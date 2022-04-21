Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белєсков. Він спростовує поширене у західних ЗМІ твердження, ніби ЗСУ мають успіхи завдяки виключно джавелінам і всяким ручним штучкам. Він пише, що перш за все це наслідок системної розбудови артилерії після 15 року. І дає там перелік що було і що стало.

#Букви надають дослівний переклад статті Миколи Бєлєскова у виданні Euromaidan Press.

Розвиток РВтА ЗСУ після 2014 року. Роль РВтА в загальновійськовому бою і операції. Використання РВтА в стратегічній оборонній операції сил безпеки і оборони України. Чому РВтА пріорітет #1 в плані військово-технічної допомоги із боку західних країн.

Успіхам України, які дозволили відкинути російську армію в першу чергу посприяли, в першу чергу, робота артилерії та загальновійськових підрозділів, аніж тактика вилазок з застосуванням переносних видів зброї, наданої Заходом. Сам так вважає військовий експерт Микола Білесков. І західні оцінки у цій ситуації не тільки вводять в оману, але й впливають на дискусії щодо того, яку зброю слід постачати Україну надалі.

Зрозуміло, що оцінки, озвучені у ЗМІ, не спроможні передати цілісну картину військового протистояння Росії та України. Однак, вони і не повинні перекручувати дійсність. І на жаль, саме це відбувається, коли західні медіа беруться аналізувати, чому українська стратегічна оборонна операція видається такою успішною.

Їхнє бачення можна загально описати так: українські війська невеличкими бойовими групами влаштовували короткі вилазки атаки на російські військові колони на основних транспортних шляхах та атакували з застосуванням західних переносних протитанкових військових засобів.

Така картинка насправді передає лише частинку того, що насправді відбувалося. При цьому оминається увагою роль ствольної артилерії, ракетних систем залпового вогню та власне ракет, і цей момент може вже негативно відбитися на майбутніх поставках зброї з Заходу.

А зараз варто пояснити чому так відбувається.

По-перше, війну, що ведуть Україна та Росія слід сприймати саме як повномасштабне високо інтенсивне бойове зіткнення армії, при якому обидві сторони мають багато важких озброєнь, артилерії, систем ППО, літаків і т.п.

Українські збройні сили стали для росіян найбільш небезпечним супротивником з часів закінчення другої світової війни, хоча з огляду на те, що на відміну від Афганістану, Чечні, чи Сирії, Україна мала регулярну армію, яка готувалася до подібної війни останні 7 років.

Починаючи з 2014 року, українська артилерії була серйозно посилена

Збільшення числа та покращення артилерійських військ було одним зі складових факторів підготовки до майбутньої війни

В 2014 році українська армія мала у своєму розпорядженні

– три бригади ствольної артилерії (системи Мста-С, Мста-Б)

– три артилерійських полки (системи Ураган, Смерч)

– одна бригада ракетних військ (Точка-У)

– а ще дев’ять бригад сухопутних військ теж мали свої артилерійські групи (РСЗО Град, самохідні артилерійські установки Гвоздика та Акація), які дозволяють здійснювати вогневу підтримку силам маневрування.

Досвід війни 2014-15 років у Донбасі показав, що Україні не має достатньо насиченої артилерійської потужності аби здійснювати підтримку наступальних дій у належній пропорції до задіяних сил маневрування. Іншим уроком тої кампанії стало те, що російська артилерія завдала найбільшої шкоди тоді за допомогою саме далекобійних та безконтактних озброєнь, якщо порівнювати з класичним веденням війни з прямим боєзіткненням. – тоді саме 60 відсотків втрат було завдано саме артилерією.

І тому аби протистояти ворожій артилерії і потрібні підрозділи для контрбатарейної стрільби.

Зважаючи на донбаський досвід, українські збройні сили були посилені у 2015 році:

27 реактивна артилерійська бригада, яка мала системи Ураган, була реорганізований у бригаду у і додано ще один батальйон додався 32 реактивний артилерійський полк озброєний системами Ураган 107 реактивний артилерійський полк озброєний системами Смерч був реорганізований у бригаду 19 окрема ракетна бригада поповнилася двома батальйонами з ракетами Точка У – їх відтоді стало вже 5. Були утворені 40, 44, 406 артилерійські бригади, які отримали на озброєння системи Гіацинт-Б, Мста-Б, і гармати-гаубиці Д-20ю Також було сформовано 43 окрему артилерійську бригаду, яка мала важкі 203-мм артилерійські установки Піон 2C7

Усі нові загальновійськові бригади у сухопутних військах (7), на Морфлоті (2), а також десантно-штурмові бригади (6) отримали власні бригадні артилерійські групи. На додаток до цих підсилень, дві сформовані бригади -38 і 45 – озброєні системами Гіацинт-Б та Мста-Б, стали частиною стратегічного Резервного корпусу.

На загал, артилерія українських збройних сил за останні 7 років зросла як кількісно, так і якісно. Якісні покращення були досягнути завдяки посиленій програмі підготовки, яка щорічно включала понад 35 польових бригадних тактичних навчань і понад 200 польових батальйонних тактичних навчань. Під час таких навчань, оператори артилерійських систем вчилися забезпечувати підтримку як як наступальних, так і оборонних елементів маневру, а ще навчалися веденню контрбатарейного бою. Сааме завдяки такій активній підготовці українські збройні сили підготувалися до повномасштабної війни з Росією.

Роль артилерії в умовах сучасної війни

А тепер щодо військової теорії, яка дасть нам краще розуміння ролі артилерії у сучасній війні, і зробимо це до того, як повернемося до досвіду реальних подій.

Ще з часів першої світової сучасна війна слідувала загальновійськовому підходу до її ведення, згідно з яким різні армійські підрозділи залучалися заради загального результату на полі бою та у дотичних військових операціях.

І артилерія, укупі з піхотними військами, залишається основою ведення загальновійськових бойових дій ще починаючи з початку минулого століття – це потрібно для підтримки наступальних та оборонних елементів маневру і для контрбатарейного бою. Попри усі зміни у характері війн, артилерія забезпечує ураження 60-70% ворожих цілей, і при цьому є універсальним та недорогим видом зброї.

Масований артилерійський вогонь є важливим фактором при проведенні стратегічних оборонних операцій.

Артилерія та ракетний вогонь дозволяють уразити цілі у тилу ворога ще до того, як той переграє тебе у маневруванні і концентрації військ та техніки, та буде готовий сам завдавати удару по твоїм захисним позиціям, здобувши кількісну перевагу.

Таке ураження цілей здійснюється в тактичній глибині ворожих позицій (15-20 км) як за допомогою бригадних артилерійських груп, так і окремих артилерійських бригад. Такі системи, як Смерч чи Точка-У спроможні уражати пріоритетні ворожі цілі на відстані у 40 км вглибину. Артилерія також дозволяє уражати ворожі цілі в напрямку, де існує ризик прориву лінії оборони.

У дію вступає Смерч

Іншими словами масований артилерійський вогонь є одним з факторів, який робить оборону більш ефективною за допомогою виперджуючого підходу. Простіше кажучи, одна справа знешкоджувати ворожу техніку одна за одною в близькому бою з усіма супутніми моментами ризику для власних сил, і інша справа, коли ти масово розбиваєш ворожі цілі з 10-кілометрової відстані з незначним ризиком для особистого складу своїх сил.

Тепер повернемося до власне українсько-російської війни. Без перебільшення можна казати, що якби не артилерія, то з одними легкими протитанковими керованими ракетами українські війська лише змогли б відтягнути час поразки, і українська стратегічна оборона операція не була б такою успішною.

Водночас, залучення загальновійськових видів зброї, як то легка мобільна піхота з протитанковими керованими ракетними комплексами, і артилерія, і пілотована авіація, і бойові безпілотники, все це разом дозволило зірвати початковий російський план наступу і допомогло знищити — повністю чи частково — приблизно 40 відсотків від 50 батальйонних груп, задіяних у початковому наступі. І в такому комплексному ураженні ворога стволова артилерія, ракетні системи залпового вогню і ракетні системи зіграли ключову роль.

Ось лише декілька прикладів:

– українська ракетна система Точка-У завдала удару і потопила великий десантний корабель у порту Бердянська, а ще й викликала пожежу на сусідніх російських кораблях

– система Ураган була багаторазово задіяна в успішному, ураженні ворожих військ та техніки в районі Чорнобаївки, в Херсонській області

Артилерія зіграла визначальну роль у знешкодженні російських військ саме біля Чорнобаївки

– угрупування українських збройних сил, що здійснювали захист лівого берега Дніпра у обороні Києва складалося з 11 батальйонів трьох загальновійськових бригад – 1 танкової, 58 моторизованої, і 72 механізованої, які мали власні бригадні артилерійські групи, підсилені двома батальйонами 27 артилерійської бригади з системами Ураган і одним батальйоном 43 артилерійської бригади з системами 203-мм Піон 2С7.

У дію вступають Піони

Інші батальйони 27 артилерійської бригади були задіяні в обороні Харкова. можна знайти багато прикладів, коли артилерія була задіяна в оборони Києва по правому берегу Дніпро, в боях біля Тростянця та Охтирки, на Сумщині, в Миколаївській області, у Донбасі. Результати роботу артилерії були відчутими для ворога – він втратив велику кількість техніки, яка була рознесена та спалена.

Саме через усе вищезгадане, розповіді в іноземній пресі про західні протитанкові ракетні установки і тактику вилазок та атак малими групами є лише частинкою від реальної картини того, що допомагало Україні ефективно захищатися від російської агресії. Зрештою, це історія ведення війн різними військовими засобами – де знову таки виняткову роль зіграла саме артилерія разом з ракетними системами, які забезпечили підтримку елементами маневрування, веденням контрбатарейного бою та ураженням пріоритетних цілей в глибині тилу ворога.

І саме через це можна зробити важливий висновок – у разі наданні подальшої допомоги у забезпеченні безпеки України пріоритет має надаватися стволовій артилерії (М777, М109), пусковим системам залпового вогню (М142, М270) та ракетам комплексами 300-км радіусу дії (АТАСМS).

За наявності достатнього числа таких видів зброї та боєприпасів до них, Україна зможе швидко та рішуче змінити хід війни, а разом з тим, вберегти чималу кількість людських життів.