Змагання «кому в 2020му році було гірше» - справа невдячна. Але якщо все ж негласно мірятися труднощами і збитком, завданими «найгіршим роком в історії» за версією журналу Time, то аграрії можуть претендувати на провідні позиції

Формально український агросектор не вважається постраждалим від пандемії COVID-19. На відміну від безлічі інших галузей, які повністю зупинили свою роботу, представники сільського господарства, не знімаючи медичних масок, відносно успішно пройшли весь виробничий цикл: провели посівну в розпал жорсткого весняного локдауна, виростили в екстремальних погодних умовах урожай, зібрали його, експортували і заклали основу агровиробництва на наступний рік.

Але це не означає, що галузь, яка формує 15% ВВП і 45% експортної виручки, закінчує 2020-й рік без втрат. Те, що не змогли зробити пандемія і загальносвітові негативні тенденції, довершують українські чиновники.

«Букви» відібрали 10 подій, які визначили розвиток АПК за 12 місяців року, що минає і будуть впливати на роботу галузі в майбутньому.

Арбітраж по лісу і імпорт деревини з ЄС

11 грудня Арбітражна група в суперечці між Україною і Європейським Союзом щодо мораторію на експорт лісу винесла свій вердикт. Згідно з ним, обмеження, введені в 2015 році на поставку необробленої деревини всіх порід крім сосни, повинні бути скориговані, тому що порушують кілька положень Угоди про асоціацію. Оскільки в рішенні не було прямої директиви «терміново скасувати мораторій», то українська влада намагалася подати це рішення як свою перемогу, тим більше, що арбітр визнає право української сторони регулювати ринок. У той же час в перекладі з вітіюватої дипломатичної мови, «перегляд режиму експорту» означає безальтернативну вимогу змінити статус-кво.

Мораторій на експорт лісу запроваджувався з метою розвитку внутрішньої індустрії, але щось явно пішло не так. Замість того, щоб скористатися внутрішньою, нібито доступною сировиною, деревообробники почали імпорт лісу-кругляку з ЄС.

Це стало можливим через велику частку сірого і чорного ринку дерева в Україні, які роблять легальну роботу невигідною. У порівнянні з внутрішніми лісовими аукціонами, де через штучний дефіцит ціни перетинають поріг рентабельності, дерево з ЄС – Франції та Словаччини – навіть з урахуванням доставки, є доступнішим. Неконкурентоспроможність української деревини навіть на внутрішньому ринку – навряд чи це той результат, який коштував експортних обмежень і загострення відносин з Єврокомісією.

Зниження податку для АПК з 20 до 14%

17 грудня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон, яким частково повернула сільгоспвиробникам пільгу з ПДВ, знизивши ставку податку з 20% до 14%.

Вона буде діяти виключно для операцій на внутрішньому ринку по поставкам аграрної сировини (цільного молока, великої рогатої худоби, живих свиней, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, зерен льону та ріпаку, соняшнику та інших олійних культур, цукрових буряків).

Основна мета документа – зробити невигідними різноманітні схеми в АПК, зокрема, скрутки ПДВ, обсяг яких, оціночно, становить 14 млрд грн на рік. Це десята частина всього податку, що відшкодовується.

Це законопроєкт був подарований “Слугами” в обмін на голосування за міністра АПК депутатській групі «Довіра», яку пов’язують з бенефіціаром холдингу «Кернел» Андрієм Веревським. Саме цю компанію – найбільшого маслопереробника, який тепер зможе економити на закупівлі сировини, називають основним бенефіціаром новації.

Перший крок до відновлення Мінагрополітики

Обіцянки відновити профільне аграрне міністерство, хвацько ліквідоване Кабміном Олексія Гончарука, звучали весь рік і лише в грудні був зроблений перший півкрок до його виконання.

17 грудня Верховна Рада призначила міністром аграрної політики Романа Лещенка, який займав пост голови Держгеокадастру. Це перший в Україні міністр не тільки без портфеля, але навіть без крісла і адреси відомства, яке він очолює.

Параметри міністерства – структура, штат, функціонал – будуть визначені окремою постановою Кабінету Міністрів – швидше за все, вже в наступному році. Також поки відкрите питання, які ЦОВВ увійдуть в його підпорядкування (поки називають тільки Держводагентство) і чи будуть йому передані назад від Мінекономіки аграрні держпідприємства (швидше за все – ні).

З огляду на те, що ліквідація тривала два місяці, то оптимістичний термін, коли може запрацювати Мінагрополітики – другий квартал наступного року за умови концентрації зусиль всіх сторін і наявності політичної волі.

Провал земельної децентралізації – законопроекту 2194

Передача права розпоряджатися землями сільгосппризначення за межами населених пунктів органам місцевого самоврядування – один з наріжних каменів земельної реформи і одна з найбільш чітких обіцянок Володимира Зеленського напередодні місцевих виборів.

Передбачалося, що всі землі держвласності, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, перейдуть в комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, смт і вони отримають можливість використовувати їх на свій розсуд на благо місцевих жителів. Також планувалося реформувати систему управління в сфері земельних відносин і зняти штучні обмеження господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення і бізнесу, скасувати зайві дозволи і дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

Проте, законопроект 2194 який регулює це питання і в цілому істотно дебюрократизує земельну сферу, 2 грудня був відправлений на повторне друге читання. Комітет повинен доопрацювати його в прискореному режимі, а в зал він потрапить в січні – але кожен день зволікання означає, що землями продовжує розпоряджатися Дежгеокадастр. Тобто відомство, яке не дарма здобуло собі славу одного з найбільш корупційних в країні.

Посуха в Бессарабії і відсутність якісної реакції на неї з боку влади

Непередбачувані погодні ризики, посилені масштабними змінами клімату – об’єктивна реальність в аграрній індустрії. Але посуха нинішнього року в Бессарабії є безпрецедентною за останні 10+ років за рівнем шкоди і масштабом втрат.

У деяких районах Одеської області загинуло 100% посівів, в деяких – не зійшли навіть бур’яни, всього постраждало більше 1300 господарств. За даними Одеської ОДА, посуха охопила близько 0,5 млн га, у фінансовому еквіваленті втрати склали 2,5 – 6 млрд гривень. 10 травня в Кілійської громаді наклав на себе руки фермер Володимир Сердюченко через неможливість розрахуватися з власниками за оренду паїв, а також відсутність підтримки з боку держави – ця трагедія нарешті вивела питання постраждалої Бессарабії на національний рівень.

Швидше за все, влада щиро хотіли допомогти – цим бажанням і спричинена озвучена заступником міністра МЕРТ Тарасом Висоцьким необережна обіцянка виплатити 5000 грн на гектар постраждалим господарствам. Обіцянка, яка залишилася невиконаною і яка не могла бути виконана в принципі через відсутність адміністративних і бюджетних механізмів.

Верховна Рада робила мляві рухи в напрямку вирішення проблеми, але допомогу бессарабські фермери зможуть отримати тільки в 2021 році – за умови виконання більш пріоритетних статей держбюджету, звичайно

Ухвалення закону про ринок землі

В ніч з 30 на 31 березня депутати проголосували за законопроект №2178-10 зі нудною назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який відкрив в Україні ринок сільськогосподарської землі. Відкрив в настільки усіченому вигляді, що цей «ринок» дуже нагадує нинішній статус-кво: 100 га в одні руки, до купівлі землі допускаються виключно фізособи, долю іноземців вирішить референдум. Також діє заборона на продаж державних земель. «Нано імітація реформи», – охарактеризував результат експерт Данило Пасько.

Ринок сільгоспземлі має запрацювати 1 липня 2021 року і до цього моменту потрібно виконати ще безліч завдань: оновити дані про землі в кадастр, провести інвентаризацію, прийняти кілька законодавчих актів і тд. Завдання майже непосильне, навіть для більш злагодженої команди, ніж та, що перебуває зараз при владі.

Закриття ринків ЄС для української курятини (двічі)

На початку і наприкінці року прийшли неприємними новини з експортних ринків: Європа ввела заборону на поставки української продукції птахівництва через спалах пташиного грипу.

Перший з 2016 року випадок захворювання був зафіксований 18 січня в Немирівському районі Вінницької області на агропідприємстві «Хутір» і в лютому Єврокомісія відповіла на нього ембарго на поставки української курятини. Нюанс в тому, що обмеження можна вводити по-різному: глобально з країни або зонально – з неблагополучних областей. В останньому випадку збиток для бізнесу буде мінімальним і ось тут і починається дипломатія і шанс для чиновників проявити свої професійні якості і переговорні навички. Відносно української продукції ембарго було загальнонаціональним- на пом’якшення обмежень пішло більше місяця.

У грудні ситуація повторилася: на особистому селянському господарстві в с. Кандибине Новоодеського району Миколаївської області була зареєстрована загибель птиці з підтвердженим діагнозом вірус грипу птиці. 12 грудня вірус був виявлений в с. Новоматвіівське того ж району.

Основні країни-імпортери української курятини, зокрема Євросоюз заборонили ввезення продукції птахівництва з усієї території України.

Провальний сезон ранніх овочів через закриття продовольчих ринків і відсутність балансуючих заходів

Фермери – виробники ранніх овочів в повній мірі прийняли на себе удар весняного локдауну, в рамках якого був закритий їх основний канал збуту – продовольчі ринки.

Фотографії складених в кургани моркви і картоплі, що не дійшли до споживача, обійшли всі соціальні мережі і виявили проблему відсутності хоч мінімально налагодженої системи альтернативного варіанту збуту надлишків. Торгові мережі, які продовжували працювати в карантин, ще більше посилюючи напругу представників МСБ, не стали виходом для фермерів: для входу в рітейл необхідна сертифікація продукції, та й самі мережіволіють працювати не з сотнею фермерів, а двома-трьома великими постачальниками.

Обмеження були критичними для категорії фермерів-виробників швидкопсувної плодовоовочевої продукції, які в квітні-травні формують ресурс на весь сезон. У 20-х числах квітня по всій країні почалися аграрні протести проти карантину і ряд регіонів – Чернівці, Полтава, Херсон – під тиском підприємців почали відкривати ринки не зважаючи на центральну владу. Після кейса «Велюру» Києву залишалося лише узаконити цей демарш і 29 квітня обмеження на роботу ринків були зняті.

Ціни на овочі, за інформацією МЕРТ, в період карантину обвалилися на 30-40%.

Детективні події навколо НААН

Національна академія аграрних наук та її президент Ярослав Гадзало протягом року кілька разів ставали головними ньюсмейкерами країни.

І якщо реліз Нацполіціі, що главі НААН вручена підозра через елітний позашляховик, який він отримав в якості “подяки” за включення кандидата на заміщення вакансій академіків нікого не здивував, то повідомлення про склад боєприпасів в будівлі Академії справило ефект вибуху бомби, як би двозначно це не звучало. В результаті обшуку, в підвальному приміщенні НААН вилучили чотири гранатомета РПГ, автомати АКС-У, пістолети, гранати – РГД-5 і Ф-1, 2 артилерійські снаряди калібру 23 мм та набої різного калібру. Як пояснили в НААН, зброя належала орендарям, які знімали частину приміщення.

Список звинувачень пред’явлених керівництву академії досить розлогий – нецільове використання коштів, зловживання службовим становищем і всі вони звучать на його адресу не перший раз. Чергова їх активізація може бути пов’язана з боротьбою за пост президента НААН з її великими сільськогосподарськими наділами напередодні запровадження ринку землі.

Потрібно відзначити, що «Букви» аж ніяк не мають ілюзій щодо особистості Ярослава Гадзало, але з огляду на кадровий потенціал зеленої команди, є сумніви, що їх кандидат буде принципово краще.

Зміна фактичного глави аграрного комітету ВРУ

АПК – одна з основних галузей національної економіки і це робить аграрний комітет парламенту одним з найбільш значущих в структурі законодавчої влади.

У його керівництві відбулися негласні, але дуже важливих змін: попри те, що формально його главою залишається Микола Сольський, де-факто вплив і статус «того, хто вирішує» перейшли до непублічному депутату від «Слуги народу» Артема Черноморова.

Вплив офіційного глави комітету істотно зменшилася після усунення його бізнес-партнера Андрія Богдана. Також не пішли йому на користь параноїдальні чутки «Богдан готує третій майдан», які не могли не турбувати центральну владу і які, треба визнати, сам колишній глава ОП підігрівав інтерв’ю різного ступеня успішності.