Сезон баклажанів вже майже завершується, але ще можна встигнути поласувати цим корисним овочем. Пропонуємо приготувати легку та корисну закуску за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Баклажани містять в собі вітаміни групи В, які добре впливають на нервову систему і позбавляють від безсоння. Кількості вітаміну С в одному баклажані достатньо для профілактики грипу та застуди. Також в цьому овочі наявні такі макро та мікроелементи як калій, фосфор, залізо, кальцій, магній, мідь, марганець.

В шкірці баклажанів міститься речовина, яку називають назунін. Цей елемент рослинного походження забезпечує захист нервових клітин і володіє сильними антиоксидантними властивостями.

Стейки з баклажанів

Інгредієнти:

баклажан будь-якого великого сорту 1 шт

оливкова олія 50 мл

соєвий соус 50 мл

копчена паприка 1 ч. л

суміш перців 1 ч. л

сіль 1 ч. л

вершки 33% 200 мл

сир (маасдам, пармезан) 100 гр

Спосіб приготування:

Баклажани потрібно посолити, заправити спеціями, соєвим соусом і оливковою олією.

Запікаємо спочатку 15 хвилин при 220 C°, а потім 10 хвилин при 100 C°(240 F°)

До вершків додаємо сир і доводимо до кипіння. Після цього запечені баклажани потрібно полити вершковим соусом.

Смачного!