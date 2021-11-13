Сьогодні пропонуємо приготувати смачний, простий та корисний салат із печеним буряком за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Буряк – унікальний овоч однаково корисний і в сирому вигляді, і у відварному або запеченому. Він має низьку калорійність: на 100 г сирого буряка припадає всього 43 ккал.

Якщо щодня вживати цей овоч, то можна швидко нормалізувати роботу всіх органів. Велика кількість клітковини допомагає очищенню організму від токсичних продуктів, позбавляє від закрепів і дає відчуття насичення.

А харчові волокна і пектин повільно засвоюються і тим самим запобігають коливання рівня глюкози в крові. Найціннішим компонентом буряка є бетаїн – це вітаміноподібні речовини, що додає овочу червоний колір. Воно має ліпотропні дією, сприяє окисленню жирів, запобігає відкладенню ліпідів в клітинах печінки.

Салат із печеним буряком

Інгредієнти:

печений буряк;

сир фета або козячий сир;

оливкова олія;

лимон;

сіль, перець до смаку;

соус песто;

Спосіб приготування:

Буряк пропустити овочерізку для декорування або натерти на терці, додати сир та заправити соусом. За бажанням можете зверху додати волоські горіхи, смакуватиме і з кедровими.

Смачного!