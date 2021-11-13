Буряк – унікальний овоч однаково корисний і в сирому вигляді, і у відварному або запеченому. Він має низьку калорійність: на 100 г сирого буряка припадає всього 43 ккал.
Якщо щодня вживати цей овоч, то можна швидко нормалізувати роботу всіх органів. Велика кількість клітковини допомагає очищенню організму від токсичних продуктів, позбавляє від закрепів і дає відчуття насичення.
А харчові волокна і пектин повільно засвоюються і тим самим запобігають коливання рівня глюкози в крові. Найціннішим компонентом буряка є бетаїн – це вітаміноподібні речовини, що додає овочу червоний колір. Воно має ліпотропні дією, сприяє окисленню жирів, запобігає відкладенню ліпідів в клітинах печінки.
Салат із печеним буряком
Інгредієнти:
печений буряк;
сир фета або козячий сир;
оливкова олія;
лимон;
сіль, перець до смаку;
соус песто;
Спосіб приготування:
Буряк пропустити овочерізку для декорування або натерти на терці, додати сир та заправити соусом. За бажанням можете зверху додати волоські горіхи, смакуватиме і з кедровими.
Смачного!