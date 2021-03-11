В цьому році Верховна рада має проголосувати за закон “Про території Смарагдової мережі”, який покликаний захистити рідкісні види флори, фауни та наблизити членство України в ЄС. Букви поспілкувалися з екологами та законотворцями, щоб дізнатися до яких змін слід готуватися кожному з нас та чи покращить цей закон стан природи навколо нас.

“Я просто проживу менше, якщо природа буде в поганому стані, – говорить еколог, голова громадської організації “Українська природоохоронна група” Олексій Василюк. – Так, всі люди зацікавлені в збереженні природи, це наш рівень життя. Однак, якщо серед цих людей знайдеться той один, хто захоче замість лугу зробити кар’єр на 20-ть гектарів, або зливати в озеро відходи – то це з часом вплине на якість та тривалість мого життя”.

Щоб цього не відбулося та рідкісні види природи були збережені, в Європі в 1979 році була підписана Бернська конвенція, яка виконує функцію охорони дикої флори, фауни та природних середовищ. А для того, щоб почалося збереження територій Рада Європи створила Смарагдову мережу. В Україні її створення має відбутися з прийняттям закону “Про території Смарагдової мережі”, законопроєкт № 4461 від 04.12.2020 року.

“Тільки в одній Україні відомо понад 70 тисяч видів природи. Починаючи з рисі та закінчуючи бур’янами на городах. В Європі ще більше. Охороняти все це не вийде, та і не потрібно. Тому Бернська конвенція визначила список видів, які дійсно потребують охорони в Європі, та які можна зберегти, охороняючи певну територію – оселища, або як їх ще називають – різновид природи чи екосистема”, – говорить Олексій.

За словами Олексія, об’єднання всіх рідкісних видів флори, фауни та різних типів оселищ, і складають Смарагдову мережу, мережу цінних природних територій, яка охороняється на європейському рівні та які необхідно зберегти. Юлія Овчинникова, народний депутат України та Голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу додає, що до рідкісних видів можуть відносити старі ліси, болота, степові схили, балки, морські узбережжя та долини річок. Проте в кожному конкретному випадку науковцями буде надаватися пояснення, чому саме ця територія потребує захисту та який рідкісний вид оселища там знаходиться.

Як Смарагдова мережа зможе охороняти природу

Для прикладу Олексій наводить Полонину Боржаву. Це гірський масив в Карпатах, довжиною більше 50-ти км та шириною – 34 км, з найвищою точкою – горою Гемба, 1497 метрів. Дана полонина є об’єктом Смарагдової мережі, тому що на ньому багато рідкісних видів, та вона повністю вкрита мохами – оселищами. “На Боржавській полонині планується будівництво вітрякової електростанції. Проте, щоб її побудувати, весь хребет треба буде перетворити на будівельний майданчик. Він дуже гострий, і для того, щоб підняти турбіни на висоту 175-метрів, це вище ніж будь-які висотки у Києві, доведеться встановлювати крани, під них робити рейки та бетонувати основу, а це не можливо без зрізання хребта. Всі ці дії призведуть до повного знищення оселищ та Боржави як такої”.

Олексій уточнює, що саме Смарагдова мережа унеможливлює такі дії та захищає Боржаву. Вже зараз є судові позови, в яких екологи посилаються на Смарагдову мережу Європи, що призводить до зупинення реалізації проєкту з будівництва вітрякової електростанції.

Юлія Овчинникова звертає увагу, що Угода про Асоціацію з Європейським Союзом прямо вимагає впровадити через Смарагдову мережу Директиви № 92/43/ЄС та№ 2009/147/ЄС Європейського Союзу (Оселищну та Пташину) і прийняти національне законодавство щодо визначення і запровадження заходів зі збереження територій Смарагдової мережі.

“Збереження дикої флори та фауни, їх оселищ – це пряма вимога ЄС до всіх, хто планує з ними тісно інтегруватись. Сьогодні в Україні вже визначено 377 об’єктів Смарагдової мережі, за умовами Бернської Конвенції, яку Україна ратифікувала ще у 1995 році. Ми несемо відповідальність за їх збереження перед Бернським Комітетом та іншими країнами, підписантами Конвенції. Проте наразі ці об’єкти не мають належного правового статусу та охорони в Україні”, – говорить депутатка.

Вона уточнює, що при розробці законопроєкту про смарагдову мережу, використовувався загальноєвропейський аналог – мережа Natura2000, проте вона доступна тільки для країн-членів ЄС. Як показує досвід країн Балканського регіону, які стали членами ЄС, починали зі створення Смарагдової мережі, яку потім, з набуттям членства трансформували в Natura2000. Що дає змогу ЄС, тільки по офіційним даним, надавати більше ніж 200 млд євро на екосистемні послуги.

Олексій говорить, що прийняття цього закону поширюється на вже існуючі території національних парків та заповідників, однак є ще інші природні території, в яких можуть бути рідкісні види. “Закон передбачає закріплення Смарагдової зони за окремим місцем, де є рідкісний вид. Візьмемо для прикладу колонію чапель, яка оселилася в Бахмуті, Донецької області. Цю колонію необхідно охороняти, а значить охороняти певну територію. Проте чаплі можуть перелетіти в інше місце, або може статися пожежа на місці їх проживання. Саме тому в проєкті закону передбачено що статус Смарагдової межі призначається на 6 років, після чого він переглядається”.

Як вплине прийняття закону на українців?

Для більшості українців мало що зміниться, говорить Олексій. Проте, якщо хтось свідомо захоче знищувати природу – цей закон цього не допустить. На цей момент Україна не є в Євросоюзі, де на 1 гектар виділяється в 144 рази більше фінансування на захист рідкісних видів, ніж у нас на 1 гектар національного парку. “Там простіше заплатити фермеру, щоб він не випасав корів на лугу, де є рідкісні квіти в Альпах, і ці кошти будуть достатніми для нього, щоб не займатися цією діяльністю. Цей механізм компенсації ми також заклали в український законопроєкт. Це буде вперше, коли передбачена компенсація, а не просто вказані обмеження”.

Через те, що це є Євроінтеграційний закон, то за словами Олексія, він одночасно є як українським законом, так і розроблений під стандарти ЄС. Тому він передбачає затвердження території, яка підпадає під Смарагдову мережу в Європі.

“Належність до Смарагдової мережі, на відміну від територій природно-заповідного фонду не встановлює прямої заборони на господарську діяльність. Більше того, якщо на цій території та чи інша діяльність здійснювалась на законній підставі – то вона і може продовжуватись до завершення дії дозвільного документа, – говорить Овчинникова. – У випадку якщо ж суб’єкт господарювання чи власник ділянки захоче поміняти тип використання ділянки: наприклад замість пасовища перевести ділянку в ріллю чи замість ріллі побудувати, наприклад завод – то буде необхідно пройти процедуру оцінку впливу на території Смарагдової мережі”.

Депутатка відмічає, що ця процедура буде значно простішою та лояльною, ніж звичайна оцінка впливу на довкілля, і по її результатами може обмежуватися лише та господарська діяльність, яка принесе безпосередню шкоду саме тому виду тварин, або рослин, які охороняються саме на цій території.

“Важливим аспектом у даному законопроекті є те, що ми не вводимо щось зовсім нове для України, а скоріше легалізуємо те, що вже є сьогодні, проте немає належного юридичного статусу. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (відповідно і Бернська конвенція), є частиною національного законодавства України. Тому вже зараз будь-який бізнес, який є екологічно відповідальним або який хоче мати доступ на закордонні ринки чи до закордонних кредитів вимушений враховувати вимоги по територіям Смарагдової мережі. Наприклад це робиться під час процедури оцінки впливу на довкілля. Проте, через відсутність спеціального законодавства по Смарагдовій мережі наразі незрозуміло як саме їм це враховувати”, – уточнює депутатка.

Олексій підкреслює, що Смарагдова мережа, це не система незрозумілих стримань, а обмеження лише на ті виді діяльності, де можна знищити рідкісні види, оселища. Водночас це і компенсація, якщо в тебе є якась діяльність, яку ти не можеш не робити.

Наразі законопроєкт одноголосно підтримано членами комітету. Але це не значить, що Рада його підтримає. Кілька тижнів тому депутати вже провалили екологічний законопроєкт в угоду олігархам.