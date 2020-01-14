Протягом останнього тижня їх порівнювали постійно: як говорили і що робили український президент Володимир Зеленський і канадський прем'єр Джастін Трюдо.

У той час коли український президент мовчав або просив перевірити технічний стан усіх українських літаків (це при тому, що РНБО все нібито відразу знало), канадський прем’єр послався на дані розвідки і першим висловив думку, що український літак був збитий іранськими ППО.

Le premier ministre Justin Trudeau présente aux Canadiens une mise à jour concernant l’écrasement d’avion mortel survenu en Iran. pic.twitter.com/ZuTPieAlJy — PMcanadien (@PMcanadien) January 10, 2020

Так Трюдо став в очах українців справжнім «найбільшим лідером сучасності», «гравцем вищої ліги» і просто душевною людиною, яка може прийти поспівчувати і не побояться сказати правду.

Зеленський теж співчував рідним загиблих і покладав квіти, але виглядало це по іншому.

Вони обидва робили заяви. Але здавалося, що канадський прем’єр говорив рази в два частіше.

“У нас є дані розвідки з різних джерел, включаючи дані наших союзників і дані нашої розвідки, які вказують, що літак збила іранська ракета класу “земля – повітря”. Це могло бути ненавмисно”, – заявив 9 січня Трюдо.

Les familles des victimes du vol PS752 et les Canadiens ont des questions. Ils méritent des réponses. @HarjitSajjan, @FP_Champagne et moi avons discuté avec le Groupe d’intervention en cas d’incident aujourd’hui pour parler de l’enquête et de la situation sur le terrain en Iran. pic.twitter.com/v2si2mU0J1 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 11, 2020

«Версія про попадання ракети в літак не виключається, але на сьогодні не є підтвердженою. З огляду на останні заяви лідерів держав в ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – перш за все уряду США, Канади і Великобританії – надати дані і докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії з розслідування причин», – заявив на ранок після цього Зеленський.

Багато хто вважає поведінку президента України розсудливою. Мовляв, відкритий конфлікт ще й з Іраном нам ні до чого. А ми не США, і навіть не Канада.

У Канади з Іраном, до речі, давній рахунок.

У 1980 канадцям вдалося врятувати 6 американських дипломатів з Ірану і вивезти їх під виглядом голлівудських акторів за липовими паспортами.

У 2012 Канада розірвала дипломатичні відносини з Іраном. Причиною стала смерть 54-річної журналістки Зухри Каземі, замученої в тегеранській в’язниці Евін. Каземі була схоплена за кілька років до цього під час студентських протестів.

До цього Канада прийняла багатьох іранських біженців, зокрема і переслідуваних політиків. Туди втік керуючий Центробанком Ірану Махмуд-Реза Ховар, якому було пред’явлено звинувачення у фінансових махінаціях. Також північноамериканська країна не раз засуджувала погрози Ірану в бік Ізраїлю.

З 2016 уряд Канади розпочав переговори про відновлення відносин, але не дуже успішно. Дипломатичні питання країни як і раніше вирішували через посередництво Італії.

Проте, 9 січня Трюдо заявив, що міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань подзвонить своєму іранському колезі Мохаммеду Джаваду Заріфі, щоб підкреслити необхідність належного розслідування катастрофи.

“Канада є однією з небагатьох країн з високим рівнем експертизи, коли справа стосується подібних аварій, тому ми можемо внести великий внесок”, – підкреслив Трюдо.

138 з 176 осіб, що знаходилися на борту літака МАУ, повинні були далі відправитися в Канаду.

«Ви можете відчувати себе нестерпно самотніми, але ви не самотні. Вся ваша країна стоїть з вами сьогодні ввечері, завтра і в усі наступні роки », – заявив Трюдо в неділю на зустрічі з родичами загиблих.

“Те, що Іран визнав, дуже серйозно. Збивати цивільний літак – це жахливо. Іран повинен понести повну відповідальність”, – заявив канадський прем’єр днем ​​раніше.

Він підкреслив, що влада Канади не заспокоїться, поки не доб’ється справедливості.

“Канада не заспокоїться, поки ми не доб’ємося відповідальності для винних, справедливості і завершення справи, чого заслуговують сім’ї загиблих”, – заявив політик.

В цей же час Володимир Зеленський заявляє: «Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в аварії українського літака. Але ми наполягаємо на повному визнанні провини. Також ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплати компенсацій і офіційних вибачень через дипломатичні канали ».

Здавалося б, різниця тільки в активному і пасивному стані дієслова. Але вона і визначає психологічну готовність лідера діяти і захищати людей. Бути сильним і гуманістом. За що Трюдо і став улюбленцем публіки.

На відміну від Зеленського йому пощастило – він ріс в сім’ї політика. Його батько П’єр Трюдо був канадським прем’єром, коли Джастін тільки народився. А майбутню кар’єру йому напророкував президент США Ніксон. Трюдо бачив, як батько сперечався з лідерами Штатів, і сам зараз робить те саме час від часу.

І це робить його суб’єктом політики, а не об’єктом.

У Зеленського такого досвіду в родині не було. Але йому є на кого подивитися і що перейняти. Не оголошувати війни, але захищати інтереси держави. Правда, для цього потрібно все ж спочатку визначиться з ідентичністю і зрозуміти, в чому інтерес держави.