Саме сьогодні, 6 червня, Парламент Великої Британії голосуватиме за вотум довіри до прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Якщо набереться достатня кількість голосів, Джонсону доведеться подати у відставку. Одначе, навіть якщо він залишиться, це може бути або шансом підвести риску між минулим та майбутнім, або ж початком його кінця.

Проаналізувала ситуацію юристка Агія Загребельська:

1. Грем Брейді, голова Комітету 1922 року, до повноважень якого відноситься проведення процедури вотуму прем’єр-міністру, сьогодні під час ранкової пресконференції оголосив, що 15% депутатів торі (понад 54), звернулися до нього з листами щодо вотуму довіри Джонсона.

54 – саме той поріг, який є достатнім для винесення питання на голосування.

Скільки саме листів вже є, 54 чи більше, Брейді не розкриває. Скоріш за все поріг в 54 був подоланий раніше, але депутати не хотіли псувати платиновий ювілей королеви політичними негараздами.

2. Голосування відбудеться сьогодні з 18:00 до 20:00 за лондонським часом.

Джонсон виступить перед сьогоднішнім голосуванням у Комітеті депутатів-торі 1922 року в Палаті громад

Для відправлення Джонсона у відставку потрібно 180 голосів.

Британські аналітики переконані, що потрібної кількості не набереться.

Про результати голосування також буде повідомлено сьогодні.

3. Основна офіційна причина вотуму – partygate та реакція на нього Джонсона.

Якщо зануритися глибше, то частина депутатів торі не вважають вже Джонсона активом та списують на нього низьку підтримку партії на проміжних виборах і рейтинг в цілому.

Виборці не отримали від Брекзиту того, що очікували та що їм обіцяли.

Війна Росії проти України впливає на економічну ситуацію в країні та б’є по гаманцях виборців.

А виснажливий карантин, коли частина британців не бачили своїх рідних, щоб не порушувати правила, а прем’єр з командою дозволив собі вечірку, створює у частини виборців враження, що влада не розуміє їх проблеми, бо живе іншим життям.

4. Проте альтернативи Джонсону сьогодні немає.

А вдячна підтримка прем’єра українським народом є його однозначною перевагою.

Як і однозначне лідерство у війні, яке проявила Велика Британія під його керівництвом.

І навряд чи саме сьогодні для торі дострокові вибори завершаться з позитивним результатом, а Джонсон – досвідчений та талановитий політик, який вже не раз демонстрував здатність виходити без значних втрат зі складних ситуацій.

На підтримку Джонсона вже висловився уряд, включаючи Ліз Трасс, Ріши Сунака, міністра охорони здоров’я, міністра транспорту, віце-прем’єра та інших.

Тому, аналітики схиляються, що 180 голосів не буде.

5. Даунінг стріт вже відкомунікував вотум, як можливість підвести риску під всіма спекуляціями, довести, що прем’єру довіряє партія та рухатися далі у подоланні викликаних війною криз, замість концентрації обмежених ресурсів на внутрішньополітичних чварах.

Частково в цьому є раціо, адже коли вотум не підтримають, Джонсон має отримати рік, протягом якого це питання не може підійматися.

Проте, не все так однозначно.

6. Рік може перетворитися у значно менший термін.

Бо з одного боку правила можуть бути змінені, і вже сьогодні про це говорять вголос.

З іншого, попередники Джонсона (Тереза Мей або Маргарет Тетчер), які зіштовхувалися з подібним викликом, після голосування не довго перебували на своїй посаді, хоча їх і підтримали понад 60% голосів.

Тобто сам факт того, що вотум довіри трапився, британська історія оцінює негативно.

Але, безспірно, важливе значення матиме, скільки голосів в партії буде проти прем’єра.

Аналітики зазначають психологічний бар’єр 100, після якого Джонсона можуть вважати “кульгавою качкою”.