Ви так і не знайшли час, щоб сходити на «Травіату» у Києві, бачили «Лебедине озеро» востаннє під час путчу ГКЧП, і так і не відірвали від серця 100-300 євро на квиток в європейську оперу. Час карантину дозволяє вам підлатати культурні прогалини і подивитись кращі спектаклі безкоштовно. Так само як і гіди музеями.

Обличчя Фріди чи домашні витребеньки Далі

Google Art & Culture дає можливість одночасно відвідати 33 різні музеї та насолоджуватися дивовижними творами Фріди Кало, не залишаючи свого дивана.

Зараз на інтернет-виставці представлено понад 800 творів художниці.

Крім картин самої Кало на виставці представлені й предмети з приватних колекцій та рідкісні візуальні речі, які зазвичай не демонструються – її журнали, листи, одяг та інші особисті речі.

Упорядники виставки розповідають біографію художниці, як позначилась її травма на картинах і що вона хотіла сказати певними символами.

Музей Пікассо в Барселоні відкрив аудіотури з роздумами гіда про зв’язок архітектури та історії міста, а також показує, як виглядало місто в часи письменника.

Музей Далі у Фориді поступається автентичному музею художника в іспанському Фігейросі, але подивитись на 2400 полотен митця ви тут також зможете.

Якщо задля власної розваги ви стали останнім часом знімати веселі відосики для ТікТок, то вас може зацікавити онлайн експозиція про роль домашнього відео в нашій культурі. Куратори нью-йоркського Музею сучасного мистецтва розглядають це явище в нарізноматніших контекстах – і як частину сучасної народної культури, і як початки авторського кінематографу. Зрештою, зможете перейняти передовий досвід і зняти відео для соцмереж в дусі Сальвадора Далі

Острів скарбів чи балет по Оруелу

Лондонські театри на час карантину щотижня викладають у відкритий доступ свої спектаклі на тиждень.

Національний королівський театр з 16 квітня відкривається доступ до спектаклю «Острів скарбів» за романом Роберта Льюїса Стивенсона у постановці Поллі Фіндлі. У ньому грають Петсі Ферран, Артур Дарвіл, Джилліан Ханна та Нік Флетчер. Запис буде доступний до 23 квітня.

А 23 квітня стартують покази спектаклю «Дванадцята ніч» за п’єсою Уїльяма Шекспіра в постановці Саймона Годвіна. В ролях: Темсін Грег, Олівер Кріс, Фібі Фокс, Тамара Лоуренс і Тім Макмаллен. Найцінніше, що спектаклі королівського театру ідуть з українськими субтитрами.

Шекспірівський «Глобус» 20 квітня покаже онлайн «Ромео і Джульєтту» в постановці Домініка Дромгула. Її можна буде подивитися до 3 травня. На сцені грають Адетоміва Едун (Закон і порядок) і Еллі Кендрік (Міра Рід з «Гри престолів»).

З 4 по 17 травня можна буде побачити іншу постановку Домініка Дромгула – «Сон в літню ніч». Саме з цієї вистави рекомендують почати знайомство з «Глобусом». Та й хороша травесті в часи стресу не завадить.

З 18 по 31 травня буде транслюватися «Комедія помилок», а з 1 по 14 червня – «Зимова казка».

Англійська балетна компанія Northern Ballet також викладає в безкоштовний доступ свої головні хіти. Почали нетривіально – з постановки «1984» Джорджа Оруелла 2015 року. Музику до вистави написав АлексБарановськи, який до цього працював над «Франкенштейном» Денні Бойла з Бенедиктом Камбербетчем та«Трамваєм “Бажання» Бенедикта Ендрюса, а також писав музику до «Гамлета» Королівського театру.

Віденська опера щодня показує свої кращі спектаклі. Для того, щоб подивитися оперу чи балет, слід пройти просту реєстрацію, написавши адресу пошти і пароль.

Спектакль викладають в доступ на 24 години, о 18 за київським часом. З 20 квітня можна подивитися «Італійку в Алжирі» Росіні. 21 квітня викладуть в доступ балет «Павільйон Арміди», а 22 – оперу Фіделіо Людвіга ван Бетховена. 23 можна буде побачити «Анну Болейн», а 24 квітня подивитися «Мадам Баттерфляй».

«Фіделіо» і «Мадам Баттрефляй» покажуть в онлайні до травня мінімум тричі.

Метрополітен опера закрилась наприкінці березня, але також викладає на 30 годин в онлайн свої спектаклі. 20 квітня можна подивитись «Електру» Штрауса, 21 квітня «Тоску» Пучіні, 22 – «Казки Гофмана» Офенбаха, а 24 квітня – «Травіату» Верді.

А ось в суботу 25 квітня 40 провідних акторів опери влаштують домашній стрім з усього світу.

Під час карантину Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відкриває доступ до записів архівних вистав. Останньою виклали постановку Анатолія Хостікоєва Кін IV. Стежити за анонсами варто на фейсбук-сторінці театру.

Львівська опера також транслює свої архівні спектаклі. За афішею стежте тут

Національна опера України за останній місяць виклала у відкритий доступ 4 свої старі постановки. Останньою – «Пікову даму».

Попри те, що спектаклі безкоштовні, митці будуть раді вашим пожертвам. На сайті театрів можна знайти, як це зробити. А доступ до відеотеки Віденської опери, наприклад, коштує від 5 до 16 євро.