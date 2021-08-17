17 серпня на Алеї Небесної Сотні в Києві встановили радянські декорації для постановки до Дня Незалежності. Кияни були обурені, активісти зруйнували інсталяцію і були затримані.

Всі події довкола інсталяції жваво обговорювали в соцмережах. #Букви, як завжди, зібрали найпоказовіші реакції.

Сьогодні зранку на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили декорації, що відбивали радянську епоху. Серед декорацій — вуличні автомати для газованої води, дитяча машинка, холодильник для морозива, яке продавали на вулицях. Встановили також імітації квартир із “совковим” ремонтом і меблями.

Ці декорації затулили портрети героїв Небесної Сотні, яких вбили під час Революції Гідності у 2013-14 роках. В соцмережах ділилися обуренням з самого ранку.

Дехто вбачав в цій інсталяції знущання з ідеї суверенітету країни.

Хтось звинувачував творців у повному нерозумінні історії і місця.

В соцмережах дорікали, що ця інсталяція — загравання з тими, хто ностальгує за радянським союзом та його “перевагами”.

Шукаючи причини такого вчинку, дехто нагадував про необхідність створення повноцінного меморіалу:

Режисери на місці пояснили, що ці декорації створені задля художньої постановки. Хоча залишається невідомим, хто, з якою метою і чиїм коштом спорудив ці декорації (її не планувала і не дозволяла київська влада, немає такої події і в плані урядових заходів), в соцмережах цю діяльність одразу пов’язали з Офісом президента. І не дарма.

Коментували подію згодом саме в Офісі президента, щоправда — анонімно. Там пояснили, що постановка готувалася в рамках святкування Дня Незалежності, але творчу концепцію, зважаючи на реакцію, переглянуть.

“Це мала бути декорація для телевізійного знімання частини урочистостей 24 серпня, яка не закривала доступу до меморіальних табличок У цих декораціях планувалося фільмування художньої постановки – історичний екскурс різними періодами історії України, від Київської Русі до наших днів. Після того декорація мала бути демонтована. Але тепер творча концепція буде переглянута“, – заявило джерело в ОПУ.

Після роз’яснень обурення не припинилися. Користувачі дорікали, що ідея, можливо, і непогана, але її реалізація жалива.

Були й ті, хто підійшов до ситуації з гумором. Зверталися до чинної влади з пропозиціями використати досвід Януковича:

Хтось розмірковував о перспективах нових протестів:

По обіді мер Києва Віталій Кличко приїхав на місце. Він був обурений встановленням інсталяції і доручив її демонтувати, на що соцмережі відреагували мемами:

Щоправда, демонтувати конструкції взялися невідомі патріоти своїми силами. Поліція почала їх затримувати, зокрема, застосовуючи силу.

На Алеї Героїв Небесної Сотні люди намагаються повалити декорації з радянським інтер'єром pic.twitter.com/k7tStlAfni — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

До демонтажу в соцмережах поставилися схвально.