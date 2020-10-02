Кожні вибори – виклик для політтехнологів. Адже вони мають придумати нову приманку, щоб зібрати більше голосів для певної партії. Втім, насправді, деякі технології працюють від виборів до виборів. Букви нагадують які.

1.Візьми у список знаменитість

Медійна персона – особа незамінна для виборів в наших реаліях світу телебачення та соцмереж. По-перше, знайоме обличчя автоматом збільшує впізнаваність партії. По-друге, збільшує довіру до «продукту». Ви ж не думаєте, що зірки екстра-класу фарбують волосся розчином за 100 гривень, але все ж згадуєте про них, обираючи певну упаковку серед фарб. Так і з партіями.

У середині 2000-х була мода брати в список зірок естради. Так депутатами стали Славко Вакарчук та Руслана Лижичко. Тепер попит на акторів розмовного жанру. В Україні президент Володимир Зеленський, а в мери Києва балотуються телеведучий Сергій Притула.

Також на початку 2000-х було популярним брати в список спортсменів. Так, у парламенті опинився Олег Блохін за списком Компартії та Сергій Бубка в рядах Партії регіонів. Втім, після того як на вибори з Наталею Королевською і партією «Україна -вперед» сходив футболіст Андрій Шевченко цей тренд надовго зник. Принаймні на період з 2012 по 2019. Але на минулих парламентських виборах його повернули «Слуги народу», взявши у список титулованих атлетів Жана Беленюка і Ольгу Саладуху.

На виборах до Київради «слуги» вирішили не міняти цей тренд і прикрасили свій список одразу двома відомими спортсменами. Від партії президента в Київраду іде перший в історії України чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая та бронзова призерка Олімпійських ігор 2000 року Олена Говорова.

Втім цей тандем не найзірковіший на цих виборах. Адже мер Києва Віталій Кличко веде за собою в Київраду найвідомішого голкіпера країни Олександра Шовковського.

2 Стати ближчим до народу

Перед виборами у політиків прям таки відчуває нагальну потребу до народу. В часи відсутності соцмереж для цього використовували базар, куди політики ходили купувати сало з капустою. А дехто і трусами.

Юлія Тимошенко в пошуках молодого електорату в 2002 ходила в кінотеатр на «Матрицю» в одязі, що нагадував образ кіношної Триніті. А в 2018 вона вже зайшла з кардинально іншої сторони і на іншу аудиторію – через фейсбук ділилась секретами випікання сирників.

Соцмережі багато змінили в житті політиків, але дуже мало хто з них веде їх самостійно та постійно. Так, як наприклад, мер Дніпра Борис Філатов чи кандидат в мери Києва Сергій Притула. Втім перед виборами багато кандидатів стали активніше вести свої сторінки та інстаграми.

Віталій Кличко одним з перших почав освоювати Tiktok. А вже потім на цю ж територію стала зазіхати його конкурентка на виборах Ірина Верещук.

Ця кандидатка дуже старається стати впізнаваною серед виборців. Тому спершу вона політала в повітрі чи то як Мері Поппінс, чи як дівчинка з британської реклами. А цього тижня її технологи вирішили зробити ролик, як кандидатка фарбує волосся і обирає манікюр.

Для цього вони скористались форматом 73 питання для зірки, в якому журнал Vogue робив інтерв’ю зі знаменитостями. Втім, може технологи Верещук і хотіли зробити з неї Анну Вінтур, але копія вийшла значно гірша за оригінал.

3 Подарунок виборцю

На всі списки зірок не напасешся. Та й не всі на таке ведуться, як і на загравання через соцмережі. Тому іноді доводиться завойовувати народну любов благодійністю або ж банальним підкупом. Правда, з цих виборів роздача гречки стала кримінально караною. Тому кандидатам доводиться обходити такі підводні рифи.

Найпростіше підкупити виборців до початку кампанії. Вкладатись в потрібний округ вони починають за кілька місяців до початку кампанії, а то й за рік, що дозволяє політикам і задобрити виборців перед початком кампанії, і не світити витрачені кошти через виборчий фонд.

Хтось з кандидатів організовує для людей концерти. А хтось дарує на хвилі боротьби з коронавірусом автомобілі швидкої.

Взагалі дарувати швидкі перед виборами – це просто в крові у влади. У 2009 цю традицію почала Юлія Тимошенко. Минулого року даруванням швидких перед виборами займався вже прем’єр Володимир Гройсман.

Але найцікавіше, що на автомобілях від Гроймана змогли пропіаритись і на місцевих виборах 2020. Спочатку у березні ці автомобілі вручав міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

А у вересні естафету підхопив уже голова ОДА і кандидат в мери Вінниці від «Слуги народу» Сергій Борзов.

«В 2020 році у Вінницькій області за рахунок державної субвенції передбачена закупівля 124 автомобілів, на загальну суму 68,3 млн. грн. 40 авто вже працюють в громадах, 40 – передали сьогодні і ще 44 – до кінця року. В 2018 – 2019 на сільську медицину області купили лише 31 машину. Це машина, але вона для Людей. Для вас, шановні лікарі», – написав Борзов, якого цитує ОПОРА.

Але це ще дуже солідний підкуп. Є й дешевші варіанти.

Так, у Чорноморську Одеської області 12 вересня від кандидатів партії «За Майбутнє» Василя Гуляєва і Надії Крючкової місцевим жителям роздавали безкоштовну каву та одяг.

За секонд-хенд в країні ще, здається, ніколи голоси не купували. Але що ви хочете, кінець епохи бідності – він такий.

4 Кандидати-двійники

Іноді кандидатам доводиться не плюсувати свій рейтинг, а мінусувати опонента. Можна це робити за допомогою чорного піару, а можна розпорошити увагу виборця за допомогою кандидата-двійника.

Ця технологія широко використовується на всіх виборах. На минулих парламентських «двійники» вкрали перемогу мінімум у 6 кандидатів від «Слуги народу». Як відомо, партія президента на той момент мала шалену підтримку, яка дозволяла обратись під цим брендом будь-якому ноунейму. Відтак спритні конкуренти реєстрували кандидатів від різних організацій, де містилась назва «Слуга народу».

Відомі ж депутати мали своїх іменних двійників – з однаковим прізвищем.

На місцевих виборах-2020 двійники теж популярна технологія. Як повідомляє ОПОРА, кандидатами в мери Одеси зареєстрували тезку Саакашвілі, двох Зеленських та ще чотирьох Філімонових.

Ужгородська міська територіальна виборча комісія зареєструвала двох тезок чинного міського голови Ужгорода Богдана Андріїва кандидатами на посаду мера міста. Сам мер теж балотується, тож за крісло міського голови Ужгорода боротимуться три Богдана Андріїва.

А 23 вересня 2020 року на Кіровоградщині затримали депутата облради, кандидата на міського голову Світловодська, якого підозрюють в передачі 10 тисяч гривень кандидату «двійнику». Відповідно вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України.

5. Таємні ігри сірих кардиналів

Є люди, чиї обличчя ніколи не будуть в першій п’ятірці списку, а їх репутація така, що вони не пройшли б нікуди, навіть якби взяли в агітатори Кім Кардаш’ян. Втім, ці люди завжди намагаються прилаштувати своїх людей у списки всіх можливих партій.

Є лідери партій, яким на проведення виборів треба гроші. Лідери партій не завжди беруть гроші самі. Це часто роблять їх довірені особи чи просто друзі дитинства.

А в списку за зірками опиняться якісь забудовники або їх діти.

Ці невидимі люди проводять перманентні переговори, щоб кандидат А знявся на користь кандидата В, а кандидат С навпаки пішов балотуватися і відкусив частину електорату. А кандидат Д пригрозив піти на вибори, щоб кандидат В краще слухався цю невидиму людину.

А коли кандидату В забракне голосів, ця людина може організувати невеличке переселення виборців. Якщо ви думаєте, що ці технології зникли разом з Віктором Януковичем, то ні – вони масово повернулись при Володимирі Зеленському.

Нещодавно ОПОРА знайшла таку мережу, яка готувала карусель на Київщині.

А бунт нардепа «Слуги народу» Миколи Галушка, який минулого тижня звинуватив однопартійців у продажу місць – це якраз частина таких закулісних ігор.