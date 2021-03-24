Сьогодні вночі незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського українці запустили новий флешмоб у Twitter. За ніч хештег #ЗеленськийЛох вирвався в тренди, а на момент написання матеріалу кількість твітів з ним перевищила 4 тисячі.

#Букви зібрали для вас найкращі твіти, аби історичний флешмоб не пройшов повз вас.

Чергову хвилю обурення викликали дії Офісу президента та поліціянтів після акції протесту до день народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня.

Будівлю ОП вже третій день відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень. П’ятьом активістам після акції оголосили про підозру у хуліганстві із застосування зброї.

Twitter-спільнота кинула президентові новий виклик, з яким впоратись буде значно складніше, ніж з написом на стіні — у бій пішли хештеги:

Використовуючи цей тег, онлайн-протестувальники привертали увагу до збільшення кількості політв’язнів:

До бездіяльності президента та відсутності будь-якої реакції на протести, що контрастує з негайним реагуванням на інші події:

Дописи не обов’язково містили якісь політичні коментарі чи заклики, деякі юзери просто ділилися селфі та фото тварин:

А хтось перетворював протести на справу сімейну:

Хоча були ті, хто недооцінював перспективи такого онлайн-протесту:

За добу до нього долучилися понад 4 тисячі разів. Вночі тег вибився в тренди і досі залишається там:

Гарний флешмоб без мемів, як ми всі добре знаємо, не проходить:

Дехто навіть складав вірші:

Твітів з промовистим тегом щохвилини стає дедалі більше. Тож влаштовуємось зручніше, беремо попкорн та чекаємо на реакцію пані Мендель (а можливо ще й кіберполіції).