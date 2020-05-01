Депутати вже 4 місяці шукають способи, як звільнити директора НАБУ Ситника. І на цьому тижні зробили важливий крок на шляху до цього. Але тут на Банкову прилетів лист МВФ, що спроби зняти Ситника можуть коштувати допомоги країні. Банкова зробила ритуальний реверанс, але депутати не зупиняються. Букви пояснюють чому

Якщо Михеїла Саакашвілі призначать віце-прем’єром, то в пакеті посади також отримають Гізо Углава (в.о. глави НАБУ), і Давіт Сакварелідзе (в.о. глави ДБР). І ця брава команда забезпечить Володимиру Зеленському посадки попередників, як президент і обіцяв.

Ці чутки ходили ще тиждень тому нарівні з іншими – профільний комітет нарешті розгляне законопроєкт, який дозволить звільнити директора НАБУ Артема Ситника через адмінпротокол про корупцію.

Саакашвілі посаду не отримав. А ось законопроект по Ситнику був розглянутий і підтриманий, хоча його так і не винесли на розгляд Верховної Ради.

Це якимсь дивним чином співпало з тим, що глава місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден попередив Офіс президента України, що можливі зміни законодавства про Національне антикорупційне бюро (НАБУ) приведуть до перегляду програми Фонду в Україні.

Провалений бліц-кріг

Вперше про те, що Артема Ситника можуть відправити у відставку, заговорили у лютому 2020.

Тоді як варіант розглядалось, що депутати визнають незадовільною його роботу під час звіту про роботу НАБУ, і внесуть в Раду постанову про звільнення директора.

За тиждень до звіту Ситник зустрівся з депутатами в закритому режимі і заявив: «деякі люди хочуть мені помститися або прибрати мене».

Під деякими людьми він мав на увазі Арсена Авакова, який начебто і стоїть за історією з записом розмов Ситника про допомогу Гіларі Клінтон в історії «амбарною книгою Партії регіонів», а також фіксацією його відпочинку в Сарнах за чужі гроші, що вилилось в адмінпротокол про корупцію.

Як відомо, рік тому до поліції звернувся громадянин Микола Недейко, який розповів, що Ситник 5 разів відпочивав в лісничих угіддях і отримав послуг на 100 тисяч гривень, які не оплачував сам, а отримав як подарунок. Це звернення стало приводом для розгляду в суді. В рамках допиту свідків сума наданих послуг зменшилася до 25 тисяч, але суд першої та другої інстанцій визнав Ситника винним в адмінпорушенні. І за фактом його внесли до реєстру корупціонерів.

На зустрічі з депутатами за закритими дверима Ситник прозоро натякав, що саме міністр внутрішніх справ долучився до того, що судді визнали директора винним. За його словами, в першій інстанції для розгляду його справи спеціально знайшли суддю, в якого була справа за хабар. А потім в апеляції справу віддали судді, проти якого була справа за ДТП.

Депутати вийшли з зустрічі з переконанням, що Ситник боїться звільнення. Аваков заперечував свій вплив.

Але після його звіту Ситника в Раді відставки не відбулося. Навіть попри те, що депутати зібрали потрібні голоси під постанову за відставку.

19 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував винести на розгляд парламенту проєкт постанови про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Сам Ситник на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив, що директора НАБУ у законний спосіб можна звільнити лише у разі отримання негативного висновку аудиту. За його словами, аудиту НАБУ не було, а тому така ініціатива депутатів незаконна.

«Насправді ця ситуація обурює багатьох людей. Вони підходять до мене і питають: «А що це таке: людина, яка є обличчям антикорупційної боротьби, сама в реєстрі корупціонерів?» Як на це реагувати? В законі не виписаний механізм. Але і не реагувати не можна. Інакше ми толеруємо таку поведінку. Тому, думаю, що буде такий політичний крок через парламент, що ми засуджуємо таку поведінку”, – охарактеризував тоді ситуацію Буквам голова фракції «Слуг» Давид Арахамія.

Проблема була в тому, що закон по НАБУ був виписаний так, що звільнити його не можна, і навіть аудит не провести.

Відтак депутати взялись переписувати закони. А під Радою періодично проходили мітинги за відставку Ситника. Найчастіше на них виходили працівники агрохолдингу Олега Бахматюка, проти якого є справа в антикорупційному бюро.

Затяжна позиційна боротьба

У березні в Раді зареєстрували законопроєкт Олександра Качури з Олександром Дубінським № 3180, що передбачає звільнення керівника НАБУ за корупцію.

«У разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення директора НАБУ до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, директора НАБУ може бути звільнено з посади рішенням Верховної Ради України», – йшлося у пояснювальній записці до законопроєкту.

Втім, Качура пояснив журналістам, що зворотної сили законопроєкт не матиме.

Крім того, 28 лютого вніс свій законопроєкт 3133 депутат від ЄС Олексій Гончаренко.

«У законопроєкті про НАБУ існувала правова колізія: директором НАБУ не може бути корупціонер, але разом з тим, для звільнення немає такої підстави. Тому, я з колегами підготував законопроєкт, який прибирає подібну неточність і вносить правки в закон про НАБУ. Підставою для звільнення директора НАБУ повинні бути і рішення суду, щодо притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією”, – написав він тоді в Facebook.

Крім того, депутати розглядали можливість, щоб перетворити НАБУ на підрозділ ДБР.

«Захід нас, звісно, з’їсть за таке, але щось робити будемо», – сказав тоді один з лідерів «Слуги народу».

6 березня, коли звільнили генпрокурора Руслана Рябошапку, Сергій Льовочкін вийшов з сесійної зали зі словами «перший пішов». Слідом за ним вийшов Андрій Деркач, який сказав, що скоро піде і другий.

Втім карантин через коронавірус зняв на півтора місяця питання Ситника з порядку денного.

Перед позачерговим засіданням Ради минулого тижня ходили чутки, що це питання внесуть в порядок денний сесії. Не внесли.

Але вже 28 квітня правоохоронний комітет 20 голосами підтримав законопроєкт Гончаренка.

«Це законопроєкт зачепить і Ситника як посадову особу, яка має стягнення. Бо зараз через таке будь-який інший посадовець автоматом вилетів би з держслужби. Але директор НАБУ – був винятком через дірку в законодавстві», – пояснив сенс законопроєкту один з депутатів.

Антикорупціонери стали бити на сполох, що це зачіпають самостійність НАБУ і робить це Ігор Коломойський в колаборації з ОПЗЖ і ЄС. В гру також включилась важка артилерія. Голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден надіслав листа в Офіс президента на приймальню заступника голови ОП Андрія Смірнова і голову Офісу Національної інвестиційної ради при президентові Юлію Ковалів.

В листі Роден висловлював занепокоєння щодо запропонованих змін до законодавства, які розширять підстави для звільнення голови НАБУ. Керівник місії в Україні назвав такі зміни шкідливими для продовження співпраці України з МВФ.

“Як ви знаєте, інституційна незалежність НАБУ та його голови є критичними складовими його ефективності, і тому були важливими елементами попередніх програм МВФ. Будь-які законодавчі зміни, які звужують незалежність НАБУ, будуть сприйняті як відмова від попередніх антикорупційних зобов’язань і вимагатимуть коригування заходів нової програми “, – написав керівник місії Фонду.

Це не перший подібний крок Родена на захист НАБУ. Таке було вже при попередній владі. 14 лютого 2018 він робив заяву про необхідність запровадження Антикорупційного суду.

Після листа Родена прес-служба Офісу президента зробила кілька повідомлень, де відзначила успіхи НАБУ та Антикорупційного суду.

Втім, попри залежність України від грошей МВФ, за інформацією Букв, частина депутатів від «Слуг» збирають підписи про позачергове засідання, де буде питання відставки Ситника. Хоча лідери фракції попередили депутатів, що до 8 травня засідань не буде і про таку ініціативу не чули.

“Ми не збираємось збавляти оберти нашої роботи по Ситнику, бо якщо ми його відпустимо він піде в атаку на генпрокурора”, – сказало джерело #Букв серед депутатів.

Тут треба згадати, що нещодавно журналісти дізнались, що Венедіктова користується незадекларованим майном. 28 квітня Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу за повідомленням про недекларування генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою майна. Позов подав Сергій Стерненко.