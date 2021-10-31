Недільним ранком пропонуємо вам поласувати надзвичайно соковитим та солодким десертом з груш за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Поки сезон цього надзвичайно смачного та корисного фрукту ще не завершився поспішайте поласувати грушами. Адже вони – важливе джерело корисних для організму волокон і вітамінів: А, В1, В2, С і Е, фолієвої кислоти й ніацину. У м’якоті груші також міститься йод, цинк, мідь, залізо, фосфор і калій, а також є ще кальцій, сірка, магній і натрій.

А щоб урізноманітнити вживання цього фрукту спробуйте незвичний рецепт.

Запечені груші з рікотою

Інгредієнти:

груші великі 3 шт (сорт Боск найкраще запікаються)

сир рікота 250 г

мед 1 столова ложка

мелена кориця

горіхи пекан 50 г або інші горіхи, які вам до вподоби.⠀

Спосіб приготування:

Груші помити й розрізати навпіл, ложкою вийняти серцевину і зробити невеликі ямочки. ⠀

Сир викласти в миску, додати мед, корицю і добре перемішати. Начинку розкласти в груші. ⠀ ⠀

Випікати 15-20 хвилин. Зверху посипати горішками та полити медом.

Смачного!