У той час коли український президент мовчав або просив перевірити технічний стан усіх українських літаків (це при тому, що РНБО все нібито відразу знало), канадський прем’єр послався на дані розвідки і першим висловив думку, що український літак був збитий іранськими ППО.

Так Трюдо став в очах українців справжнім «найбільшим лідером сучасності», «гравцем вищої ліги» і просто душевною людиною, яка може прийти поспівчувати і не побояться сказати правду.

Зеленський теж співчував рідним загиблих і покладав квіти, але виглядало це по іншому.

Вони обидва робили заяви. Але здавалося, що канадський прем’єр говорив рази в два частіше.

“У нас є дані розвідки з різних джерел, включаючи дані наших союзників і дані нашої розвідки, які вказують, що літак збила іранська ракета класу “земля – повітря”. Це могло бути ненавмисно”, – заявив 9 січня Трюдо.

Les familles des victimes du vol PS752 et les Canadiens ont des questions. Ils méritent des réponses. @HarjitSajjan, @FP_Champagne et moi avons discuté avec le Groupe d’intervention en cas d’incident aujourd’hui pour parler de l’enquête et de la situation sur le terrain en Iran. pic.twitter.com/v2si2mU0J1

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 11, 2020