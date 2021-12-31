Україна – країна з малою відкритою економікою, яка суттєво залежить від зовнішніх чинників, обумовлених трендами глобальної економіки. Тому є сенс переглянути прогнози провідних агентств, щоб розуміти економічні перспективи нашої країни.

Світова економіка упродовж 2021 року перейшла від фази відновлення до розширення в умовах потрясінь та невизначеності, спричиненої пандемією, яка триває внаслідок появи нових варіантів COVID. Нерівномірне економічне зростання призвело до дисбалансу попиту й пропозиції, що зумовило значні проблеми в ланцюжках постачання, посиленні інфляції, йдеться в повідомленні аналітиків IHS Markit.

Відтак у 2022 році компаніям належить пройти кілька важливих трансформацій, що матеріалізують певні ризики, які передусім призведуть до погіршення доступу до капіталу. Йдеться про трансформацію в умовах переходу до ендемії, поступове згортання стимулів у вигляді дешевого бюджетного фінансування, у тому числі соціальних виплат населенню, погіршення доступу до фінансових ресурсів через зростання відсоткових ставок щодо кредитування та посилення вимог до позичальників, а також різкі переходи від використання “брудних” енергоресурсів до відновлюваних джерел енергії, зазначають аналітики IHS Markit

На тлі економічних трансформацій, глобальне економічне зростання, напевно, сповільниться у 2022 році, оскільки деякі великі економіки наближаються до повної зайнятості населення. Негативний вплив посилюється також внаслідок ймовірного збройного конфлікту в Україні, що становитимуть небезпеку для перспектив.

Отже, ТОП-10 прогнозів щодо економічних перспектив в прийдешньому новому 2022 році:

Ендемія COVID формує нову економічну реальність

COVID-19 поширюється світом й надалі через появу нових варіантів, обумовлюючи відповідь у вигляді урядових заходів підтримки системи охорони здоров’я та заохочення вакцинації. Попри те, що урядам вдається уникнути локдаунів, сектори послуг залишатимуться обмеженими доти, доки не з’являться ефективні та доступні ліки, які робитимуть непотрібними подальші карантинні обмеження.

Отже, як зазначають аналітики IHS Markit, наступного року економіка не рухне, проте темпи зростання сповільняться. Це погіршить попит на сировинних ринках, що погіршуватиме позицію українських експортерів.

Проблеми логістики та інфляція

Логістичні проблеми, які обумовлюють нестабільність постачання, а також цінове зростання на енергоносії, як і раніше, штовхатимуть ціни догори у першій половині 2022 року.

Логістичні проблеми будуть усунуті лише наприкінці 2022 року. Йдеться про зниження попиту на товари, а також нормалізацію руху транспорту. Аналітики очікують, що видобуток нафти та газу збільшиться у країнах ОПЕК+ та США, послаблюючи тиск на ціни енергоносіїв.

Відтак дефіцит електроенергії, який перешкоджав промисловому виробництву в Китаї восени 2020 року напевно буде послаблений у 2022, але виробничі обмеження в енергоємних галузях залишаться, оскільки економіка переорієнтовується в аспекті вуглецевої нейтральності.

Рівень зарплат тимчасово реагуватиме на тиск з боку ринку праці в США та ЄС з неістотним впливом на інфляцію, а отже, до кінця 2022 року темпи інфляції сповільняться.

Посилення грошово-кредитної політики

Центробанки посилюватимуть жорсткість грошово-кредитної політики різними темпами. Це погіршуватиме ринкові умови для більш ризикованих класів активів. Це ризик, який здатен матеріалізуватися на українському ринку.

Упродовж минулого року ФРС скоротила обсяг покупок активів з ЄЦБ і, наразі чинники посилюють рух до фази глобального підвищення ставок.

Висока інфляція, поступ в економічному відновленні та у боротьбі з пандемією – навіть якщо він є нерівномірним – всі ці фактори спонукають центробанки перейти до більш жорстких умов грошово-кредитної політики у 2022 році.

Для України посилення монетарної політики може обернутися здорожчанням залученням іноземних інвестицій, що суттєво збільшуватиме бюджетні видатки на обслуговування державного боргу України, яким повкривається бюджетний дефіцит.

Згортання фінансових стимулів

Посилення умов податково-бюджетної політики здійснюється на тлі скорочення купівлі чистих активів центробанками. У Європі фінансова підтримка поступово скорочується. Припинення екстреної підтримки у зв’язку з пандемією означає посилення податково-бюджетної політики у всьому світі, в тому числі й в Україні. Це призведе до здороження зокрема зростання відсоткових ставок на кредити.

Економіка США

У наступному році зростання в США сповільниться до темпів, що все ще перевищують тренд, попри різке зниження податково-бюджетних стимулів, внаслідок чого ринки праці будуть жорсткішими, а відсоткові ставки зростатимуть.

Базова інфляція знизиться до 2% у міру ослаблення цінового тиску шляхом поступового зникнення збоїв у ланцюжку постачання. Однак коригування зарплати у бік підвищення в деяких областях поступиться місцем фундаментальному й постійному тиску на зарплату та ціни, оскільки ринки праці в цілому продовжують звужуватися, що утримує інфляцію на сталих рівнях.

Федеральна резервна система США (ФРС) завершить скорочення покупок активів навесні й почне цикл підвищення своєї облікової ставки, що впливатиме на зростання ціни ресурсів.

Зростання Китаю

Економіка КНР зростатиме нижче своїх допандемічних 6% темпів зростання внаслідок позиції уряду щодо політики нульового COVID, продовження політики скорочення частки позикових коштів у секторі нерухомості та все більшого втручання у діяльність приватного сектору.

Варто зазначити, Китай є одним із найбільших торгівельних партнерів України.

Поширення боргової кризи

Витрати за позиками на ринках, що розвиваються, зростуть, але до історично низьких рівнів, зазначають аналітики. Цей ефект буде малопомітним для більшості ринків.

Варто зазначити, країни з ринковою економікою, що формується, які зорієнтовані на сировинні товари та енергоресурси, отримають потенціал збільшення експортних та податкових надходжень з огляду на цінову кон’юнктуру сировинних ринків. Тобто для України кон’юнктура сировинного ринку може стати сприятливішою.

Екологічні проблеми та їх вплив на трансформацію економіки

З огляду на посилення уваги до проблеми зміни клімату, аналітики очікують, що все більше інвесторів будуть створювати інвестиційні фонди, орієнтовані екопроєкти, та приділяти більше уваги екологічному характеру своїх холдингів.

Аналітики очікують певних змін в політиці, однак практичні перетворення зіткнуться з перешкодами, тому політичні зміни не вплинуть на економіку у 2022 році.

Виклики повномасштабної війни з боку країни-агресора

З огляду на геополітичну напруженість, яка продовжує наростати, це збільшує виклики того, що ця невизначеність може створити епізоди нестабільності на регіональних фінансових ринках та у валютах. Безумовно, йдеться про Україну.

В IHS Markit зазначають, що виклик більш серйозної конфронтації чи кризи, які здатні на певний час порушити судноплавство та комерційну авіацію, також серйозно зріс, як, власне, і ризик економічних заходів реагування. Зростання напруженості створює підґрунтя для нарощення військових витрат між провідними державами обох регіонів.

Україна у 2022 році

В підсумку слід зазначити, як ці проблеми сфокусуються у 2022 році на Україні. Згідно з аналітичними даними IHS Markit та оглядами Нацбанку, у 2022 році основним чинником зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) очікувано залишається внутрішній попит. Пришвидшення темпів вакцинації та подальше пристосування вітчизняних компаній та домогосподарств до умов карантину мінімізуватиме негативний вплив можливих подальших обмежень на економіку.

Економічне зростання в Україні сповільнюватиме висока вартість енергоносіїв. Адже це загрожує підвищенням собівартості продукції, повільнішим зниженням інфляції, скороченням виробництва енергомістких галузей, розширенням видатків бюджету на субсидії та підтримку енергетичних компаній. У підсумку, згідно з оцінками аналітиків Нацбанку, у 2022 році економіка зросте лише на 3.8%.