Кілька років тому іспанські медики провели дослідження і виявили, що люди, які дотримуються середземноморської дієти не тільки довше живуть, а й успішно втрачають вагу.
Середземноморська дієта заснована на традиційних продуктах, які люди звикли їсти в таких країнах, як Італія і Греція.
Не існує єдиного правильного способу слідувати середземноморській дієті, адже врегіоні багато країн, і люди в різних районах, їдять різні продукти.
Але сайт healthline.com в своїй статті постарався описати потрібний раціон харчування.
Основи
Їжте: овочі, фрукти, горіхи, насіння, бобові, картоплю, цільні зерна, хліб, зелень, спеції, рибу, морепродукти і оливкове масло.
Їжте в помірних кількостях: птицю, яйця, сир і йогурт.
Їжте дуже рідко: червоне м’ясо.
Не вживайте в їжу: підсолоджені напої, цукор, оброблене м’ясо, рафіноване зерно, рафіновану олію та інші продукти з високим ступенем переробки.
Чим харчуватися:
Овочі: помідори, броколі, капуста, шпинат, цибуля, цвітна капуста, морква, брюссельська капуста, огірки і тощо
Фрукти: яблука, банани, апельсини, груші, полуниця, виноград, фініки, інжир, дині, персики і т. д.
Горіхи і насіння: мигдаль, волоські горіхи, горіхи макадамія, фундук, кешью, насіння соняшнику, гарбузове насіння та ін.
Бобові: квасоля, горох, сочевиця, бобові, арахіс, нут і т. д.
Бульби: картопля, солодка картопля, ріпа, ямс тощо.
Цілісне зерно: цільний овес, коричневий рис, жито, ячмінь, кукурудза, гречка, цільна пшениця, цільнозерновий хліб і макарони.
Риба і морепродукти: лосось, сардини, форель, тунець, скумбрія, креветки, устриці, молюски, краб, мідії і т. д.
Домашня птиця: курка, качка, індичка і т. д.
Яйця: курячі, перепелині і качині яйця.
Молочні продукти: сир, йогурт, грецький йогурт і т. д.
Трави і спеції: часник, базилік, м’ята, розмарин, шавлія, мускатний горіх, кориця, перець і т. д.
Корисні жири: оливкова олія, оливки, авокадо і масло авокадо.
Що пити:
Вода повинна бути вашим улюбленим напоєм.
Ця дієта також включає помірну кількість червоного вина – близько 1 склянки в день.
Кава і чай також цілком прийнятні, але без цукру.
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Меню на тиждень:
Понеділок
Сніданок: грецький йогурт з полуницею і вівсом.
Обід: Цільнозерновий сендвіч з овочами.
Вечеря: салат з тунця, заправлений оливковою олією. Трохи фруктів на десерт.
Вівторок
Сніданок: вівсянка з родзинками.
Обід: залишився вчорашній салат з тунця.
Вечеря: салат з помідорами, оливками і сиром фета.
Середа
Сніданок: омлет з овочами, помідорами і цибулею. Трохи фруктів.
Обід: сендвіч з цільного зерна, з сиром і свіжими овочами.
Вечеря: лазанья середземноморська.
Четвер
Сніданок: йогурт з фруктами і горіхами.
Обід: решта вчорашньої лазіньї.
Вечеря: смажений лосось, з коричневим рисом і овочами.
П’ятниця
Сніданок: яйця і овочі, обсмажені на оливковій олії.
Обід: грецький йогурт з полуницею, вівсом і горіхами.
Вечеря: баранина на грилі, салат і печена картопля.
Субота
Сніданок: вівсяна каша з родзинками, горіхами і яблуком.
Обід: Цільнозерновой бутерброд з овочами.
Вечеря: середземноморська піца з цільної пшениці з сиром, овочами та оливками.
Неділя
Сніданок: омлет з овочами і оливками.
Обід: залишки піци.
Вечеря: курка-гриль, з овочами і картоплею. Фрукти на десерт.
Зазвичай в середземноморській дієті немає необхідності рахувати калорії або відслідковувати вміст макронутрієнтів (білків, жирів і вуглеводів).