйте краї по всій формі. Проколіть виделкою удекількох місцях.
Усередині рівномірно розподіліть суміш курки, грибів, сливи. Вилийте суміш яєць і вершків в каструлю поверх начинки. Зверху рівномірно посипте подрібнений мускатний горіх.
Випікайте в духовці 40 хвилин, поки пиріг не затвердіє, а скоринка не стане золотисто-коричневою.
Вийміть з духовки і дайте охолонути.
Курячі ніжки зі сливою
Складові
6 курячих гомілок
6 слив
2 зубчики часнику
1 цибуля
пучок кропу
мед (1 ст. л.)
Соєвий соус (2 ст. л.)
сіль
гілочки розмарину
Цибулю порізати півкільцями. Часник дрібно порубати. Мед змішати з соєвим соусом і злегка нагріти на вогні.
Курячі ніжки промити, скласти в миску, додати цибулю, дрібно рубаний часник і медово соєвий соус, відставити маринуватися на годину.
Сливи промити, розрізати навпіл, видалити кісточки.
Гомілки зі сливами і цибулею викладаємо у форму для запікання.Посипаємо цибулею і кропом. Зверху закрити фольгою і відправити в духовку на 30-40 хвилин.
Через 40 хвилин, зняти фольгу і дати підрум’яниться до золотистої скоринки, поливаючи соком з курки.
Готову курку подати з відвареним рисом або кускусом.
Домашній пиріг зі сливами
Слива просто створена для випічки. З неї можна готувати і пиріжки, і тарти, а ми пропонуємо простий домашній пиріг.
Вам знадобляться:
8 слив без кісточок
3 яйця
200 г борошна
150 вершкового масла
130 г цукру
пакетик ванілі
2 ст. л. рому або коньяку
2¼ ч. л. розпушувача
цукрова пудра для посипання
Для начинки:
250 г сиру
1 яйце
2 ст. л. йогурту
3 ст. л. цукру
Вершкове масло розтопити на вогні. Дати трохи охолонути.
В окремій мисці змішати яйця і цукор, збити до однорідної пишної маси, додати розтоплене вершкове масло, просіяне з розпушувачем борошно і ваніль, збивати протягом 2 хвилин.
Змішати сир з яйцем, йогуртом, цукром, і перемішати блендером до однорідної маси.
У форму викласти тісто, розрівняти.
Зверху ложкою акуратно викласти сирну суміш і теж розрівняти.
Поверх сирного шару викласти розрізані сливи. Випікати в духовці протягом 35-40 хвилин.
Готовність тіста перевірити зубочисткою.
Пиріг охолодити і посипати цукровою пудрою.
Сливове варення з вином
Зі слив виходить смачне варення і джем. А якщо в сливу додати прянощі і вино, то вона ще більше заіскриться смаком.
Вам знадобляться:
сливи 1 кг
цукор 500 г
червоне вино 200 мл
кориця 2 ч. л.
кардамон 1 ч. л.
бадьян- 2 шт.
гвоздика – 4 шт.
лимон – 1 шт.
агар-агар – 2 ч. л
У каструлю наливаємо червоне вино і додаємо всі прянощі і цукор. (Якщо слива солодка, можна додати пару ложок лимонного соку). Варимо на невеликому вогні.
Сливи миємо і видаляємо кісточки.
Заливаємо їх вином, даємо постояти дві години. Ставимо на вогонь і варимо до кипіння + 5 хвилин. Відставляємо з вогню і даємо постояти ще дві години. Поли сироп ще тепленький, додаємо агар-агар.
Тепер виливаємо вареню в глибоке деко і готуємо ще 1 годину при 180 градусах. Готове варення розкладаємо в стерилізовані банки.