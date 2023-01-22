З початком повномасштабного вторгнення російські військові систематично калічать життя військових та цивільних України. Лікарі країни з 24-го лютого й до сьогодні буквально нон-стопом попри обстріли, власну небезпеку та втому надають медичну допомогу українцям за абсолютно різним спрямуванням, зокрема у галузі естетичної терапії військових поранень. Українські дерматологи та косметологи утворили, за ініціативою лікарки Владлени Аверіної, проєкт “Заграва”, у межах якого безкоштовно надають допомогу всім постраждалим від воєнних дій.

Детальніше про роботу благодійного проєкту, важливість косметичної медицини в умовах війни, історії поранених та терапію азовця — в матеріалі #Букв з лікаркою-дерматологом-венерологом, головною ідеологинею та засновницею “Заграви” — Владленою Аверіною.

Заснована була благодійна ініціатива “Заграва” у травні 2022, коли до лікарки Владлени звернулись колеги з проханням проконсультувати пацієнтку, що отримала поранення від російського обстрілу. Пізніше виявилось, що пацієнтку звати Леся, їй близько 30 років – вона разом з чоловіком, маленькою донькою та сестрою з племінниками намагались евакуюватися з Чернігова. Колону з цивільними розстріляли. Всі загинули, а Лесю з донькою винесло на землю, що, власне, врятувало їм життя. Внаслідок цього у жінки виникло травматичне татуювання — під час вибуху маленькі частки пластику з салону авто, деталі під дією високих температур розплавились й потрапили на шкіру. Все обличчя Лесі вкрилось дрібними чорними цятками.

Токсичний розплавлений пластик у шкірі – це надзвичайно небезпечно, його треба обовʼязково діставати. Якби це були великі уламки — за справу мали б братись хірурги, у випадку Лесі маленькі шматочки впиті у велику поверхню, тому за справу беруться дерматологи. Як розповідають лікарі, це довга робота, що потребує відповідних знань, спеціальних апаратів та інструментів, які рідко бувають у державних клініках. Лікувалася Леся спершу загально, терапевтично, а тепер проходить безкоштовний курс терапії у дерматологів та офтальмологів, адже уламки потрапили й в очі. Коли у клініці спитали у неї про те, який фінальний результат жінка хоче отримати, та відповіла, що мріє позбутись усіх слідів з обличчя, адже це є для неї нагадуванням про події того дня й постійним психоемоційним тиском. Власне, випадок Лесі та її терапія надихнули у квітні Владлену Аверіну заснувати свій благодійний проєкт для всіх постраждалих від військових дій українців — надавати безкоштовну допомогу, інформувати та консультувати.

Як розповідає лікарка, безкоштовну допомогу українцям надають небайдужі лікарі різного спрямування у своїх клініках:

“Коли я поділилась з лікарським колективом випадком пацієнтки Лесі та моєю ідею приймати постраждалих безкоштовно, колеги із задоволенням підтримали ініціативу. У Дніпрі, де нині великий медичний хаб України та у Києві у нас найбільша кількість звернень від військових та цивільних. У Львові, Чернівцях, Одесі та Чернігові також функціонують клініки проєкту. Нині до “Заграви” залучені 21 клініки, ще 7 допомагають нам інформаційно”.

Здебільшого напрям роботи проєкту “Заграва” — це такі пошкодження, як травматичні рубці, вибухові опіки, уламкові ураження від скла, пластику та металу й травматичне татуювання. Отримують їх, як цивільні, так і військові. Найчастіше поранення на обличчі, рідше на відкритих зонах тіла: декольте, передпліччя, плечі. Що стосується рубців — на фронті найчастіше медичну допомогу надають нашим захисникам й захисницям у “польових” умовах, з поганим освітленням, у прискореному темпі, отже після зашивання на тілі залишається грубий рубець, з яким надалі можна, але некомфортно жити, як морально, так і фізично.

“Як фактично відбувається лікування: спершу пацієнт обирає на нашому сайті місто, де він знаходиться, записується в клініку. На прийом приносить довідку про ураження, детальніше розповідає, за яких умов та як воно було отримано, медичну довідку про попереднє лікування, яке вже пройшов. Далі ми складаємо протокол, де визначаємось з відповідною подальшою допомогою — стимулююча терапія або механічне втручання, можливе лазерне або радіохвильове лікування й навіть оперування. Період терапії залежить від серйозності пошкоджень, але в середньому курс триває близько 2-3 місяців”, — розповідає лікарка.

Владлена ділиться, що нині клінік та лікарів, що готові приймати постраждалих більше, аніж самих пацієнтів. Річ у тому, що сама сфера й послуги естетичної медицини недешеві, й більшість людей справді не може собі дозволити позбавитись від опіку, рубців або травмування у спеціалізованих клініках. І навіть попри те, що у межах проєкту “Заграва” пацієнтів приймають та лікують повністю безкоштовно, народ боїться “афери” й того, що у фіналі доведеться сплачувати великі гроші, “адже безкоштовний сир лише у пастці”.

“У нас є пацієнтка з Купʼянська, яка перед записом разів 10 запитувала, чи дійсно процедура безоплатна, й стільки ж разів на прийомі й протягом курсу. У людей є недовіра. Звернень від військових зараз набагато більше. Маю сказати, що попри те, що Україна й навіть Європа вперше за довгий час стикається з таким масовим явищем вибухових травм, опіків, рубців, ми готові приймати й допомагати нашим людям”, — коментує Владлена.

Також, за словами лікарки, бувають випадки, коли люди наперед домовляються з клініками про потенційну терапію. З останнього, до лікарів дзвонив чоловік з Маріуполя з проханням, щойно його 16-річна донька зможе вибратись з окупації, провести корегування шрамів на обличчі внаслідок вибухів під час блокади.

Як розповідає Владлена, всі випадки пацієнтів нині відповідають компетенції лікарів, а якщо травма постраждалого потребує хірургічного втручання й косметичною медициною не обійтись, українців направляють до реконструктивних хірургів.

Один з пацієнтів, якому “Заграва” безкоштовно надавала допомогу — 37-річний Кліменко Юрій, боєць ЗСУ, який приєднався до полку “Азов”, провів 3 місяці на “Азовсталі” та потрапив під обстріл фосфорними бомбами. Як результат — отримав опіки 30% шкіри. Вийшов зі сховищ комбінату в полон зі свіжими опіками. Юрій 1,5 місяця утримувався у тимчасово окупованому Донецьку, лікування опіків не було зовсім.

“Одразу після звільнення звернувся до клініки в Дніпрі, й на момент першого прийому були скарги на свербіж та сухість, оніміння шкіри на спині, попереку та правій нозі, посилений судинний малюнок ураженої ділянки та здорової шкіри навколо, неможливість зігнути колінний суглоб, біль при згинанні. Нині Юрій отримав безкоштовне лікування: компресійну білизну на тулуб і праву ногу, силіконові пластирі, емоленти, ботулінотерапію, курс плазмотерапії та полінуклеотидів, а також розпочав курс IPL терапії. Результат на сьогодні проміжний, лікування все ще триває”, — додає лікарка.

Нині проєкт повністю фінансується коштами лікарки Владлени Аверіної та клінік, що також беруть участь у благодійній ініціативі “Заграва”. Також до допомоги постраждалим долучаються й дистриб’ютори медичних установ, що адресно під кожного пацієнта надсилають безкоштовно вироблені препарати.