Баклажани містять в собі вітаміни групи В, які добре впливають на нервову систему і позбавляють від безсоння. Кількості вітаміну С в одному баклажані достатньо для профілактики грипу та застуди. Також в цьому овочі наявні такі макро та мікроелементи як калій, фосфор, залізо, кальцій, магній, мідь, марганець.
В шкірці баклажанів міститься речовина, яку називають назунін. Цей елемент рослинного походження забезпечує захист нервових клітин і володіє сильними антиоксидантними властивостями.
Стейки з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажан будь-якого великого сорту 1 шт
- оливкова олія 50 мл
- соєвий соус 50 мл
- копчена паприка 1 ч. л
- суміш перців 1 ч. л
- сіль 1 ч. л
- вершки 33% 200 мл
- сир (маасдам, пармезан) 100 гр
Спосіб приготування:
Баклажани потрібно посолити, заправити спеціями, соєвим соусом і оливковою олією.
Запікаємо спочатку 15 хвилин при 220 C°, а потім 10 хвилин при 100 C°(240 F°)
До вершків додаємо сир і доводимо до кипіння. Після цього запечені баклажани потрібно полити вершковим соусом.
Смачного!