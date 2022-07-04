Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати святкують свою 246-у річницю незалежності. Це національне свято у США встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Про це інформують #Букви.

Конгрес зробив День незалежності офіційним неоплачуваним вихідним днем для федеральних службовців у 1870 році і лише в 1938 році змінив його на оплачуваний вихідний.

Декларацію незалежності підписали 56 представників із 13 колоній. Лише співавтор Декларації Джон Хенкок підписав її 4 липня 1776 року, а решта зробили це трохи пізніше. Основному автору Декларації, Томасу Джефферсону, на момент підписання було 33 роки. Наймолодшим підписантом був Томас Лінч (молодший) з Південної Кароліни, йому було 27 років. Бенджаміну Франкліну було 70 років – і він був найстаршим; загалом середній вік підписантів становив 45 років.

Зауважимо, що спочатку зірки на оригінальному американському прапорі були розташовані по колу. Це був символ рівності всіх тринадцяти колоній.

Перше святкування Дня незалежності відбулося 8 липня 1776 року в Філадельфії. У цей день Декларація незалежності була вперше прочитана публічно після того, як люди були зібрані на площі дзвоном Дзвону Свободи.

Американці стверджують, що індичку як національний символ США, запропонував Бенджамін Франклін. Одначе, це є лише легендою, яка гарно прижилася.

Відомо, що після того, як Континентальний конгрес прийняв Декларацію незалежності 4 липня 1776 року, він поручив Джону Адамсу, Бенджаміну Франкліну та Томасу Джефферсону створити печатку, яка б представляла.

І, попри переконання, Франклін не пропонував тоді індичку. Згідно з його нотатками, Франклін запропонував зображення “Мойсей стоїть на березі і простягає руку над морем, тим самим змушуючи того самого перемогти фараона, що сидить на відкритій колісниці” разом з девізом “Повстання тиранам — це послух стосовно Бога”.

Проте, такий варіант не вразив Континентальний конгрес. Лише у 1782 р. Була затверджена Велика печатка Сполучених Штатів із білим орлом у центрі.

Історія про індичку з’явилася через те, що в одному зі своїх листів Франклін розкритикував орла як символа США:

“Зі свого боку я хотів би, щоб білоголового орла не обрали представником нашої країни”, – написав він. На переконання Франкліна, орел був “птахом поганого морального характеру”, який “не заробляє чесно на життя”, оскільки краде їжу у яструба і занадто “лінивий”, щоб самостійно добувати собі їжу.

На противагу цьому, Франклін назвав індичку “набагато поважнішим птахом” і “справжнім вихідцем з Америки”. Франклін вважав індичку “птахом мужності”, яка “без вагань нападе на гренадера британської гвардії, який повинен був би припустити вторгнення на його фермерське подвір’я в червоному пальті”.

Цей приватний лист був написаний 26 січня 1784 року, одначе Франклін ніколи не оприлюднював своїх поглядів, і коли вісім років тому йому була надана можливість офіційно запропонувати символ США, його ідея мала біблійні мотиви.

Перше святкування Дня незалежності відбулося через 4 дні – лише 8 липня 1776 року в Філадельфії. У цей день Декларацію незалежності вперше публічно зачитали людям, які зібралися на площі дзвоном Дзвону Свободи.

Перші організовані масові святкування відбулися у Філадельфії в 1777 році. Багато з елементів того святкування згодом стали традицією – наприклад, вшановування кольорів прапора, проведення параду та феєрверки.

Зараз шоу феєрверків проводять у кожному місті Сполучених Штатів на День незалежності.

4 липня американці відвідують урочисті паради, дивляться святкові концерти за участі провідних зірок і військових оркестрів й влаштовують барбекю.

З традиційних страв на День незалежності варто виділити хот-доги, чізбургери, картопляний салат, різноманітні торти та пироги.

Але що б не було на столі та де б не святкували – важливим елементом є американська символіка усюди – від прапорів біля дому, одягу та аксесуарів до посуду та серветок у кольорах американського стяга.