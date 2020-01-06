Так вже повелося, що українські президенти час від часу потрапляють в скандали через свої новорічні подорожі, Здавалося б, всі люди мають право відпочити на Новий рік. Але у випадках з президентами це ще треба прокомунікувати так, щоб це не обурило людей. Цього не роблять і це потім дорого коштує. Букви згадують новорічні президентські скандали.

2004 – Кучма у Німеччині

У січні 2004 починався останній рік президентства Леоніда Кучми. На той момент рейтинг його був знищений скандалами через корупцію, ув’язнення Юлії Тимошенко, убивство Георгія Гонгадзе та продаж «Кольчуг» до Іраку.

Від скандалів другий президент України вирішив відпочити за кордоном. Про це він повідомив на підсумковій прес-конференції. Правда, не сказав де. Шукати його в Німеччину поїхав журналіст Сергій Лещенко.

Тоді він обійшов всі готелі Баден-Бадену , але знайшов президента в зовсім іншому місті. Зате за розшуки його затримали поліцейські, яких викликала охорона Кучми.

Кучма з родиною відпочивав у гірському містечку Шварцвальді – в готельному комплексі, який складається із палац-готелю “Бюлерхьое” і приватної лікарні “Макс Грюндіг Клінік”.

“Бюлерхьое” був на той час однім із найдорожчих у Німеччині.

“Ми відразу здогадалися, що Кучма буде жити в “Бюлерхьое. Це найбільш вірогідне місце, де він міг бути. Там зупиняються всі президенти. Наприклад, там були Ясір Арафат і Хосні Мубарак, президент Єгипту. Скоро до нас приїздить генсек ООН Кофі Аннан. Він теж, найпевніше, буде жити там”, – розповів тоді Українській правді журналіст Дітер Клінк з Badisches Tagblatt.

Кучма відпочивав у готелі не просто так, а як гість керівника «Нафтогазу» Ігоря Бакая. Що породило звинувачення в корупції. Бо для зарплати Кучми-президента – це було дуже дорого.

2019 – Порошенко на Мальдівах

У середині січня 2018 журналісти Схем видали розслідування, що президент Порошенко інкогніто відпочивав на Мальдівах.

За інформацією джерел Схем, Порошенко вилетів з Києва 1 січня на одному з найдорожчих літаків бізнес-класу Falcon 7X приватної турецької авіакомпанії Setair. У компанії підрахували, що оренда і переліт літака з Києва до столиці Мальдів коштує від 119 до 154 тис. євро. А сам відпочинок – 500 тисяч доларів.

Держприкордонслужба на запит Схем про те, чи перетинав Петро Порошенко український кордон, до виходу сюжету не відповіла.

Також «Схеми» отримали список пасажирів – і там не було жодного імені з родини президента. Це і стало приводом скандалу.

А також те, що, мовляв, поки президент у своєму зверненні на Новий рік розповідає про важливість боротися і війну, сам він відпочиває на Мальдівах.

Ось так, наприклад, відреагував на відпочинок Порошенка, тоді опозиціонер, а нині заступник генпрокурора Віктор Чумак.

«Я не заздрісна людина і мені абсолютно по барабану скільки витрачають на свій відпочинок багаті бізнесмени. Комусь до вподоби Мальдіви, комусь Моршин.

Але тут питання інші:

1. Чи має право Верховний Головнокомандувач під час війни відпочивати за межами краіни? – Ні. З міркувань національної безпеки.

2. Чи має право Президент бідної краіни відпочивати на найдорожчих курортах світу? – Ні. З міркувань етики та моралі.

3. Чи має право Президент краіни порушувати ( проривати:) правила перетинання кордонів власної краіни? – ні з міркувань рівності всіх перед законом.

4.Чи мають права національні ЗМІ ігнорувати такі повідомленні? – Ні. Тому що дана інформація щодо Президента краіни є суспільно значущою.Чи я не правий?»

Після виходу сюжету прес-служа президента підтвердила факт відпочинку, і що витрачені на нього будуть відображені в декларації президента. Але незважаючи на те, що статки Порошенка цілком дозволяли йому такий відпочинок скандал коштував йому великої частини президентського рейтингу.

2019 – Зеленський в Омані

5 січня українців зі святкового забуття вивела новина, що президент Зеленський поїхав відпочивати до Оману. Після того як відсвяткував в президентській «Синьогорі» та покатався на лижах в Буковелі.

Хтось злив виданню «Страна» фото як Зеленський відпочиває в найдорожчому отелі Оману, де представницький номер коштує щонайменше 1200 доларів на добу.

Через пів дня його прес-служба повідомила:

“Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну”, – зазначалося у повідомленні.

Oman Observer, одне з провідних англомовних видань Султанату Оман, повідомило Буквам, що з оманського боку раніше не було ніяких анонсів щодо візиту на вищому рівні президента України Володимира Зеленського.

6 січня прес-служба повідомила, що Зеленський провів зустріч з виконавчим президентом державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршид, під час якої обговорили торгово-економічне та інвестиційне співробітництво країн. І президент Зеленський покликав представників цієї країни брати участь у великій приватизації.

«За даними “Страни”, глава охорони президента Максим Донець відправився в цю країну заздалегідь, щоб підготувати поїздку. Злив цього факту виданню, яке часто асоціюють з проросійськими силами, говорить про те, що в УДО взагалі відсутні необхідні норми конспірації при підготовці візитів президента, що може поставити під загрозу жизь і здоров’я його та його родини», – констатує Дмитро Золотухін.

В даній історії привертає увагу те, що Зеленський за півроку свого президентства відпочиває, здається, найбільше з усіх українських президентів.

З моменту вступу на посаду президент України не тільки відвідав із офіційними візитами Бельгію, Канаду, Туреччину, Францію та Німеччину, але й встиг кілька разів поїхати відпочивати разом із родиною.

Останній раз так було після зустрічі в «нормандському» форматі. 11 грудня Зеленський, перебуваючи у Франції.

Після “нормандської зустрічі” він заявив, що хоче скоріше полетіти додому. Але насправді провів у Парижі ще день.

На відпочинку в Омані Володимиру Зеленському доведеться добре загоріти, щоб не червоніти. Справа в тому, що українці дуже швидко згадали президенту, як він жартував в номері «Кварталу» з Петра Порошенка, який відпочиває «інкогніто».

Тепер «Квартал» має зняти аналогічний номер про свого колишнього шефа. В тім, це не точно.