Сьогодні пропонуємо приготувати корисну та швидку страву з цвітної капусти за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Цвітна капуста містить запас антиоксидантів, наприклад, вітаміну С, який зміцнює імунітет. Окрім цього, цей овоч має в своєму складі сірку, яка підтримує здоров’я кишківника та сприяє виробленню глутатіону. Він важливий для підтримки цілісності слизової оболонки кишківника, а також для підтримки її регенерації.

“Стейки” з цвітної капусти

Інгредієнти:

Капуста 1 шт

Оливкова олія 4 ст. л.

Спеції (паприка, орегано, базилік) або інші

Часник 2 зубчики

Сир (пармезан або моцарелла)

Соус ⠀

Спосіб приготування:

Нарізаєм капусту на “стейки” товщиною 1,5-2 см і викладаємо на деко застелене пергаментом. ⠀

Спеції, олію та роздавлений часник перемішуємо. Олію можна замінити на вершки або сметану. Змащуємо ретельно “стейки” і запікаємо в духовці 30 хвилин до готовності.

Рекомендуємо подавати цю страву з соусом песто, грибним або вершковим.

Смачного!