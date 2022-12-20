Доброго вечора, дорогий читачу. Сьогодні в магазині було вдосталь енергетиків, тому я взяв одразу пак. На майбутнє. Власне, тому зараз замість відпочивати й набиратися сил та бадьорості на нові звершення (іронія, сарказм), вирішив знову написати текст на військову тематику. Минулого разу ми трохи поговорили про загальне: життя військовослужбовця та його психологічну перебудову й про спосіб життя та завдання командирів тактичного рівня: від відділення до роти. Про рівні вище не писав, бо там, слава Богу, не бував, тому й писати права не маю. Сьогодні ж поговоримо про більш приземлені й прості речі, насправді. Про спорядження.

Усе спорядження ділиться на так звані ешелони. Тобто порядок того, що і як ми носимо з собою: перший ешелон – завжди з нами, другий ешелон – зазвичай поміщається в невеликий штурмовий рюкзак, третій ешелон – загальні й великі речі, що переносяться у рейдових каркасних рюкзаках на 60 літрів і більше. Само собою, що спорядження вибирається під специфіку й умови задачі, задану відстань й погодні умови. Необов’язково завжди носити усі 3 ешелони, усюди є тонкощі. Постараємося поговорити про “середній показник по палаті”. Умови прийнятні? Тоді погнали!

Перший ешелон. Речі, які завжди мають бути з нами й біля нас. Навіть коли треба швидко-швидко “змінювати позицію” (так-так, драпати) вони лишаються при нас. Бо вони відповідають за нашу боєздатність й, можливо, врятують твоє життя. Що сюди входить:

Особиста зброя . Штурмова гвинтівка. Це та річ, яка завжди має бути з тобою. При патрулюванні, під час бою, в туалеті десь під деревом, або у спальному мішку. Просто запам’ятай дві речі: “завжди”, “з тобою”. Крапка. А щоб краще її запам’ятати, рекомендую знайти “ Rifleman’s creed ” Корпусу морської піхоти США. Це – істина.

Годинник . Просто тому, що він має бути. Скажи коротко? Старався.

Гранатомет. Раніше ми б мали на увазі РПГ-7В, РПГ-7Д чи якусь з різновиду радянських одноразових гранатометів типу РПГ-22 чи РПГ-26. Але завдяки підтримці союзників, за що їм і дякуємо, нині це набагато ширший асортимент, від “AT-4” до “MATADOR-WB”. У кожного розвідника має бути гранатомет. Наш супротивник досі насичений високою кількістю бойової броньованої техніки від “Тигрів” до купи МТЛБ чи БТР-82, про танки також відомо. Тому при зустрічі з подібною броньованою х#йнею група має чим відповісти й пригостити наших “візаві”. Так, не усі гранатомети легкі й зручні в переносці. Через пару кілометрів ремінь натре й та вага буде здаватися нестерпною, розумію. Автор цього тексту сам протаскав 7 кілометрів в одну сторону й стільки ж назад британський “NLAW”, що важить близько 12,5 кг. Але ця шайтан-труба рятує наші життя й найголовніше – якісно мінусує русню. Тому гранатомет наш друг. І все тут.

Боєкомплект та гранати. Спеціально відніс цей показник в окремий пункт, хоч він і стосується зброї. Але він окремо важливий. Є така чудова річ як “Підручник сержанта механізованих військ”, де прописані усі норми з боєкомплекту. Бо в армії є окремий термін “боєкомплект”, що означає певну кількість набоїв. Для штурмової гвинтівки – це один показник, для марксмена – другий, для кулеметника – третій і т.д. Ось там розписано усе чітко, максимально просто й зрозуміло. Якщо ж розписати вкрай стисло, то необхідно брати щонайменше 1,5 – 2 “боєкомплекти”. Тобто 675 – 900 набоїв. У книзі ж буде розписано, скільки з них “звичайних”, скільки трасуючих, скільки бронебійних тощо. На вихід оптимально брати щонайменше 8 магазинів, більше – краще. Решта набоїв – в пачках у підсумки розвантажувальної системи, у рюкзак. Куди зручно. Краще розподілити. Бо набої мають одну цікаву схильність – швидко закінчуватися. Щодо гранат. Дві щонайменше. Це не лише зброя для наступу чи оборони, але й потенційна розтяжка чи помічник при зачистці будівель. Головне пам’ятати ще одне чудове правило Корпусу морської піхоти США: “ When the pin is pulled, Mr. Grenade is not our friend” ( Коли запобіжник вийнято, містер Граната нам більше не друг – прим. ред.) .

Індивідуальний захист. А саме: шолом , плитоноска , розвантажувальна система та наколінники . Тут можна окрему статтю писати, але я спробую максимально лаконічно. Носити шолом в розвідці чи ні – питання особисто кожного. Адже дальність переходів та, часто, необхідність уникати контакту з супротивником піддають сумніву носіння додаткової ваги. Водночас після трьох мінометних обстрілів, що лягали ну дуже поруч – тепер я ношу завжди. От такий мій вибір і порада. Розписувати про види шоломів: “обрізані” чи повнорозмірні, кевларові чи поліетиленові – не буду. Обіцяв же коротко. Така сама ситуація з plate carrier, “плитоноска” на наш лад. Потрібна максимальна мобільність через довгий перехід чи фізичний стан – не бери. Необхідний захист життєво важливих органів й додаткове місце для підсумків на б/к, рацію, гідратор й т.п. – бери. Нагадаю, в мене три дуже-дуже “плотних” зустрічі з мінометними мінами, тому я ношу і плитоноску, і боковий захист до неї, і напашник з кевларовою вставкою. Хай буде. Розвантажувальні системи є багатьох видів й різновидів, тому підбери ту, яка зручна тобі. Старайся переносити вагу зі спини на поясну зону – та більш витривала. Наколінники – вони мають бути. Крапка. Або ті, що вдягають поверх штанів, або інтегровані в штани, але вони мають бути. Бо суглоби треба берегти. Військовослужбовець із “вбитими” ногами чи колінами – не бойова одиниця. А нам цього не треба, правда ж? Тому носи захист. Тренуйся, звикай до ваги, але мінімальний захист має бути. Як я колись оповідав своєму взводу: “Осколок завжди може прийти не в той час і не в те місце. Краще підстрахуватися”.

Засоби спостереження. Це стосується як приладів спостереження вдень, так і вночі. Тобто на день має бути бінокль чи далекомір . Хоча б оптика на основній зброї. Адже спостереження це alma matter розвідки. Щодо ночі: то прилади нічного бачення , незалежно від виробника, gen.3 та gen.3+ – наші друзі. Взагалі ідеально, якщо “нічник” зроблений на білому фосфорі – не так втомлюється око й панорама чіткіша. Про ПНБ 4-го покоління я промовчу…то парафія наших ССО. Також важливо зазначити, любий читачу, що справа одним “нічником” не обмежиться. На одну розвідувальну групу має бути щонайменше один тепловізор . Бо жоден, сука, жоден ПНБ не дасть тої картинки, що тепловізор. В них різні задачі, їх необхідно комбінувати. Й окремо порада, якщо ви в обороні чи ведете суто спостереження – носіть “нічник” на шнурі чи на шоломі, якщо ж будуть штурмові дії – закріплюйте на зброю: швидше й зручніше знаходити цілі й орієнтуватися. Але це порада. Можливо комусь зручніше інакше. Заради Бога.

Засоби зв’язку. На жаль, але в наших реаліях радіостанція не є обов’язковим елементом спорядження кожного розвідника. Банально не вистачає. Але якщо є можливість – візьми додаткові акумулятори , запасну гарнітуру та антену більшого діапазону. Зайвим не буде. Або нагадай про це все вашому зв’язківцю. Якщо є бажання та кошти, то дуже раджу завести у групі один супутниковий телефон з підпискою. Одного разу він може врятувати.

Засоби навігації. Нормальна розвідувальна група обов’язково має прийти не на ту точку або заблукати при поверненні з завдання, інакше щось з цими розвідниками явно не так. Але щоб мінімізувати цю чудову традицію, тобі потрібні засоби навігації. Карта місцевості – питання суперечливе. Я не брав ніколи, а з нею значно легше, то факт. Але лише чисту! Жодних позначок! Упаси Боже взяти з собою карту з поміченими позиціями чи пунктами спостереження, евакуації, маршрутами тощо. Якщо дізнаюсь – розповім твоєму сержанту і він тебе вб’є. І правильно зробить. Гарною ідеєю буде мати планшет чи смартфон зі встановленою “Кропивою ” від святих людей з ArmySOS та GPS навігатором типу “Garmin” . З цим девайсом заблукати – справа важка й відповідальна. Ще в цей список можна докинути компас , максимально простий і звичайний. Він зайвим ніколи не буде.