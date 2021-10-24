Цвітна капуста містить запас антиоксидантів, наприклад, вітаміну С, який зміцнює імунітет. Окрім цього, цей овоч має в своєму складі сірку, яка підтримує здоров’я кишківника та сприяє виробленню глутатіону. Він важливий для підтримки цілісності слизової оболонки кишківника, а також для підтримки її регенерації.
“Стейки” з цвітної капусти
Інгредієнти:
- Капуста 1 шт
- Оливкова олія 4 ст. л.
- Спеції (паприка, орегано, базилік) або інші
- Часник 2 зубчики
- Сир (пармезан або моцарелла)
- Соус ⠀
Спосіб приготування:
Нарізаєм капусту на “стейки” товщиною 1,5-2 см і викладаємо на деко застелене пергаментом. ⠀
Спеції, олію та роздавлений часник перемішуємо. Олію можна замінити на вершки або сметану. Змащуємо ретельно “стейки” і запікаємо в духовці 30 хвилин до готовності.
Рекомендуємо подавати цю страву з соусом песто, грибним або вершковим.
Смачного!