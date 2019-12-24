На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон 2116, який робив ДБР повноцінним правоохоронним органом і мав би призвести до зміни його керівника. Тім більше, що Роман Труба став фігурантом масштабного скандалу через неофіційну прослушку в його кабінеті, яку оприлюднили через телеграм. Пройшло 3 тижні, але закон досі не підписаний. Як виявилось, президенту не так просто вирішити, кому віддати цей орган. Тим часом, головний претендент на посаду Андрій Смірнов і сам став героєм зливу «Трубу прорвало». Чому не так просто змінити керівництво ДБР, розбирались Букви.

Керівник ДБР Роман Труба навесні 2019 дуже швидко знайшов контакт з новою владою, і ще в жовтні проштовхував в Раді законопроєкт, який би дозволив би йому бути єдиним начальником у цьому органі. Чому ж так сталося, що через 2 місяці цей же документ фактично поставив його на межу звільнення.

“Думаю, що він обіцяв і домовлявся з Банковою дати результат по Порошенку до листопада. Але в нього нічого не вийшло, і тому в Офісі президента стали вважати його безперспективним і вирішили міняти. Для цього вони використали законопроєкт, яким він же хотів позбутися від Варченко і Буряка”, – каже співрозмовник Букв у правоохоронних органах.

У 2017 Труба став головою ДБР за квотою НФ, а Ольга Варченко і Олександр Буряк – його заступниками за квотою БПП. Після цього голова ДБР не раз воював зі своїми заступниками, починаючи з призначення керівників територіальних управлінь і закінчуючи подвійним контролем за окремими провадженнями.

Так, в одному з уривків прослушки в кабінеті голови ДБР, які виклали в телеграм-канал «Трубу прорвало» є фрагмент, де керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко пропонує Трубі забрати справу у слідчого, який пішов з обшуками проти нафтових інтересів Коломойського. А також “передати вітання” Ользі Варченко, яка курує цю справу, щоб та не була такою активною.

Першу порцію нарізки розмов в кабінеті голови ДБР виклали в телеграм і розіслали лінк журналістам 19 листопада. З нього стало зрозуміло, що керівник ДБР на контакті з головою Офісу президента і що він виконує забаганки Банкової. Потім канал замовк до 3 грудня – дня, коли ухвалювали закон про ДБР. З другої подачі вже стало відомо, що керівник ДБР опікується справами не тільки про те, як посадити Петра Порошенка, але й як не нашкодити Ігорю Коломойському.

Але ні перший, ні другий фрагмент не стали предметом кримінального дослідження.

Більше, того, за чутками, голову ДБР могли затримати ще 3 грудня за хабар разом з його правою рукою Ігорем Щербиною, але не стали.

“Насправді, просто побоялися, що Щербина зайде не в той двір чи поміняє гроші, і тоді вся операція буде зірвана”, – пояснюють в правоохоронних органах.

Але, можливо, в цьому був і інший прихований сенс. Кажуть, під час ухвалення закону Труба пообіцяв, що раптом що не так і він вийде на трибуну і розповість усе про своє спілкування з Офісом президента. Погодьтеся, це було б епічне самогубство. І тоді б у ГПУ вже не було б підстав не порушувати провадження. Хоча сумнівно, що голова ДБР на таке пішов би.

Одразу після ухвалення закону експерти назвали кілька кандидатур на голову ДБР.

1) заступник керівника Офісу президента Андрій Смірнов (дружить з Андрієм Портновим);

2) Ірина Венедиктова – депутатка від “Слуги народу”;

3) Віктор Трепак – екс-заступник глави СБУ, заступник генпрокурора, оприлюднив амбарну книгу Партії регіонів;

4) Денис Монастирський – депутат СН, голова комітету правоохоронної діяльності.

Станом на 3 грудня головним претендентом на посаду все ж вважали Трепака. Але в тієї групи, до якої належить Трепак, і так вже є посада керівника ГПУ.

За логікою балансу крил в оточенні президента посаду в ДБР мала б отримати інша команда. Тому в останні тижні найбільш імовірним кандидатом називали Андрія Смірнова.

Але тепер і він отримав по собі удар “трубою”.

Вже з перших нарізок телеграм-каналу і так було зрозуміло, що його герой Смірнов вхожий до кабінету Труби. І що він виконує роль посередника між Банковою і ДБР. А також буває в САП і НАБУ з аналогічною місією.

В епізоді від 19 липня людина з голосом Смірнова розповідає особі з голосом Труби, як треба поводитись з суддею Чаусом.

“Андрій (ймовірно, голова ОПУ Богдан, — ред), тезка мій, каже: “під’їдь, поговори з ним”. … Дивіться, нам треба його зараз оточити страхом невідворотності покарання. … Що я пропоную … Хотів з Вами порадитися. Кілька дій: допитати дружину, матір і, головне, адвоката”, – каже Смірнов на записах.

Суддя Микола Чаус був взятий НАБУ на хабарі в серпні 2016 року – гроші знайшли захованими в банку в його саду. Затримати Чауса тоді не змогли, бо він мав суддівський імунітет і через якийсь час він втік у Молдову.

За півроку до цього Чаус став відомий тим, що ухвалив рішення про арешт Геннадія Корбана за перевищення повноважень на посаді заступника голови Дніпропетровської обладміністрації.

Колишній начальник Нацполіції Вінницької області Антон Шевцов розповів 18 липня 2019 в інтерв’ю «Стране», що вивезення Чауса в Росію міг організувати Петро Порошенко. Цю інформацію підхопив Андрій Портнов і назвав її перспективною для розслідування.

А вже 19 липня ДБР порушило справу про незаконне вивезення Чауса в Молдову. Тобто в той же день, коли згідно з записами Смірнов відвідує Трубу.

9 жовтня ДБР проводить обшуки у дружини Чауса. Як і планували.

Крім того, Труба і Смірнов говорять про те, що було б добре, щоб покази дав ексдепутат Олександр Оніщенко, що переховується зараз за кордоном.

Щоправда, в розмові Смірнов каже, що порадив би Оніщенку сказати, що його книжка “Петро п’ятий” – це фантазія.

Насправді, книга Оніщенка – це явка з повинною. Так само як і ті смс, які він показав свого часу Дмитру Гнапу. Адже з них випливає, що Оніщенко активно втягував оточення Порошенка в корупційні оборудки. Коли просив передати касету для Юлі за голосування і призначати своїх людей на посади, а також купити газ у його підприємств на державні заводи.

Тому, перед тим як стати свідком, Оніщенко доведеться відмовитися від авторства своєї книги (благо і так весь медійний ринок знає, хто її писав), а також своїх смс. Хоча малоймовірно, що він взагалі повернеться в Україну.

А от президенту Зеленському буде проблематично пояснити, чому людина, голос якої схожий на той, що розповідає, як він курує слідчими СБУ і щось їм там “підсовує”, має очолити ДБР.

Тому в президентському розкладі новий фаворит, точніше фаворитка. Це – депутатка Ірина Венедиктова. Дехто з експертів вважає, що її лобіює Андрій Портнов, а інші, що корені її впливовості ростуть з “Кварталу”. Венедиктова закінчила харківський університет внутрішніх справ. Але спеціалізується більше на судовій тематиці, і в правоохоронних органах ніколи не працювала. Втім ,це вже давно не сприймається як недолік в українських кар’єрних ліфтах.