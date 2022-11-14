Навесні 2022 року “Елеос-Україна” спільно з ГО "Фонд Яніни Соколової" запустили проєкт з психологічної допомоги жінкам, що постраждали від сексуального насильства з боку російської армії, лінія для звернень запрацювала у вересні. Відтепер безкоштовну кваліфіковану психологічну й медичну підтримку постраждалим, починаючи від 2014 року, надаватимуть у всеукраїнському кол-центрі #ВАРТОЖИТИ.

#Букви поспілкувались з керівницею проєкту “Вартожити” — Тетяною.

— Розкажіть, будь ласка, що стало основним поштовхом для створення проєкту та хто є його ініціаторами?

— Поштовхом стали новини про масові випадки зґвалтування з боку окупантів, які ми почали бачити вже наприкінці березня. Організація “Елеос-Україна” працює в полі захисту жінок, тому ми, відповідно, не могли на це не звернути уваги. Власне так все й розпочалась. Заснували проєкт навесні, зараз він в активній фазі своєї реалізації. Майже пів року до цього наша команда активно працювала для того, аби проєкт почав функціонувати — залучали кошти, спеціалістів, партнерів, будували механіку проєкту, домовлялись з клініками, які мали приймати постраждалих, заключали меморандуми. Сергій Дмітрієв є головою організації й водночас Головою правління Елеос-Україна, він також є військовим капеланом й служить у 30 бригаді з 2014 року. Щодо журналістки Яніни Соколової — на базі її кол-центру 5522 ми відкрили лінію, на яку можуть звертатись жінки, що постраждали від сексуального насильства або тортур.

— До початку роботи “Поруч з тобою” куди звертались постраждалі про психологічну допомогу? Чи існували раніше подібні кол-центри?

— До початку запуску нашого проєкту переважно зверталися в правозахисні органи, гарячу лінію омбудсмена, в Ластраду були звернення. Зазвичай волонтери, працівники поліції виїжджали на деокуповані території, спілкувались з населенням й виявляли випадки сексуального насилля, одразу ж на місці надавали допомогу. Вже зараз ми намагаємось це структурувати у співпраці з новоствореним відділом прокуратури СНПК — міжнародна термінологія “сексуальне насильство під час конфлікту”.

— “Поруч з тобою” надає безкоштовну кваліфіковану допомогу жінкам, які зазнали сексуального насильства під час війни, починаючи від 2014 року, однак проєкт запрацював лише навесні 2022. Чи дійсно звертаються до вас особи, що постраждали через російських гвалтівників ще до повномасштабного російського вторгнення?

— Так, щойно ми почали комунікувати, говорити про проєкт до нас почали звертатись постраждалі, переважно зі сходу країни, що зазнали сексуального насилля починаючи з 2014 року. Подібні воєнні злочини не мають терміну давності. Відповідно саме ці жінки можуть допомагати ГПУ, поліції та правоохоронним органам документувати й фіксувати ці випадки, а ми насамперед надаємо їм психологічну й за потреби медичну підтримку.

— Як думаєте чому саме зараз країні вдається дізнаватись про подібні злочини — страх постраждалих, жінки врешті хочуть покарання цих військових чи все ж таки й через такий довгий час все ще є потреба психологічної допомоги?

— Дійсно абсолютно по-різному. Дуже часто буває, що людям, що постраждали від воєнних злочинів потрібна гуманітарна допомога — вони дзвонять повідомляють про це, й через деякий час готові довіряти нам й розповісти про їхні випадки. Це дуже важливо, адже саме це відчуття довіри в багатьох з них було втрачено у процесі сексуального знущання з ними.

— Чому на вашу думку випадки насильства саме під час будь-яких війн є дуже розповсюдженими?

— Ми регулярно для нашої команди проводимо тренінги, залучаємо спеціалістів з інших проєктів, на яких обговорюємо подібні питання. Сексуальне насилля є одним з компонентів війни, компонентом поневолення. Через приниження таким чином місцевого цивільного населення окупанти відчувають абсолютне захоплення. Так було в колишній Югославії, Чечні, всюди, де була озброєна Росія. Те, що Україна зараз такі випадки висвітлює каже саме про те, що ми не жертви. Попри те, що з нами відбувається — ми можемо гідно цьому протистояти. Для того, щоб розказати, підіймати цю тему в суспільстві треба мати не аби якої сміливості. Саме тому я так пишаюсь Україною й нашими жінкам! Це превенція й надія, що надалі злочинці неважливо з якої вони країни та під яким прапором подумають про неминуче покарання у випадку скоєного сексуального насилля.

— Чи можемо ми говорити бодай про приблизну кількість жертв внаслідок російсько-української війни, що триває з 2014 року?

— Не можемо. Абсолютно. Цю статистику неможливо зібрати, підрахувати, адже багато жінок не можуть говорити про це, певна кількість виїхали за кордон. Можливо ці цифри постраждалих українок ми будемо складати разом з Європою, а може з усім світом. Звісно, у нас є заяви в прокуратурі, дзвінки на гарячу лінію, але це маленька часточка усього жаху.

— Якщо насилля зазнали неповнолітні або діти, чи звертаються ці постраждалі до Вас особисто або про допомогу просять батьки, опікуни тощо?

— Звертаються батьки та опікуни. У дітей, звісно, немає ані знань, і розуміння як вдіяти з собою й тим, що трапилось. Вони ж просто діти… Наймолодшому з них було 8 років.

— Є інформація, що від сексуального насилля російських військових потерпати й літні люди. Чи можете Ви це підтвердити?

— Так. Нам відомі випадки, коли це траплялось з жінками віком 80+ років. Таких історій зі зґвалтування літніх дуже багато. Їм дійсно складно звертатись самим до нас. Завдяки нашій співпраці з прокуратурою, яка нам передала їхні контакти, ми вже звʼязувались з літніми постраждалими задля надання допомоги. Ці історії навряд чи про сексуальне задоволення окупантів, це є абсолютним збоченням.

— Чи відомо Вам випадки коли чоловіки зазнавали сексуального насилля з боку окупантів?

— Ми не працюємо з чоловіками саме у цьому проєкті, але я знаю, що такі випадки є.

— Відомо, що завдяки “Поруч з тобою” відбувається надання кваліфікованої психологічної допомоги постраждалим не лише у телефонному форматі — центр надає кваліфіковану медичну допомогу й у закладах столиці, Мукачево, Івано-Франківську? Чи багато постраждалих саме завдяки Вашій програмі походить відповідне лікування?

— Все що стосується постраждалих вирішують, власне, вони самі. Ми запитуємо: “Чи потребуєте Ви відповідного лікування? Як думаєте, Вам це потрібно?” Іноді відмовляються, а через певний час дзвонять й повідомляють, що згодні відвідати клініки. Ми відновлюємо у кожній жінці саме це право на прийняття рішення, самостійно й без тиску.

— Проєкт співпрацює з латвійською організацією “Центр МАРТА” та Міністерством закордонних справ Латвії. Як, власне, розпочалось партнерство з країною?

— На початку нашої діяльності ми звертались до різних організаціях у різних країнах. Країни Балтії традиційно дуже підтримують Україну, вони взагалі дуже чуйні до українського болю, чого б це не стосувалась — жінок чи всього народу. Ми також співпрацюємо з латвійською організацією “Сильні разом”, яка дуже сильно нас підтримала фінансово на етапі ремонту шелтеру в Івано-Франківську. Латвійці та литовці насправді дуже відкриті до співпраці й дуже хочуть допомогти Україні, нашим жінкам, тим паче тим, що постраждали від сексуального насилля з боку російських загарбників.

— Кол-центр також надає юридичну допомогу у співпраці з державними органами та міжнародними організаціями, які працюють задля притягнення до відповідальності росіян, що вчинили сексуальні злочини в Україні. Чи дійсно є надія, що російського ґвалтівника буде покарано? Це можливо лише за умови, що постраждала згадає чи зможе описати окупанта?

— Показання полегшують роботу й допомагають нашій прокуратурі, що встановлює персони окупантів. Якщо російські військові повернуться до себе в Росію, то, звісно, у такому випадку, Україна не зможе їх знайти. Але ці нелюди будуть заочно засуджені — не матимуть права виїхати нікуди за межі своєї держави, або вʼїхати до наших країн-партнерів. Вони, напевно, зможуть поїхати в Монголію якусь чи Білорусь, але фактично будуть ув’язнені на території РФ, а це вже не аби яке покарання на все життя!

— Чи допомагаєте Ви у фіксації злочинів правоохоронним органам, адже часто потерпілі від зґвалтувань самостійно не звертаються до правоохоронців через страх та сором. Чи допомагають спеціалісти їм наважитися на цей крок?

— Ми працюємо над тим, аби забезпечити жінкам такі умови та безпеку, щоб вони погодились самі працювати з прокуратурою і відповідними органами. Все повністю залежить від їхнього рішення. Але ми, наскільки це можливо, стимулюємо потерпілих, адже й ми, як суспільство, повністю у цьому зацікавлені.